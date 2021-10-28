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https://tr.sputniknews.com/20211028/aksenerden-kurdistan-inkar-ediliyor-sozlerine-yanit-bir-miyiz-butun-muyuz--1050283250.html
Akşener'den 'Kürdistan' inkar ediliyor' sözlerine yanıt: Bir miyiz, bütün müyüz?
Akşener'den 'Kürdistan' inkar ediliyor' sözlerine yanıt: Bir miyiz, bütün müyüz?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt'te esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, bir esnafın "Kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor"... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T23:02+0300
2021-10-28T23:02+0300
türkiye
siirt
meral akşener
kürdistan
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Siirt'te esnafı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Güres Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.Akşener, 22 aydır gezdiğini ve gittiği yerlerde esnafın sorunlarını dinlediğini belirterek, ziyaretlerinde iktidarı yermediğini, partisini de övmediğini, sadece esnafı dinleyip, sorunlarını gündeme getirdiklerini söyledi.Kurtalan ilçesine geçen Akşener, beraberindeki partililerle esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi.'Seni inkar eden yok'Burada Cemil Taşkesen adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor" sözleri üzerine Akşener, şunları kaydetti:
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siirt, meral akşener, kürdistan

Akşener'den 'Kürdistan' inkar ediliyor' sözlerine yanıt: Bir miyiz, bütün müyüz?

23:02 28.10.2021
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e geldi. Akşener, Uçhisar beldesinde partisinin il teşkilatınca düzenlenen akşam yemeğinde konuşma yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e geldi. Akşener, Uçhisar beldesinde partisinin il teşkilatınca düzenlenen akşam yemeğinde konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© AA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt'te esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, bir esnafın "Kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor" sözlerine "Bir miyiz, bütün müyüz? Sen buna 'evet' diyorsan... Seni inkar eden yok." diye yanıt verdi.
Siirt'te esnafı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Güres Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.
Akşener, 22 aydır gezdiğini ve gittiği yerlerde esnafın sorunlarını dinlediğini belirterek, ziyaretlerinde iktidarı yermediğini, partisini de övmediğini, sadece esnafı dinleyip, sorunlarını gündeme getirdiklerini söyledi.
Kurtalan ilçesine geçen Akşener, beraberindeki partililerle esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi.

'Seni inkar eden yok'

Burada Cemil Taşkesen adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor" sözleri üzerine Akşener, şunları kaydetti:
"İnsanların Kürt, Türk, Alevi, Sünni olması etnik aidiyetleridir. Dini aidiyetlerine, mezhepsel aidiyetlerine herkes saygı duymak zorundadır. Sen, 'Burası Kürdistan' diye tariflersen... Ben başından beri bir şey söylüyorum. Biz bu ülkenin sınırları içerisinde bir bütün müyüz, değil miyiz? Sorunun cevabı bir. O cevabı da verecek olan hem sensin hem benim. Ben Türk'üm, sen Kürt'sün. Dolayısıyla bir Kürt'le bir Türk'ün vereceği bir cevaptır. Diyeceğim ki 'Cemil, bu coğrafyada, bu Anadolu coğrafyasının bir bütün olarak, ta Edirne'den Kars'a denir ya, oraya kadar olan sistemin içinde pek çok etnik aidiyet var, pek çok dini, yani Müslümanlığın içinde farklı farklı inançlar var, mezhepler var. Bunlarla ilgili biz bir miyiz, bütün müyüz? Sen buna 'evet' diyorsan... Seni inkar eden yok. Onu böyle kabul etmem mümkün değil. Bu ayrışmadır. Bunu kabul etmem mümkün değil."
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