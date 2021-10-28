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Cadılar Bayramı'na Özel Köpek Festivali düzenlendi
Cadılar Bayramı'na Özel Köpek Festivali düzenlendi
Geleneksel olarak yapılan 'Tompkins Meydanı Cadılar Bayramı Köpek Festivali' bu sene de renkli görüntülere sahne oldu. Dikkat çekici ve farklı kostümlerle... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T15:02+0300
2021-10-28T15:02+0300
multimedya
abd
new york
festival
cadılar bayramı
hayvan
kostüm
tompkins meydanı
köpek festivali
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Amerika'nın New York şehrinde düzenlenen 'Tompkins Meydanı Cadılar Bayramı Köpek Festivali' bu yıl 31. kez yapıldı. Kostümlü köpekler ve sahipleri, geçen yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edilen etkinlikte çeşitli kategoride yarıştı.
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abd, new york, festival, cadılar bayramı, hayvan, фото, kostüm, tompkins meydanı , köpek festivali

Cadılar Bayramı'na Özel Köpek Festivali düzenlendi

15:02 28.10.2021
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Geleneksel olarak yapılan 'Tompkins Meydanı Cadılar Bayramı Köpek Festivali' bu sene de renkli görüntülere sahne oldu. Dikkat çekici ve farklı kostümlerle sahipleriyle uyum içinde giyinen köpekler, birbirleriyle de sosyalleşerek eğlenceli yarışmalarda boy gösterdi.
Amerika'nın New York şehrinde düzenlenen 'Tompkins Meydanı Cadılar Bayramı Köpek Festivali' bu yıl 31. kez yapıldı. Kostümlü köpekler ve sahipleri, geçen yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edilen etkinlikte çeşitli kategoride yarıştı.
© REUTERS / CAITLIN OCHS

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen festival bu sene de renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen festival bu sene de renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. - Sputnik Türkiye
1/6
© REUTERS / CAITLIN OCHS

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen festival bu sene de renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

© REUTERS / CAITLIN OCHS

Birbirinden değişik ve renkli kostümler giyinen köpekler yarışmalarda boy gösterdi.

Birbirinden değişik ve renkli kostümler giyinen köpekler yarışmalarda boy gösterdi. - Sputnik Türkiye
2/6
© REUTERS / CAITLIN OCHS

Birbirinden değişik ve renkli kostümler giyinen köpekler yarışmalarda boy gösterdi.

© REUTERS / SEBASTIAN CASTANEDA

Bu yıl adından sıkça söz ettiren Güney Kore dizisi Squid Game ise unutulmadı.

Bu yıl adından sıkça söz ettiren Güney Kore dizisi Squid Game ise unutulmadı. - Sputnik Türkiye
3/6
© REUTERS / SEBASTIAN CASTANEDA

Bu yıl adından sıkça söz ettiren Güney Kore dizisi Squid Game ise unutulmadı.

© REUTERS / CAITLIN OCHS

Binlerce seyirci eşliğinde düzenlen geçit töreninde bir diğer ilgi çekici unsur ise köpekleriyle takım giyinen sahipleriydi.

Binlerce seyirci eşliğinde düzenlen geçit töreninde bir diğer ilgi çekici unsur ise köpekleriyle takım giyinen sahipleriydi. - Sputnik Türkiye
4/6
© REUTERS / CAITLIN OCHS

Binlerce seyirci eşliğinde düzenlen geçit töreninde bir diğer ilgi çekici unsur ise köpekleriyle takım giyinen sahipleriydi.

© REUTERS / CAITLIN OCHS

Köpekler ve sahipleri, 'Siyah Giyen Adamlar'dan 'Maleficent'e pek çok kostümle etkinlikte hazır bulundu.

Köpekler ve sahipleri, &#x27;Siyah Giyen Adamlar&#x27;dan &#x27;Maleficent&#x27;e pek çok kostümle etkinlikte hazır bulundu. - Sputnik Türkiye
5/6
© REUTERS / CAITLIN OCHS

Köpekler ve sahipleri, 'Siyah Giyen Adamlar'dan 'Maleficent'e pek çok kostümle etkinlikte hazır bulundu.

© REUTERS / CAITLIN OCHS

Yaklaşan Cadılar Bayramı'na özel yapılan festival internette de büyük ilgi topladı.

Yaklaşan Cadılar Bayramı&#x27;na özel yapılan festival internette de büyük ilgi topladı. - Sputnik Türkiye
6/6
© REUTERS / CAITLIN OCHS

Yaklaşan Cadılar Bayramı'na özel yapılan festival internette de büyük ilgi topladı.

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