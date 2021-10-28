https://tr.sputniknews.com/20211028/alcidan-yenicag-ve-cumhuriyete-bati-dusmanliginin-en-ileri-versiyonlarini-sergilemediniz-mi-1050259169.html

Alçı'dan Yeniçağ ve Cumhuriyet'e: Batı düşmanlığının en ileri versiyonlarını sergilemediniz mi?

Alçı'dan Yeniçağ ve Cumhuriyet'e: Batı düşmanlığının en ileri versiyonlarını sergilemediniz mi?

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, yazısını haber yapan Cumhuriyet ve Yeniçağ gazetesine "Senelerce Batı düşmanlığının en ileri versiyonlarını sizler de... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T11:44+0300

2021-10-28T11:44+0300

2021-10-28T11:44+0300

türkiye

cumhuriyet gazetesi

yeniçağ gazetesi

nagehan alçı

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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Türkiye'nin Batı modelinden adım adım koptuğunu ve Rusya'nın politik çizgisine yanaştığına yönelik son yazısını detaylandırarak, "Aynen bizim gibi “Başkanlık sistemi”ni benimseyen Rusya’nın özellikle 2000 senesinde yaptığı Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesine benzer bir atmosferdeyiz gibi geliyor bana. Rusya’nın 26 Mart 2000 seçimlerinin altını çiziyorum. İleriki yazılarda bu konuyu daha da detaylandıracağım. Elbette tam olarak Rusya gibi bir politik rejim değiliz. Bir açıdan Macaristan ve Polonya’ya da benziyor mevcut siyasal sistemimiz. Bu üç ülkenin karması bir model olarak değerlendirmek mümkün Türkiye’yi." ifadelerini kullandı.Yazısını haber yapan Cumhuriyet ve Yeniçağ gazetesine "Senelerce Batı düşmanlığının en ileri versiyonlarını sizler de sergilemediniz mi?" diye seslenen Alçı, "Cumhuriyet ve Yeniçağ gazetesi olarak önce lütfen kendi yaptığınız Batı düşmanı ve yasakçı-baskıcı tutumlarla yüzleşin ve özeleştiri yapın.Bu konudan başka bir mesele ama… Açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu’nun tezkereye “Hayır” vermesini bile nasıl karşılayacaksınız merak ediyorum.Siz Batı karşıtlığı duruşunuz üzerine özeleştiri yapmadıkça otoriter bir rejim olmaya ve her geçen gün daha fazla Rusya’ya benzemeye de devam edecek Türkiye…" diye yazdı.

türkiye

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cumhuriyet gazetesi, yeniçağ gazetesi, nagehan alçı