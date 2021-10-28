Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211028/bakan-akardan-irak-suriye-tezkeresi-aciklamasi-bir-onceki-tezkere-ile-arasinda-bir-fark-yok-1050260932.html
Bakan Akar'dan Irak-Suriye tezkeresi açıklaması: Bir önceki tezkere ile arasında bir fark yok
Bakan Akar'dan Irak-Suriye tezkeresi açıklaması: Bir önceki tezkere ile arasında bir fark yok
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye ve Irak tezkeresinin 2 yıl uzatılmasıyla ilgili, "Bu tezkere ile bir önceki tezkere arasında bir fark yok. Bunun... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T12:35+0300
2021-10-28T12:35+0300
türkiye
chp
hulusi akar
tezkere
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049724156_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f14799d001cf982f0c88df67b0457ad4.jpg
Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno'nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısı öncesi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç ve Çad Savunma ve Gaziler Bakanı Daud Yaya Brahim ile dün ayrı ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Akar, görüşmelerde askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayii alanlarında görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.Bir gazetecinin, dün TBMM Genel Kurulunda, Türkiye'nin Irak ve Suriye topraklarına terörle mücadele amacıyla sınır ötesi operasyonlar yapabilmesi için Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılması ile ilgili tezkerenin geçtiğini hatırlatarak, “Niye iki yıl uzatıldığına dair bazı eleştiriler, sorular var” denmesi üzerine Akar, şunları kaydetti:“Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadele yoğun şekilde devam ediyor. Bu yetkinin sürekli olarak uzatılması yerine bu şekilde verilmesi gayet anlaşılabilir. Bu tezkere ile bir önceki tezkere arasında da bir fark yok. Tatbikatlar var, eğitim var… Bu sürekli olan bir şey, bunun arkasında bir şey aramaya gerek yok.”
https://tr.sputniknews.com/20211026/chpden-tezkere-icin-14-soru-neden-iki-yili-kapsiyor-1050204428.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049724156_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_c097b773e2e85db46a5abd18687d6f89.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, hulusi akar, tezkere

Bakan Akar'dan Irak-Suriye tezkeresi açıklaması: Bir önceki tezkere ile arasında bir fark yok

12:35 28.10.2021
© İHA / UTKU ŞİMŞEK- Bakan Akar birlik komutanlarıyla online toplantı yaptı
- Bakan Akar birlik komutanlarıyla online toplantı yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© İHA / UTKU ŞİMŞEK
Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye ve Irak tezkeresinin 2 yıl uzatılmasıyla ilgili, "Bu tezkere ile bir önceki tezkere arasında bir fark yok. Bunun arkasında bir şey aramaya gerek yok" dedi.
Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno'nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısı öncesi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç ve Çad Savunma ve Gaziler Bakanı Daud Yaya Brahim ile dün ayrı ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Akar, görüşmelerde askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayii alanlarında görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.
Bir gazetecinin, dün TBMM Genel Kurulunda, Türkiye'nin Irak ve Suriye topraklarına terörle mücadele amacıyla sınır ötesi operasyonlar yapabilmesi için Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılması ile ilgili tezkerenin geçtiğini hatırlatarak, “Niye iki yıl uzatıldığına dair bazı eleştiriler, sorular var” denmesi üzerine Akar, şunları kaydetti:
“Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadele yoğun şekilde devam ediyor. Bu yetkinin sürekli olarak uzatılması yerine bu şekilde verilmesi gayet anlaşılabilir. Bu tezkere ile bir önceki tezkere arasında da bir fark yok. Tatbikatlar var, eğitim var… Bu sürekli olan bir şey, bunun arkasında bir şey aramaya gerek yok.”
CHP, bayrak, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
TÜRKİYE
CHP’den tezkere için 14 soru: Neden iki yılı kapsıyor?
26 Ekim, 19:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:46Google, Gigi Hadid ve Hadise'yi karıştırdı: 'Hadise Hadid'
13:45Saçından alınan DNA kanıtladı: 73 yaşındaki adam, Oturan Boğa'nın torunu çıktı
13:36Kömüre yüzde 15 ve yüzde 22 olmak üzere peş peşe zam
13:34Oray Eğin'den Selvi'nin Özgür Demirtaş yazısına tepki: 'Kim hazırlıyor bu adamı'
13:29Sandviçleri bulaşık makinesinde ısıttığı için kovuldu, mahkeme yasal haklarının ödenmesine hükmetti
13:27Hindistan, nükleer kapasiteli kıtalar arası balistik füzesini test etti
13:26Putin: Rusya ve ASEAN ülkelerinin ana küresel sorunlara ilişkin tutumları birbirine yakın
13:22Bahçeli: Mandacıların izinden yürüyenler terörle mücadeleye karşı gelen kimliksizlerdir
13:21Rusya’daki günlük koronavirüs vaka sayısı ilk kez 40 bini aştı
13:17Nadir bulunan 'penis bitkisi' 25 yıl sonra ilk kez çiçek açtı
13:16Yunanistan Göç Bakanı, batan göçmen botundan Türkiye'yi sorumlu tuttu
13:15Gintsburg açıkladı: Koronavirüsten yüzde 100 koruma nasıl sağlanabilir?
13:09Elektrikleri kesilen aile, 8 gündür karanlıkta yaşıyor
13:04Ucuz bir antidepresan ilaç, ağır Kovid'den hastanede uzun tedavi riskini azaltıyor
13:02Uçan motosiklet 680 bin dolara satışta: Bir süre yarış pistlerinde kullanılacak
12:55Kocaeli'de kadın cinayeti: Sevgilisini öldürdü, cesedi taksiyle karakola götürdü
12:43Almanya Başbakanı Merkel'den Yunanistan ziyareti: Gündemde Türkiye var
12:42Güney Amerika'dan FIFA'ya Dünya Kupası resti: Gelmeyiz
12:36'Şeytan çıkaracağım' diyerek 13 yaşındaki çocuğu istismar eden öğretmene 16 yıl hapis cezası
12:35Şebnem Şirin'i öldürdüğünü itiraf eden Furkan Zıbıncı tutuklandı