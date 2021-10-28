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Almanya Başbakanı Merkel'den Yunanistan ziyareti: Gündemde Türkiye var
Almanya Başbakanı Merkel'den Yunanistan ziyareti: Gündemde Türkiye var
Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün ve yarın Atina'ya resmi bir ziyaret düzenleyerek Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiryakos... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T12:43+0300
2021-10-28T12:43+0300
dünya
almanya
angela merkel
türkiye
yunanistan
ziyaret
kiryakos miçotakis
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Yakın zamanda göreve veda edecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya 28-29 Ekim tarihlerinde resmi bir ziyaret gerçekleştirerek, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelecek.Almanya Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı açıklamada Merkel'in görüşmeleri dört gözle beklediğini söyledi.Alman hükümetinin, Yunan-Türk ilişkilerindeki sorunlara çözümün ancak 'müzakere, diyalog ve karşılıklı saygı ruhuyla' bulunabileceğini düşündüğünü yineleyen Seibert, Atina ile Ankara , arasındaki komşuluk ilişkilerinin önemli olduğuna ve meselenin sadece bu iki ülkenin değil, tüm Avrupa'nın çıkarına olduğuna inandıklarını belirtti.Sözcü, "Bu yüzden Yunanistan ile Türkiye'nin müzakerelere yeniden başlamasını, aralarındaki çetin meselelere çözüm bulmak üzere karşılıklı istikşafi görüşmeler yürütmelerini memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. Zira çözümlerin ancak müzakere, diyalog ve karşılıklı saygı ruhuyla bulunabileceği açıktır" ifadelerini kullandı.Seibert, ayrıca Merkel'in Türkiye ziyaretinde de bunu açıkça ortaya koyduğunu da sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211022/micotakis-turkiyeye-goc-mutabakatina-iliskin-yapilan-cagri-ab-bildirisine-benim-cabamla-eklendi-1050099405.html
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almanya, angela merkel, türkiye, yunanistan, ziyaret, kiryakos miçotakis

Almanya Başbakanı Merkel'den Yunanistan ziyareti: Gündemde Türkiye var

12:43 28.10.2021
© REUTERS / Michael KappelerAngela Merkel
Angela Merkel - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© REUTERS / Michael Kappeler
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün ve yarın Atina'ya resmi bir ziyaret düzenleyerek Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüşecek. Görüşmede ele alınacak başlıca gündem maddesi Yunanistan-Türkiye ilişkileri olacak.
Yakın zamanda göreve veda edecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya 28-29 Ekim tarihlerinde resmi bir ziyaret gerçekleştirerek, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelecek.
Almanya Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı açıklamada Merkel'in görüşmeleri dört gözle beklediğini söyledi.
Alman hükümetinin, Yunan-Türk ilişkilerindeki sorunlara çözümün ancak 'müzakere, diyalog ve karşılıklı saygı ruhuyla' bulunabileceğini düşündüğünü yineleyen Seibert, Atina ile Ankara , arasındaki komşuluk ilişkilerinin önemli olduğuna ve meselenin sadece bu iki ülkenin değil, tüm Avrupa'nın çıkarına olduğuna inandıklarını belirtti.
Sözcü, "Bu yüzden Yunanistan ile Türkiye'nin müzakerelere yeniden başlamasını, aralarındaki çetin meselelere çözüm bulmak üzere karşılıklı istikşafi görüşmeler yürütmelerini memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. Zira çözümlerin ancak müzakere, diyalog ve karşılıklı saygı ruhuyla bulunabileceği açıktır" ifadelerini kullandı.
Seibert, ayrıca Merkel'in Türkiye ziyaretinde de bunu açıkça ortaya koyduğunu da sözlerine ekledi.
Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
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