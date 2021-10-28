https://tr.sputniknews.com/20211028/abdulkadir-selvi-erdogan-bassavciliga-ikinci-kez-dilekce-verdikilicdaroglunun-iddialari-curutuldu-1050255610.html
Selvi: Erdoğan başsavcılığa ikinci kez dilekçe verdi, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları çürütüldü
Selvi: Erdoğan başsavcılığa ikinci kez dilekçe verdi, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları çürütüldü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'siyasi cinayet' tartışmalarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ikinci kez dilekçe verdiği öğrenildi... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T09:44+0300
2021-10-28T09:44+0300
2021-10-28T09:47+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
abdülkadir selvi
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler konusunda endişeli olduğunu söylemesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunduğunu yazdı. Selvi, Kılıçdaroğlu'nun iddialarının çürütüldüğünü savundu.Selvi, Erdoğan'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ikinci kez başvuruda bulunarak Kılıçdaroğlu'nun iddialarına "tek tek yanıt verdiğini ve siyasi cinayetler iddiasının aydınlatılması için Kılıçdaroğlu'nun bilgisine başvurulmasını talep ettiğini" söyledi.Selvi, Erdoğan'ın dilekçesinde şu ifadelerin yer aldığını aktardı:"Sayın Cumhurbaşkanı’mız, 50 yıla yaklaşan siyasi hayatının hiçbir evresinde şiddete ve türevlerine tolerans göstermemiş, barışçıl, meşru ve demokratik siyaset tarzını siyasi yolculuğunun temel referansı olarak belirlemiştir. Bu nedenle sayın Cumhurbaşkanımızın bir kısım beyanlarını bağlamından kopararak, siyasi cinayet iddialarının dayanağı olarak göstermek, gerçekçi, sorumlu ve makul bir yaklaşım olmadığı gibi, iyi niyetle de bağdaşmaktadır....Siyasi cinayet iddialarına muhalefetin iktidarı eleştirmesi, uyarması ne kadar meşru ise Sayın Cumhurbaşkanı’mızın muhalefeti eleştirmesi ve uyarması da o kadar meşrudur. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın, muhalefete ve muhalefet liderlerine yönelik olarak halkın gösterdiği ve şiddet içermeyen demokratik tepkileri tasvip ve takdir etmesi de hukuk dışı bir çağrı olarak nitelendirilemez."
https://tr.sputniknews.com/20211018/koray-aydin-siyasi-cinayetler-ile-ilgili-savciya-bilgi-verdi-1049934833.html
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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, abdülkadir selvi
Selvi: Erdoğan başsavcılığa ikinci kez dilekçe verdi, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları çürütüldü
09:44 28.10.2021 (güncellendi: 09:47 28.10.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'siyasi cinayet' tartışmalarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ikinci kez dilekçe verdiği öğrenildi. Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisine başvurulmasını istediği bildirildi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi,
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'
nun siyasi cinayetler konusunda endişeli olduğunu söylemesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'
ın dün avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunduğunu yazdı
. Selvi, Kılıçdaroğlu'nun iddialarının çürütüldüğünü savundu.
Selvi, Erdoğan'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ikinci kez başvuruda bulunarak Kılıçdaroğlu'nun iddialarına "tek tek yanıt verdiğini ve siyasi cinayetler iddiasının aydınlatılması için Kılıçdaroğlu'nun bilgisine başvurulmasını talep ettiğini" söyledi.
Selvi, Erdoğan'ın dilekçesinde şu ifadelerin yer aldığını aktardı:
"Sayın Cumhurbaşkanı’mız, 50 yıla yaklaşan siyasi hayatının hiçbir evresinde şiddete ve türevlerine tolerans göstermemiş, barışçıl, meşru ve demokratik siyaset tarzını siyasi yolculuğunun temel referansı olarak belirlemiştir. Bu nedenle sayın Cumhurbaşkanımızın bir kısım beyanlarını bağlamından kopararak, siyasi cinayet iddialarının dayanağı olarak göstermek, gerçekçi, sorumlu ve makul bir yaklaşım olmadığı gibi, iyi niyetle de bağdaşmaktadır.
...
Siyasi cinayet iddialarına muhalefetin iktidarı eleştirmesi, uyarması ne kadar meşru ise Sayın Cumhurbaşkanı’mızın muhalefeti eleştirmesi ve uyarması da o kadar meşrudur. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın, muhalefete ve muhalefet liderlerine yönelik olarak halkın gösterdiği ve şiddet içermeyen demokratik tepkileri tasvip ve takdir etmesi de hukuk dışı bir çağrı olarak nitelendirilemez."