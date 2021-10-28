https://tr.sputniknews.com/20211028/cadilar-bayramina-ozel-kopek-festivali-duzenlendi-1050266542.html

Cadılar Bayramı'na Özel Köpek Festivali düzenlendi

Cadılar Bayramı'na Özel Köpek Festivali düzenlendi

Geleneksel olarak yapılan 'Tompkins Meydanı Cadılar Bayramı Köpek Festivali' bu sene de renkli görüntülere sahne oldu. Dikkat çekici ve farklı kostümlerle... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

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multimedya

abd

new york

festival

cadılar bayramı

hayvan

kostüm

tompkins meydanı

köpek festivali

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Amerika'nın New York şehrinde düzenlenen 'Tompkins Meydanı Cadılar Bayramı Köpek Festivali' bu yıl 31. kez yapıldı. Kostümlü köpekler ve sahipleri, geçen yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edilen etkinlikte çeşitli kategoride yarıştı.

new york

tompkins meydanı

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