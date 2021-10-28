https://tr.sputniknews.com/20211028/ahmet-cakara-ridvan-dilmene-hakaret-suclamasindan-beraat--1050278877.html

Ahmet Çakar'a, Rıdvan Dilmen'e hakaret suçlamasından beraat

Ahmet Çakar'a, Rıdvan Dilmen'e hakaret suçlamasından beraat

Televizyon programında eski futbolcu Rıdvan Dilmen'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Ahmet Çakar beraat etti. Çakar, “Bana ve arkadaşlarıma mafyayı... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T21:12+0300

2021-10-28T21:12+0300

2021-10-28T21:12+0300

spor

televizyon

rıdvan dilmen

ahmet çakar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/1050278731_0:43:2000:1168_1920x0_80_0_0_3d9f80c1363ea0255a234bc9eb6774ca.jpg

Yorumculuk yaptığı televizyon programında eski milli futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen’e yönelik hakaret içeren sözler söylediği iddiasıyla yargılanan eski hakem Ahmet Çakar, suçun yasal unsurlarının oluşmaması gerekçesiyle beraat etti. İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Çakar katıldı. Şikayetçi Rıdvan Dilmen’i ise avukatları temsil etti. Sanık Ahmet Çakar, şikayetçiye hakaret etmediğini dile getirerek "Eğer hakaret etmek isteseydim veya yıpratmak isteseydim, kendisinin 14 yıl önce kız arkadaşını dinlettiği şeklinde soruşturmayı gündeme getirirdim. Bundan sonra bu dosyayı da açacağım. Bana ve arkadaşlarıma mafyayı göndermeyi bıraksın" dedi.Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın ifadelerinin şikayetçinin onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmayıp, eleştiri niteliğinde olduğu gerekçesiyle beraatini talep etti. Rıdvan Dilmen’in avukatı Serdar Ölmez mütalaaya katılmadıklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.'Adalete güveniyorum'Duruşma da son sözü sorulan Çakar daha öncede Dilmen’e karşı hakaret suçundan 42. Asliye Mahkemesi’nde yargılandığını ve o davadan da beraat ettiğini söyleyerek "Adalete güveniyorum, ben masumum beraatimi talep ediyorum" dedi.Mahkeme, sanığın üstüne atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması gerekçesiyle beraatine karar verdi.'Ben yaralı aslanım artık'Duruşma çıkışında Ahmet Çakar yaptığı açıklamada, "Rıdvan Dilmen'in bu herhalde beşinci şikayeti falan yine beraat ettik. O zannetti ki beni yıldıracak, sindirecek ama bundan sonra ben yaralı aslanım artık. Dünyanın en kötü en tehlikeli hayvanı yaralı aslandır. Ya aslanı tam öldürecekti yaralı bıraktım mı sıkıntı. Zaten burcumda aslan, onun burcuda aslan" dedi.Ne olmuştu?İddianamede, bir televizyon kanalında 30 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan futbol programında şüpheli Ahmet Çakar’ın, Rıdvan Dilmen’i hedef alarak hakaret suçunu içeren ifadelerde bulunduğu öne sürülerek, cezalandırılması istenmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

televizyon, rıdvan dilmen, ahmet çakar