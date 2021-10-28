https://tr.sputniknews.com/20211028/belediye-iscisi-budanan-agacin-altindaki-otomobil-zarar-gormemesin-diye-kaputun-uzerine-yatti-1050283706.html

Belediye işçisi, 'budanan ağacın altındaki otomobil zarar görmesin diye' kaputun üzerine yattı

Belediye işçisi, 'budanan ağacın altındaki otomobil zarar görmesin diye' kaputun üzerine yattı

Düzce'de bir belediye işçisi, budanan ağacın altındaki otomobilin zarar görmemesi için kaputun üzerine yattı. Fotoğrafları sosyal medyada "fedakar belediye... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T23:26+0300

2021-10-28T23:26+0300

2021-10-28T23:27+0300

türkiye

düzce

belediye işçisi

iş güvenliği

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Düzce'de bir belediye işçisi, budama yaptıkları ağacın altındaki aracın zarar görmemesi için kaputun üzerine yattı.Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü cadde ve sokaklardaki ağaçları budamaya başladı. Hükümet Sokak üzerinde ağaç budama işlemi yapan işçiler, bir ağacın altındaki aracın sürücüsünü bulmaya çalıştı.Sürücünün bulunamaması üzerine iş güvenliğini hiçe sayan bir yol izlendi. İşçilerden biri aracın boyası çizilmesini kaput üzerine sırt üstü yatarak engellemeye çalıştı.Sosyal medyada "Vatandaşın arabasına zarar gelmesin diye göğsünü siper eden fedakar belediye işçisi" diye paylaşılan görüntüler bazı vatandaşların tepkisini çekti.İsminin Veysel Dikmen olduğu öğrenilen işçi, "Otomobili korumak için yaptım. Araba güzeldi. Arabanın çizilmemesi için önüne siper oldum. Arabayı koruduk. Ondan sonra işimize devam ettik. Benim zarar göreceğim bir durum yoktu" diye konuştu.

türkiye

düzce

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düzce, belediye işçisi, iş güvenliği