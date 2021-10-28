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Beyrut patlamasında ağır yaralanan bir kişi 15 ay sonra hayatını kaybetti
Beyrut patlamasında ağır yaralanan bir kişi 15 ay sonra hayatını kaybetti
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki liman patlamasında ağır yaralanan bir kişinin 15 ay sonra yaşamını yitirdiği bildirildi. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T02:00+0300
2021-10-28T02:00+0300
dünya
lübnan
beyrut
beyrut limanı
abbas ahmed mazlum
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Lübnan basınında yer alan haberlere göre Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamada omuriliğinin darbe alması sonucu yaralanan Abbas Ahmed Mazlum, yaklaşık 15 aydır yatalak ve felçli bir şekilde yaşam mücadelesi veriyordu.Tedavisine evde devam edilen Mazlum'un dün hayata gözlerini yumduğu kaydedildi.Patlamada ağır yaralanan 35 yaşındaki İbrahim Harbi de 28 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Beyrut Limanı'ndaki patlamaBeyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.Patlamada 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.Olayın üzerinden 15 ay geçmesine rağmen patlamayla ilgili soruşturmada henüz ilerleme sağlanamadı.
https://tr.sputniknews.com/20211014/beyrut-limani-patlamasini-sorusturan-yargici-protestoya-gidenlere-ates-acildi-en-az-2-olu-7-yarali-1049814510.html
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lübnan, beyrut, beyrut limanı, abbas ahmed mazlum

Beyrut patlamasında ağır yaralanan bir kişi 15 ay sonra hayatını kaybetti

02:00 28.10.2021
© REUTERS / HANNAH MCKAYLübnan-Beyrut-patlama
Lübnan-Beyrut-patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© REUTERS / HANNAH MCKAY
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki liman patlamasında ağır yaralanan bir kişinin 15 ay sonra yaşamını yitirdiği bildirildi.
Lübnan basınında yer alan haberlere göre Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamada omuriliğinin darbe alması sonucu yaralanan Abbas Ahmed Mazlum, yaklaşık 15 aydır yatalak ve felçli bir şekilde yaşam mücadelesi veriyordu.
Tedavisine evde devam edilen Mazlum'un dün hayata gözlerini yumduğu kaydedildi.
Patlamada ağır yaralanan 35 yaşındaki İbrahim Harbi de 28 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.
Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.
Patlamada 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.
Olayın üzerinden 15 ay geçmesine rağmen patlamayla ilgili soruşturmada henüz ilerleme sağlanamadı.
Beyrut Limanı patlamasını soruşturan yargıcı protestoya giden Hizbullah destekçilerine kanlı saldırının ardından başkent sokaklarına Lübnan ordusu konuşlandırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
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