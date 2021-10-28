Başak Demirtaş, La Casa de Papel'in 'Lizbon'uyla fotoğraf paylaştı: 'Dertlerimiz de ortak'

Beş yıldır Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, yönetmenliğini Metin Yeğin'in yaptığı Grev filminin galasına katıldı. Başak Demirtaş bugün sosyal medya hesabından filmin başrol oyuncuları arasında bulunan La Casa de Papel dizisinde Lizbon karakterini canlandıran Itziar Ituño Martínez ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı.Metin Yeğin'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği, 1910 yılında Bursa'da bir tekstil fabrikasında gerçekleşen ve kadın işçilerin örgütlediği bir direnişi anlattığı "Grev" filminin galası, 26 Ekim 2021 Salı günü akşamı Beykoz Kundura'da yapılmıştı.Galaya katılanlar Başak Demirtaş, bugün sosyal medya hesabından filmin başrol oyuncusu Itziar Ituño Martínez ile çektirdiği bir fotoğrafı ”La Casa de Papel'in Lizbon'u, Itziar Ituño Martínez ile buluştuk. Ekranda göründüğünden de tatlı biri. Gülümseyen gözlerle gülümseyen yüz ve sevgili Itziar ile dertlerimiz de dileklerimiz de ne kadar ortak...” notuyla paylaştı.
Netflix'in popüler dizilerinden La Casa de Papel'de 'Lizbon' karakterini canlandıran Katalan oyuncu Itziar Ituño Martínez, Başak Demirtaş ile 'Grev' filminin galasında buluştu. Demirtaş, fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.
Beş yıldır Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, yönetmenliğini Metin Yeğin'in yaptığı Grev filminin galasına katıldı.
Başak Demirtaş bugün sosyal medya hesabından filmin başrol oyuncuları arasında bulunan La Casa de Papel dizisinde Lizbon karakterini canlandıran Itziar ItuñoMartínez ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı.
Metin Yeğin'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği, 1910 yılında Bursa'da bir tekstil fabrikasında gerçekleşen ve kadın işçilerin örgütlediği bir direnişi anlattığı "Grev" filminin galası, 26 Ekim 2021 Salı günü akşamı Beykoz Kundura'da yapılmıştı.
La Casa de Papel'in Lizbon'u, Itziar Ituño Martínez ile buluştuk. Ekranda göründüğünden de tatlı biri 😊 Ve sevgili Itziar ile dertlerimiz de dileklerimiz de ne kadar ortak... pic.twitter.com/DpJBGPrBX7
Galaya katılanlar Başak Demirtaş, bugün sosyal medya hesabından filmin başrol oyuncusu Itziar Ituño Martínez ile çektirdiği bir fotoğrafı ”La Casa de Papel'in Lizbon'u, Itziar Ituño Martínez ile buluştuk. Ekranda göründüğünden de tatlı biri. Gülümseyen gözlerle gülümseyen yüz ve sevgili Itziar ile dertlerimiz de dileklerimiz de ne kadar ortak...” notuyla paylaştı.