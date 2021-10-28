https://tr.sputniknews.com/20211028/bakan-akardan-irak-suriye-tezkeresi-aciklamasi-bir-onceki-tezkere-ile-arasinda-bir-fark-yok-1050260932.html

Bakan Akar'dan Irak-Suriye tezkeresi açıklaması: Bir önceki tezkere ile arasında bir fark yok

Bakan Akar'dan Irak-Suriye tezkeresi açıklaması: Bir önceki tezkere ile arasında bir fark yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye ve Irak tezkeresinin 2 yıl uzatılmasıyla ilgili, "Bu tezkere ile bir önceki tezkere arasında bir fark yok. Bunun... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T12:35+0300

2021-10-28T12:35+0300

2021-10-28T12:35+0300

türkiye

chp

hulusi akar

tezkere

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Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno'nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısı öncesi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç ve Çad Savunma ve Gaziler Bakanı Daud Yaya Brahim ile dün ayrı ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Akar, görüşmelerde askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayii alanlarında görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.Bir gazetecinin, dün TBMM Genel Kurulunda, Türkiye'nin Irak ve Suriye topraklarına terörle mücadele amacıyla sınır ötesi operasyonlar yapabilmesi için Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılması ile ilgili tezkerenin geçtiğini hatırlatarak, “Niye iki yıl uzatıldığına dair bazı eleştiriler, sorular var” denmesi üzerine Akar, şunları kaydetti:“Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadele yoğun şekilde devam ediyor. Bu yetkinin sürekli olarak uzatılması yerine bu şekilde verilmesi gayet anlaşılabilir. Bu tezkere ile bir önceki tezkere arasında da bir fark yok. Tatbikatlar var, eğitim var… Bu sürekli olan bir şey, bunun arkasında bir şey aramaya gerek yok.”

https://tr.sputniknews.com/20211026/chpden-tezkere-icin-14-soru-neden-iki-yili-kapsiyor-1050204428.html

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