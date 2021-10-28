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12 AB ülkesinden İsrail'e Batı Şeria'da 3 bin konut inşa etme planını durdurma çağrısı
12 AB ülkesinden İsrail'e Batı Şeria'da 3 bin konut inşa etme planını durdurma çağrısı
Avrupa Birliği (AB) üyesi 12 ülke, İsrail'e işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimciler için 3 binden fazla konut inşa etme planını durdurma çağrısında... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T16:02+0300
2021-10-28T16:02+0300
dünya
israil
batı şeria
avrupa birliği
yerleşim
plan
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AB üyesi Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya ve İsveç dışişleri bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesindeki yerleşimleri genişletme planını durdurma çağrısı yapıldı.Açıklamada, "Her iki tarafı da işbirliğini geliştirmek ve gerilimi azaltmak üzere son aylarda atılan adımlara riayet etmeye çağırıyoru" ifadelerine yer verildi.Dün İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Planlama Komitesi, Batı Şeria'da 3 bin 144 yeni konut inşasını kabul etmişti.Bu, Tel Aviv'in Batı Şeria'da 2007'den bu yana oluşturduğu en geniş çaplı yerleşim planı olarak öne çıkıyor.Öte yandan İsrail Başbakanı Naftali Bennet, bu ayın başlarında işgal altındaki Golan Tepeleri'nin nüfusunu 4 katına çıkarma niyetleri olduğunu açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211021/israil-finans-bakani-iran-ile-catisma-an-meselesi-1050050123.html
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israil, batı şeria, avrupa birliği, yerleşim, plan

12 AB ülkesinden İsrail'e Batı Şeria'da 3 bin konut inşa etme planını durdurma çağrısı

16:02 28.10.2021
© REUTERS / Ammar AwadBatı Şeria - İsrail - yerleşim
Batı Şeria - İsrail - yerleşim - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© REUTERS / Ammar Awad
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Avrupa Birliği (AB) üyesi 12 ülke, İsrail'e işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimciler için 3 binden fazla konut inşa etme planını durdurma çağrısında bulundu.
AB üyesi Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya ve İsveç dışişleri bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesindeki yerleşimleri genişletme planını durdurma çağrısı yapıldı.
Açıklamada, "Her iki tarafı da işbirliğini geliştirmek ve gerilimi azaltmak üzere son aylarda atılan adımlara riayet etmeye çağırıyoru" ifadelerine yer verildi.
Dün İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Planlama Komitesi, Batı Şeria'da 3 bin 144 yeni konut inşasını kabul etmişti.
Bu, Tel Aviv'in Batı Şeria'da 2007'den bu yana oluşturduğu en geniş çaplı yerleşim planı olarak öne çıkıyor.
Öte yandan İsrail Başbakanı Naftali Bennet, bu ayın başlarında işgal altındaki Golan Tepeleri'nin nüfusunu 4 katına çıkarma niyetleri olduğunu açıklamıştı.
Avigdor Liberman - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
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