https://tr.sputniknews.com/20211028/basak-demirtas-la-casa-de-papelin-lizbonuyla-fotograf-paylasti-dertlerimiz-de-ortak-1050274257.html

Başak Demirtaş, La Casa de Papel'in 'Lizbon'uyla fotoğraf paylaştı: 'Dertlerimiz de ortak'

Başak Demirtaş, La Casa de Papel'in 'Lizbon'uyla fotoğraf paylaştı: 'Dertlerimiz de ortak'

Netflix'in popüler dizilerinden La Casa de Papel'de 'Lizbon' karakterini canlandıran Katalan oyuncu Itziar Ituño Martínez, Başak Demirtaş ile 'Grev' filminin... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T18:18+0300

2021-10-28T18:18+0300

2021-10-28T18:18+0300

yaşam

la casa de papel

başak demirtaş

lizbon

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Beş yıldır Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, yönetmenliğini Metin Yeğin'in yaptığı Grev filminin galasına katıldı. Başak Demirtaş bugün sosyal medya hesabından filmin başrol oyuncuları arasında bulunan La Casa de Papel dizisinde Lizbon karakterini canlandıran Itziar Ituño Martínez ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı.Metin Yeğin'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği, 1910 yılında Bursa'da bir tekstil fabrikasında gerçekleşen ve kadın işçilerin örgütlediği bir direnişi anlattığı "Grev" filminin galası, 26 Ekim 2021 Salı günü akşamı Beykoz Kundura'da yapılmıştı.Galaya katılanlar Başak Demirtaş, bugün sosyal medya hesabından filmin başrol oyuncusu Itziar Ituño Martínez ile çektirdiği bir fotoğrafı ”La Casa de Papel'in Lizbon'u, Itziar Ituño Martínez ile buluştuk. Ekranda göründüğünden de tatlı biri. Gülümseyen gözlerle gülümseyen yüz ve sevgili Itziar ile dertlerimiz de dileklerimiz de ne kadar ortak...” notuyla paylaştı.

https://tr.sputniknews.com/20211026/la-casa-de-papelin-lizbonu-istanbulda-1050208966.html

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la casa de papel, başak demirtaş, lizbon