https://tr.sputniknews.com/20211028/belcika-anayasa-mahkemesi-krala-hakaret-suclarini-cezalandiran-kanun-ifade-ozgurlugune-aykiri-1050282394.html

Belçika Anayasa Mahkemesi: 'Kral’a hakaret' suçlarını cezalandıran kanun, ifade özgürlüğüne aykırı

Belçika Anayasa Mahkemesi: 'Kral’a hakaret' suçlarını cezalandıran kanun, ifade özgürlüğüne aykırı

Belçika Anayasa Mahkemesi, 1847’den bu yana geçerli olan “Kral’a hakaret suçlarını cezalandıran” kanunun “ifade özgürlüğüne engel” olduğu gerekçesiyle... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T22:40+0300

2021-10-28T22:40+0300

2021-10-28T22:40+0300

dünya

belçika

anayasa mahkemesi

hakaret davası

kral

ifade özgürlüğü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102775/06/1027750674_0:0:6090:3425_1920x0_80_0_0_d72710d8dbd198216562ca5343eefa7a.jpg

Belçika Anayasa Mahkemesi’nin Gent dairesi ilginç bir karara imza attı. Mahkeme,1847’den bu yana geçerli olan “Kral’a hakaret suçlarını cezalandıran” kanunun “ifade özgürlüğüne engel” olduğu gerekçesiyle anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Mahkemenin aldığı kararda, Kral'a karşı işlenen hakaret suçlarının 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını öngören 1847 tarihli yasanın 1. maddesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği belirtildi.Mahkeme söz konusu kararına gerekçe olarak ise “acil toplumsal bir ihtiyaca hizmet etmeyen bu yasa Kral'ı diğer insanlara göre orantısız bir şekilde fazla koruyor” denildi.Mahkeme, söz konusu karara ilişkin yasanın ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiği ve herhangi bir siyasi ifadede ya da basın açıklamasında Kral’a karşı ifade kullanılmasının normal olması gerektiğini ifade etti.Kraliyet makamlarından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, bölünme riski altındaki Belçika'yı tek çatı altında tutan Kral'ın bu karar sonrasında nasıl bir süreç yaşayacağı merak konusu oldu. Ülkenin Flaman kanadında son yıllarda “Kral'a gerek yok” ifadelerini destekleyen siyasi partilerin oylarının yükselmesi ülkenin geleceği konusundaki endişeleri artırıyor.

belçika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

belçika, anayasa mahkemesi, hakaret davası, kral, ifade özgürlüğü