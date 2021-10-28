https://tr.sputniknews.com/20211028/beyrut-patlamasinda-agir-yaralanan-bir-kisi-15-ay-sonra-hayatini-kaybetti-1050251654.html

Beyrut patlamasında ağır yaralanan bir kişi 15 ay sonra hayatını kaybetti

Beyrut patlamasında ağır yaralanan bir kişi 15 ay sonra hayatını kaybetti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki liman patlamasında ağır yaralanan bir kişinin 15 ay sonra yaşamını yitirdiği bildirildi. 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T02:00+0300

2021-10-28T02:00+0300

2021-10-28T02:00+0300

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beyrut limanı

abbas ahmed mazlum

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Lübnan basınında yer alan haberlere göre Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamada omuriliğinin darbe alması sonucu yaralanan Abbas Ahmed Mazlum, yaklaşık 15 aydır yatalak ve felçli bir şekilde yaşam mücadelesi veriyordu.Tedavisine evde devam edilen Mazlum'un dün hayata gözlerini yumduğu kaydedildi.Patlamada ağır yaralanan 35 yaşındaki İbrahim Harbi de 28 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Beyrut Limanı'ndaki patlamaBeyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.Patlamada 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.Olayın üzerinden 15 ay geçmesine rağmen patlamayla ilgili soruşturmada henüz ilerleme sağlanamadı.

https://tr.sputniknews.com/20211014/beyrut-limani-patlamasini-sorusturan-yargici-protestoya-gidenlere-ates-acildi-en-az-2-olu-7-yarali-1049814510.html

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lübnan, beyrut, beyrut limanı, abbas ahmed mazlum