AB’nin 8 Rus vatandaşına uyguladığı ‘Kırım’ yaptırımına İsviçre de katıldı

İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği’nin (SECO) yayınladığı belgeye göre 8 Rus vatandaşına uygulanan yaptırıma İsviçre de katıldı.Belgede 'Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını' bozmakla suçlanan ve aralarında FSB Kırım Başkanı Leonid Mihaylyuk’un yanı sıra, Simferopol şehrinin Kiev İlçe Mahkemesi’nin yargıcı Mihail Belousov ve başkanı Andrey Dolgopolov ile Savcı Andrey Dolgopolov’un yer aldığı 8 Rusya vatandaşına karşı yaptırım kararı alındığı ifade edildi.AB Konseyi, ekim ayı başında, Kırım’ın Rusya’ya bağlanması bağlamında, büyük kısmı Kırım ve Sivastopol’ün yargı organlarında hizmet eden kişiler olduğu 8 Rusya vatandaşına karşı yaptırım kararı almıştı
Belgede 'Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını' bozmakla suçlanan ve aralarında FSB Kırım Başkanı Leonid Mihaylyuk’un yanı sıra, Simferopol şehrinin Kiev İlçe Mahkemesi’nin yargıcı Mihail Belousov ve başkanı Andrey Dolgopolov ile Savcı Andrey Dolgopolov’un yer aldığı 8 Rusya vatandaşına karşı yaptırım kararı alındığı ifade edildi.
AB Konseyi, ekim ayı başında, Kırım’ın Rusya’ya bağlanması bağlamında, büyük kısmı Kırım ve Sivastopol’ün yargı organlarında hizmet eden kişiler olduğu 8 Rusya vatandaşına karşı yaptırım kararı almıştı