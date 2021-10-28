https://tr.sputniknews.com/20211028/cin-tacikistanin-ozel-harekat-polisi-icin-afganistan-sinirina-us-kuracak-1050265858.html

Çin, Tacikistan'ın özel harekat polisi için Afganistan sınırına üs kuracak

Çin, Tacikistan'ın özel harekat polisi için Afganistan sınırına üs kuracak

Çin'in Afganistan'dan yükselen tehditlerle mücadele için Tacik-Afgan sınırına Tacik özel harekat polisleri için üs kuracağı belirtildi. 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T14:20+0300

2021-10-28T14:20+0300

2021-10-28T14:25+0300

tacikistan

taliban kontrolünde afganistan

çin

askeri üs

kabil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048745132_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_33bc774f6764b14cf332d7bdb64eff73.jpg

Tacikistan ile Afganistan'da hakimiyeti elinde bulunduran Taliban güçler arasındaki gerilim tırmanırken güvenliğin artırılması için sınıra üs inşa edileceği açıklandı.Tacikistan parlamentosundan bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre 8.5 milyon dolara mal olacak üs, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan kenti ve Çin'in Xinjiang kentiyle ortak sınırı bulunan Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi'nde kurulacak. 3.500 metrekarelik alanda inşa edilmesi planlanan üste 12 bina yer alacak.Tacik yetkili, üste Çin askerlerinin görev yapmayacağını ifade etti.Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman, Taliban hükümetini tanımayı reddederek Taciklerin ikinci büyük grubu oluşturduğu Afganistan'daki etnik grupların hükümette daha geniş şekilde temsil edilmesini talep etmişti. Bunun üzerine Kabil, Duşanbe'yi içişlerine müdahale etmemesi konusunda uyarmıştı.Taliban'ın Rahman hükümetini devirmeyi amaçlayan Afganistan'ın kuzeyinde konuşlu Tacik militan grubuyla ittifak kurduğu iddiaları basına yansımıştı.Rusya öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Tacikistan hükümetine desteğini göstermek için Tacik-Afgan sınırındaki bölgede sık sık tatbikat gerçekleştiriyor.

https://tr.sputniknews.com/20210909/cin-taliban-yonetimindeki-afganistana-31-milyon-dolarlik-gida-asi-ve-ilac-yardimi-yapacak-1048759379.html

tacikistan

çin

kabil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tacikistan, çin, askeri üs, kabil