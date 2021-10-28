https://tr.sputniknews.com/20211028/askim-kapismak-erkan-ozermanin-taciz-ettigi-biri-benden-destek-almisti-dereceye-girememisti-1050270639.html

Aşkım Kapışmak: Erkan Özerman'ın taciz ettiği biri benden destek almıştı, dereceye girememişti

Aşkım Kapışmak: Erkan Özerman'ın taciz ettiği biri benden destek almıştı, dereceye girememişti

Aşkım Kapışmak, “Yıllar önce Erkan Özerman'ın taciz ettiği biri destek almıştı benden. Psikiyatrist hocama yönlendirdim. Çok ağır bir taciz yaşamıştı. Fiziki... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T16:47+0300

2021-10-28T16:47+0300

2021-10-28T16:49+0300

erkan özerman

yaşam

taciz

best model türkiye

aşkım kapışmak

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Davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.Kapışmak, geçen hafta taciz iddiaları ile gündeme gelen Best Model yarışmasının organizatörü Erkan Özerman ile ilgili açıklamalarda bulundu.‘Çok ağır bir taciz yaşamıştı’"Yıllar önce Erkan Özerman'ın taciz ettiği biri destek almıştı benden. Uzun süre... Mağdur biri” diye konuşan Kapışmak, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20211018/best-model-yarismacisi-elmas-yilmaz-masaj-teklifini-kabul-etmeyenleri-elediler-1049927787.html

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erkan özerman, taciz, best model türkiye, aşkım kapışmak