https://tr.sputniknews.com/20211028/abnin-8-rus-vatandasina-uyguladigi-kirim-yaptirimina-isvicre-de-katildi-1050249483.html

AB’nin 8 Rus vatandaşına uyguladığı ‘Kırım’ yaptırımına İsviçre de katıldı

AB’nin 8 Rus vatandaşına uyguladığı ‘Kırım’ yaptırımına İsviçre de katıldı

Avrupa Birliği’nin (AB) aralarında Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Kırım Başkanı Mihaylyuk’un da bulunduğu 8 Rusya vatandaşına getirdiği yaptırıma İsviçre... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T00:14+0300

2021-10-28T00:14+0300

2021-10-28T00:18+0300

dünya

rusya

ab

isviçre

yaptırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103975/58/1039755850_67:0:1845:1000_1920x0_80_0_0_8d503188cd9e00d879f3536ccf2c1473.jpg

İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği’nin (SECO) yayınladığı belgeye göre 8 Rus vatandaşına uygulanan yaptırıma İsviçre de katıldı.Belgede 'Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını' bozmakla suçlanan ve aralarında FSB Kırım Başkanı Leonid Mihaylyuk’un yanı sıra, Simferopol şehrinin Kiev İlçe Mahkemesi’nin yargıcı Mihail Belousov ve başkanı Andrey Dolgopolov ile Savcı Andrey Dolgopolov’un yer aldığı 8 Rusya vatandaşına karşı yaptırım kararı alındığı ifade edildi.AB Konseyi, ekim ayı başında, Kırım’ın Rusya’ya bağlanması bağlamında, büyük kısmı Kırım ve Sivastopol’ün yargı organlarında hizmet eden kişiler olduğu 8 Rusya vatandaşına karşı yaptırım kararı almıştı

rusya

isviçre

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ab, isviçre, yaptırım