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https://tr.sputniknews.com/20211028/belcika-anayasa-mahkemesi-krala-hakaret-suclarini-cezalandiran-kanun-ifade-ozgurlugune-aykiri-1050282394.html
Belçika Anayasa Mahkemesi: 'Kral’a hakaret' suçlarını cezalandıran kanun, ifade özgürlüğüne aykırı
Belçika Anayasa Mahkemesi: 'Kral’a hakaret' suçlarını cezalandıran kanun, ifade özgürlüğüne aykırı
Belçika Anayasa Mahkemesi, 1847’den bu yana geçerli olan “Kral’a hakaret suçlarını cezalandıran” kanunun “ifade özgürlüğüne engel” olduğu gerekçesiyle... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T22:40+0300
2021-10-28T22:40+0300
dünya
belçika
anayasa mahkemesi
hakaret davası
kral
ifade özgürlüğü
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Belçika Anayasa Mahkemesi’nin Gent dairesi ilginç bir karara imza attı. Mahkeme,1847’den bu yana geçerli olan “Kral’a hakaret suçlarını cezalandıran” kanunun “ifade özgürlüğüne engel” olduğu gerekçesiyle anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Mahkemenin aldığı kararda, Kral'a karşı işlenen hakaret suçlarının 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını öngören 1847 tarihli yasanın 1. maddesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği belirtildi.Mahkeme söz konusu kararına gerekçe olarak ise “acil toplumsal bir ihtiyaca hizmet etmeyen bu yasa Kral'ı diğer insanlara göre orantısız bir şekilde fazla koruyor” denildi.Mahkeme, söz konusu karara ilişkin yasanın ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiği ve herhangi bir siyasi ifadede ya da basın açıklamasında Kral’a karşı ifade kullanılmasının normal olması gerektiğini ifade etti.Kraliyet makamlarından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, bölünme riski altındaki Belçika'yı tek çatı altında tutan Kral'ın bu karar sonrasında nasıl bir süreç yaşayacağı merak konusu oldu. Ülkenin Flaman kanadında son yıllarda “Kral'a gerek yok” ifadelerini destekleyen siyasi partilerin oylarının yükselmesi ülkenin geleceği konusundaki endişeleri artırıyor.
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belçika, anayasa mahkemesi, hakaret davası, kral, ifade özgürlüğü

Belçika Anayasa Mahkemesi: 'Kral’a hakaret' suçlarını cezalandıran kanun, ifade özgürlüğüne aykırı

22:40 28.10.2021
© REUTERS / Yves HermanBelçika Kralı Philippe
Belçika Kralı Philippe - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© REUTERS / Yves Herman
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Belçika Anayasa Mahkemesi, 1847’den bu yana geçerli olan “Kral’a hakaret suçlarını cezalandıran” kanunun “ifade özgürlüğüne engel” olduğu gerekçesiyle anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.
Belçika Anayasa Mahkemesi’nin Gent dairesi ilginç bir karara imza attı. Mahkeme,1847’den bu yana geçerli olan “Kral’a hakaret suçlarını cezalandıran” kanunun “ifade özgürlüğüne engel” olduğu gerekçesiyle anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.
Mahkemenin aldığı kararda, Kral'a karşı işlenen hakaret suçlarının 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını öngören 1847 tarihli yasanın 1. maddesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği belirtildi.
Mahkeme söz konusu kararına gerekçe olarak ise “acil toplumsal bir ihtiyaca hizmet etmeyen bu yasa Kral'ı diğer insanlara göre orantısız bir şekilde fazla koruyor” denildi.
Mahkeme, söz konusu karara ilişkin yasanın ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiği ve herhangi bir siyasi ifadede ya da basın açıklamasında Kral’a karşı ifade kullanılmasının normal olması gerektiğini ifade etti.
Kraliyet makamlarından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, bölünme riski altındaki Belçika'yı tek çatı altında tutan Kral'ın bu karar sonrasında nasıl bir süreç yaşayacağı merak konusu oldu. Ülkenin Flaman kanadında son yıllarda “Kral'a gerek yok” ifadelerini destekleyen siyasi partilerin oylarının yükselmesi ülkenin geleceği konusundaki endişeleri artırıyor.
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