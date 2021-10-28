https://tr.sputniknews.com/20211028/abd-bidenin-erdogan-ile-gorusmesi-bekleniyor-1050281446.html

ABD: Türkiye artık F-35 programına dahil değil, F-16’lar için süreç devam ediyor

ABD: Türkiye artık F-35 programına dahil değil, F-16’lar için süreç devam ediyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Fransa ve Türkiye de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerin liderleriyle önce Roma'daki G20... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T22:09+0300

2021-10-28T22:09+0300

2021-10-28T22:32+0300

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ABD Başkanı Biden'a Avrupa ziyaretinde eşlik edecek olan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Biden'ın Glasgow'da görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Sullivan, "Biden ile Erdoğan'ın Glasgow'da görüşmesini bekliyorum. Şu anda bunu teyit edemem ancak şu anki beklenti bu" yanıtını verdi.Sullivan, Türkiye'nin ABD'den F-16 talebine yaklaşımlarının ne olduğuna ilişkin ise "Bildiğiniz üzere Türkiye artık F-35 programında değil. F-16 programına gelince, ülkelerin nasıl savaş uçakları alacağına ilişkin uzun yıllardır uygulanan bir süreç var. Türkiye şimdi bu süreçte ve bu süreç devam edecek. Şu anda bu konuda söyleyecek başka bir şeyim yok" değerlendirmesinde bulundu.

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abd, türkiye