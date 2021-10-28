https://tr.sputniknews.com/20211028/40-yillik-abba-grubu-muzigi-birakiyor-buraya-kadar-1050257530.html

40 yıllık ABBA grubu müziğe veda ediyor: 'Buraya kadar'

40 yıllık ABBA grubu müziğe veda ediyor: 'Buraya kadar'

1970'li yılların en popüler gruplarından ABBA, 40 yıllık aradan sonra hazırlayacağı 'Voyage' albümünden sonra müziği bırakma kararı aldı. Grup üyelerinden... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T10:56+0300

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yaşam

dağılma

albüm

abba

grup

voyage

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1974 yılında düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı 'Waterloo' parçasıyla kazanan İsveçli efsanevi grup ABBA, müziği bırakma kararı aldı.Son aylarda 40 yıllık aradan sonra 'Voyage' adında yeni bir albüm çıkaracağını duyuran grup, şimdi de bu albümün son olduğunu duyurdu.Grup, yeni albümün tanıtım ve konserleri sona erdikten sonra müziğe veda edecek.1982 yılında dağılan grup, bu yılın başında 9. stüdyo albümünü kaydetmek ve önümüzdeki mayıs ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacak bir dijital sahne şovu için tekrar bir araya gelmişti.Grubun üyeleri, 74 yaşındaki Benny Andersson ve 76 yaşındaki Bjorn Ulvaeus, 22 Kasım'da Voyage’ın piyasaya sürülmesinden sonra tekrar stüdyoya girmelerinin muhtemel olmadığını belirtti.The Guardian gazetesine konuşan Andersson, "İşte... Böyle olmalı. Aslında 1982'de, 'işte bu' dememiştim. ABBA'nın bir daha asla var olmayacağını kendime bile hiçbir şekilde söylemedim. Fakat şimdi size söyleyebilirim: Buraya kadar" ifadelerini kullandı.ABBA, son albümünün dijital konserlerini 2025'e kadar sürdürecek.The Sun'ın aktardığına göre 'son teknoloji' olacak konserlerde, grubun en ihtişamlı dönemlerinden hologramlar sahne alacak.Konserler Queen Elizabeth Olympic Park'ta özel olarak dizayn edilecek ve ABBA Arena'da gerçekleşecek.

https://tr.sputniknews.com/20210903/efsanevi-grup-abbadan-40-yil-sonra-yeni-album-1048570122.html

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dağılma, albüm, abba, grup, voyage