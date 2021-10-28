Aşkım Kapışmak: Erkan Özerman'ın taciz ettiği biri benden destek almıştı, dereceye girememişti

Davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.Kapışmak, geçen hafta taciz iddiaları ile gündeme gelen Best Model yarışmasının organizatörü Erkan Özerman ile ilgili açıklamalarda bulundu.‘Çok ağır bir taciz yaşamıştı’"Yıllar önce Erkan Özerman'ın taciz ettiği biri destek almıştı benden. Uzun süre... Mağdur biri” diye konuşan Kapışmak, şöyle devam etti:
Aşkım Kapışmak, “Yıllar önce Erkan Özerman'ın taciz ettiği biri destek almıştı benden. Psikiyatrist hocama yönlendirdim. Çok ağır bir taciz yaşamıştı. Fiziki de sözlü de... 20'li yaşlardaydı. Dereceye giremedi” dedi.
Davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.
Kapışmak, geçen hafta taciz iddiaları ile gündeme gelen Best Model yarışmasının organizatörü Erkan Özerman ile ilgili açıklamalarda bulundu.
‘Çok ağır bir taciz yaşamıştı’
"Yıllar önce Erkan Özerman'ın taciz ettiği biri destek almıştı benden. Uzun süre... Mağdur biri” diye konuşan Kapışmak, şöyle devam etti:
“Psikiyatrist hocama da yönlendirdim. Çok ağır bir taciz yaşamıştı. Fiziki de sözlü de... 20'li yaşlardaydı. Dereceye giremedi. Ben de duyuyordum. Bunu herkes de biliyor. Ara ara görüşüyoruz. Kız arkadaşı var, evlenmeyi düşünüyorlar ama çok zor günler yaşadı. Benim alanımı aşan bir şeydi. Hocam ile görüştü. Güçlü bir karakterdi ve başardı."