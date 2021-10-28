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https://tr.sputniknews.com/20211028/araclarin-uzerine-atlayarak-intihar-etmek-istedi-suruculerin-dikkatiyle-kurtuldu-1050260373.html
Araçların üzerine atlayarak intihar etmek istedi, sürücülerin dikkatiyle kurtuldu
Araçların üzerine atlayarak intihar etmek istedi, sürücülerin dikkatiyle kurtuldu
Belarus'ta otoyolda araçların önüne atlayarak intihar etmek isteyen bir kişi sürücülerin manevralarıyla ölümden döndü. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T12:27+0300
2021-10-28T12:42+0300
belarus
dünya
trafik
kaza
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Belarus'un başkenti Minsk'te lüks aracıyla otoyolda aşırı hızla ilerleyen bir sürücünün peşine polis takıldı.Başlayan kovalamacadan sonra aracını otoyol kenarına park eden sürücü yolun ortasına geçti. Hızla ilerleyen araçların önüne atlayan şahıs, araç sürücülerinin manevralarıyla boşluğa atladı.Araçların önüne atlayan şahıs yol kenarına düşerek yaralandı. İntihar etmek isterken sürücünün dikkati ile kurtulan şahıs hastaneye sevk edildi.Belarus İçişleri Bakanlığı sürücünün uyuşturucu kullandığı için polislerden kaçtığını belirterek daha sonra araçların önüne atlayarak intihar etmeyi amaçladığını aktardı.Hastanede tedavi altında bulunan şahsın tedavisine devam edildiği ifade edilirken hayati tehlikesinin de bulunmadığı belirtildi. Şahsın tedavisinin ardından ifadesinin alınacağı ve ardından uyuşturucudan kurtulması için tedavi altına alınacağı duyuruldu.
https://tr.sputniknews.com/20210822/caldigi-aracla-kacarken-polisle-catisan-sahis-teslim-olmadi-intihar-etti-1048234909.html
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belarus, trafik, kaza, intihar

Araçların üzerine atlayarak intihar etmek istedi, sürücülerin dikkatiyle kurtuldu

12:27 28.10.2021 (güncellendi: 12:42 28.10.2021)
© İHABelarus intihar girişimi
Belarus intihar girişimi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© İHA
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Belarus'ta otoyolda araçların önüne atlayarak intihar etmek isteyen bir kişi sürücülerin manevralarıyla ölümden döndü.
Belarus'un başkenti Minsk'te lüks aracıyla otoyolda aşırı hızla ilerleyen bir sürücünün peşine polis takıldı.
Başlayan kovalamacadan sonra aracını otoyol kenarına park eden sürücü yolun ortasına geçti. Hızla ilerleyen araçların önüne atlayan şahıs, araç sürücülerinin manevralarıyla boşluğa atladı.
Araçların önüne atlayan şahıs yol kenarına düşerek yaralandı. İntihar etmek isterken sürücünün dikkati ile kurtulan şahıs hastaneye sevk edildi.
Belarus İçişleri Bakanlığı sürücünün uyuşturucu kullandığı için polislerden kaçtığını belirterek daha sonra araçların önüne atlayarak intihar etmeyi amaçladığını aktardı.
Hastanede tedavi altında bulunan şahsın tedavisine devam edildiği ifade edilirken hayati tehlikesinin de bulunmadığı belirtildi. Şahsın tedavisinin ardından ifadesinin alınacağı ve ardından uyuşturucudan kurtulması için tedavi altına alınacağı duyuruldu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, çaldığı araçla kaçmaya çalışan kişi ile polis arasında çatışma yaşandı. Çatışma anı kameraya yansırken, teslim olmamakta direnen şahıs başına dayadığı tabancayla intihar etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
YAŞAM
Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim olmadı, intihar etti
22 Ağustos, 20:04
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