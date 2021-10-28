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Ahmet Çakar'a, Rıdvan Dilmen'e hakaret suçlamasından beraat
Ahmet Çakar'a, Rıdvan Dilmen'e hakaret suçlamasından beraat
Televizyon programında eski futbolcu Rıdvan Dilmen'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Ahmet Çakar beraat etti. Çakar, “Bana ve arkadaşlarıma mafyayı... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T21:12+0300
2021-10-28T21:12+0300
spor
televizyon
rıdvan dilmen
ahmet çakar
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Yorumculuk yaptığı televizyon programında eski milli futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen’e yönelik hakaret içeren sözler söylediği iddiasıyla yargılanan eski hakem Ahmet Çakar, suçun yasal unsurlarının oluşmaması gerekçesiyle beraat etti. İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Çakar katıldı. Şikayetçi Rıdvan Dilmen’i ise avukatları temsil etti. Sanık Ahmet Çakar, şikayetçiye hakaret etmediğini dile getirerek "Eğer hakaret etmek isteseydim veya yıpratmak isteseydim, kendisinin 14 yıl önce kız arkadaşını dinlettiği şeklinde soruşturmayı gündeme getirirdim. Bundan sonra bu dosyayı da açacağım. Bana ve arkadaşlarıma mafyayı göndermeyi bıraksın" dedi.Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın ifadelerinin şikayetçinin onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmayıp, eleştiri niteliğinde olduğu gerekçesiyle beraatini talep etti. Rıdvan Dilmen’in avukatı Serdar Ölmez mütalaaya katılmadıklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.'Adalete güveniyorum'Duruşma da son sözü sorulan Çakar daha öncede Dilmen’e karşı hakaret suçundan 42. Asliye Mahkemesi’nde yargılandığını ve o davadan da beraat ettiğini söyleyerek "Adalete güveniyorum, ben masumum beraatimi talep ediyorum" dedi.Mahkeme, sanığın üstüne atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması gerekçesiyle beraatine karar verdi.'Ben yaralı aslanım artık'Duruşma çıkışında Ahmet Çakar yaptığı açıklamada, "Rıdvan Dilmen'in bu herhalde beşinci şikayeti falan yine beraat ettik. O zannetti ki beni yıldıracak, sindirecek ama bundan sonra ben yaralı aslanım artık. Dünyanın en kötü en tehlikeli hayvanı yaralı aslandır. Ya aslanı tam öldürecekti yaralı bıraktım mı sıkıntı. Zaten burcumda aslan, onun burcuda aslan" dedi.Ne olmuştu?İddianamede, bir televizyon kanalında 30 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan futbol programında şüpheli Ahmet Çakar’ın, Rıdvan Dilmen’i hedef alarak hakaret suçunu içeren ifadelerde bulunduğu öne sürülerek, cezalandırılması istenmişti.
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televizyon, rıdvan dilmen, ahmet çakar

Ahmet Çakar'a, Rıdvan Dilmen'e hakaret suçlamasından beraat

21:12 28.10.2021
© DHAAhmet Çakar
Ahmet Çakar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© DHA
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Televizyon programında eski futbolcu Rıdvan Dilmen'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Ahmet Çakar beraat etti. Çakar, “Bana ve arkadaşlarıma mafyayı göndermeyi bıraksın” dedi.
Yorumculuk yaptığı televizyon programında eski milli futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen’e yönelik hakaret içeren sözler söylediği iddiasıyla yargılanan eski hakem Ahmet Çakar, suçun yasal unsurlarının oluşmaması gerekçesiyle beraat etti.
İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Çakar katıldı. Şikayetçi Rıdvan Dilmen’i ise avukatları temsil etti. Sanık Ahmet Çakar, şikayetçiye hakaret etmediğini dile getirerek "Eğer hakaret etmek isteseydim veya yıpratmak isteseydim, kendisinin 14 yıl önce kız arkadaşını dinlettiği şeklinde soruşturmayı gündeme getirirdim. Bundan sonra bu dosyayı da açacağım. Bana ve arkadaşlarıma mafyayı göndermeyi bıraksın" dedi.
Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın ifadelerinin şikayetçinin onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmayıp, eleştiri niteliğinde olduğu gerekçesiyle beraatini talep etti. Rıdvan Dilmen’in avukatı Serdar Ölmez mütalaaya katılmadıklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

'Adalete güveniyorum'

Duruşma da son sözü sorulan Çakar daha öncede Dilmen’e karşı hakaret suçundan 42. Asliye Mahkemesi’nde yargılandığını ve o davadan da beraat ettiğini söyleyerek "Adalete güveniyorum, ben masumum beraatimi talep ediyorum" dedi.
Mahkeme, sanığın üstüne atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması gerekçesiyle beraatine karar verdi.

'Ben yaralı aslanım artık'

Duruşma çıkışında Ahmet Çakar yaptığı açıklamada, "Rıdvan Dilmen'in bu herhalde beşinci şikayeti falan yine beraat ettik. O zannetti ki beni yıldıracak, sindirecek ama bundan sonra ben yaralı aslanım artık. Dünyanın en kötü en tehlikeli hayvanı yaralı aslandır. Ya aslanı tam öldürecekti yaralı bıraktım mı sıkıntı. Zaten burcumda aslan, onun burcuda aslan" dedi.

Ne olmuştu?

İddianamede, bir televizyon kanalında 30 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan futbol programında şüpheli Ahmet Çakar’ın, Rıdvan Dilmen’i hedef alarak hakaret suçunu içeren ifadelerde bulunduğu öne sürülerek, cezalandırılması istenmişti.
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