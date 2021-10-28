https://tr.sputniknews.com/20211028/afrikada-iklim-krizi-2050ye-kadar-milyonlarca-kisiyi-goce-zorlayabilir-1050269578.html
Afrika'da iklim krizi, 2050'ye kadar milyonlarca kişiyi göçe zorlayabilir
Afrika'da iklim krizi, 2050'ye kadar milyonlarca kişiyi göçe zorlayabilir
Dünya Bankası, iklim değişikliğine bağlı krizin 2050'ye kadar Afrika'da milyonlarca kişiyi yerinden edebileceği uyarısında bulundu. Raporda, gerekli tedbirler... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T16:18+0300
2021-10-28T16:18+0300
2021-10-28T16:18+0300
dünya
afrika
dünya bankası
açlık
kuraklık
zorunlu göç
iklim krizi
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Dünya Bankasının, iklim değişikliğine ilişkin "Groundswell Africa: Batı Afrika Ülkelerinde İç İklim Göçü" raporu yayımlandı.Raporda, Afrika'nın birçok bölgesinde gelecek 30 yılda milyonlarca insanın iklim değişikliği nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalabileceği vurgulandı.İklimsel değişikliklere bağlı göçlerin kaçınılmaz olduğu belirtilen raporda, demografik ve sosyo-ekonomik faktörlere bağlı etkilerinin ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği kaydedildi.Raporda, "Nijer, Nijerya ve Senegal'in 2050'ye kadar en yüksek sayıda iç iklim göçmenine sahip olacağı tahmin ediliyor. Kötümser senaryoda göçmen sayısı Nijer'de 19,1 milyon, Nijerya'da 9,4 milyon ve Senegal'de 1 milyona ulaşacak." ifadelerine yer verildi.Öte yandan Kenya, Uganda, Burundi ve Ruanda gibi Doğu Afrika ülkelerinde de iklimsel değişikliklere bağlı olarak göçlerin yaşanabileceğinin altı çizildi.Rapora göre, gerekli tedbirler alınmazsa Doğu Afrika'da 2050'ye kadar 38,5 milyon kişi göç edebilir.
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afrika, dünya bankası, açlık, kuraklık, zorunlu göç, iklim krizi
Afrika'da iklim krizi, 2050'ye kadar milyonlarca kişiyi göçe zorlayabilir
Dünya Bankası, iklim değişikliğine bağlı krizin 2050'ye kadar Afrika'da milyonlarca kişiyi yerinden edebileceği uyarısında bulundu. Raporda, gerekli tedbirler alınmazsa Doğu Afrika'da 2050'ye kadar 38,5 milyon kişi göç edebileceğinin altı çizildi.
Dünya Bankasının, iklim değişikliğine ilişkin "Groundswell Africa: Batı Afrika Ülkelerinde İç İklim Göçü" raporu yayımlandı.
Raporda, Afrika'nın birçok bölgesinde gelecek 30 yılda milyonlarca insanın iklim değişikliği nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalabileceği vurgulandı.
İklimsel değişikliklere bağlı göçlerin kaçınılmaz olduğu belirtilen raporda, demografik ve sosyo-ekonomik faktörlere bağlı etkilerinin ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği kaydedildi.
Raporda, "Nijer, Nijerya ve Senegal'in 2050'ye kadar en yüksek sayıda iç iklim göçmenine sahip olacağı tahmin ediliyor. Kötümser senaryoda göçmen sayısı Nijer'de 19,1 milyon, Nijerya'da 9,4 milyon ve Senegal'de 1 milyona ulaşacak." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Kenya, Uganda, Burundi ve Ruanda gibi Doğu Afrika ülkelerinde de iklimsel değişikliklere bağlı olarak göçlerin yaşanabileceğinin altı çizildi.
Rapora göre, gerekli tedbirler alınmazsa Doğu Afrika'da 2050'ye kadar 38,5 milyon kişi göç edebilir.