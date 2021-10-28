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https://tr.sputniknews.com/20211028/cem-yilmaz-2-milyon-940-bin-liralik-nft-satti-1050249594.html
Cem Yılmaz 2 milyon 940 bin liralık NFT sattı
Cem Yılmaz 2 milyon 940 bin liralık NFT sattı
Cem Yılmaz 15 günde 45 adet NFT sattı. Bu satışlardan 76.28 Ethreum, yani 2 milyon 940 bin lira gelir elde etti 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T00:16+0300
2021-10-28T00:16+0300
2021-10-28T00:16+0300
yaşam
cem yılmaz
nft
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Dünyada NFT çılgınlığı devam ederken Cem Yılmaz'ın girişiyle Türkiye'de de ilgi bu alana kaydı. Opensea platformundan 15 gün önce ilk NFT'sini satan Cem Yılmaz, bugün itibarıyla 45 NFT'sine alıcı buldu.Yılmaz bu satışlardan toplam 76.28 Ethereum gelir elde etti. Bu rakam bugün itibarıyla 2 milyon 940 bin liraya denk geliyor. Cem Yılmaz en yüksek geliri 'Far a head' koleksiyonunun 'CYHEAD000000' isimli NFT'sinden elde etti. Söz konusu NFT 10.69 Ethereum'a alıcı buldu. Bu miktar, bugün itibarıyla 411 bin liraya den geliyor.Opensea'da yer alan bilgilere göre Cem Yılmaz bugüne kadar 91 NFT yarattı. Kalan NFT'lerinin açık artırma süreci devam ediyor.
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cem yılmaz, nft
Cem Yılmaz 2 milyon 940 bin liralık NFT sattı
Cem Yılmaz 15 günde 45 adet NFT sattı. Bu satışlardan 76.28 Ethreum, yani 2 milyon 940 bin lira gelir elde etti
Dünyada NFT çılgınlığı devam ederken
Cem Yılmaz'ın girişiyle Türkiye'de de ilgi bu alana kaydı. Opensea platformundan 15 gün önce ilk NFT'sini satan Cem Yılmaz, bugün itibarıyla 45 NFT'sine alıcı buldu.
Yılmaz bu satışlardan toplam 76.28 Ethereum gelir elde etti.
Bu rakam bugün itibarıyla
2 milyon 940 bin liraya denk geliyor.
Cem Yılmaz en yüksek geliri '
Far a head' koleksiyonunun ' CYHEAD000000' isimli NFT'sinden elde etti.
Söz konusu NFT 10.69 Ethereum'a alıcı buldu. Bu miktar, bugün itibarıyla 411 bin liraya den geliyor.
Opensea'da yer alan bilgilere göre Cem Yılmaz bugüne kadar 91 NFT yarattı. Kalan NFT'lerinin açık artırma süreci devam ediyor.