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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211028/cin-tacikistanin-ozel-harekat-polisi-icin-afganistan-sinirina-us-kuracak-1050265858.html
Çin, Tacikistan'ın özel harekat polisi için Afganistan sınırına üs kuracak
Çin, Tacikistan'ın özel harekat polisi için Afganistan sınırına üs kuracak
Çin'in Afganistan'dan yükselen tehditlerle mücadele için Tacik-Afgan sınırına Tacik özel harekat polisleri için üs kuracağı belirtildi. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T14:20+0300
2021-10-28T14:25+0300
tacikistan
taliban kontrolünde afganistan
çin
askeri üs
kabil
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Tacikistan ile Afganistan'da hakimiyeti elinde bulunduran Taliban güçler arasındaki gerilim tırmanırken güvenliğin artırılması için sınıra üs inşa edileceği açıklandı.Tacikistan parlamentosundan bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre 8.5 milyon dolara mal olacak üs, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan kenti ve Çin'in Xinjiang kentiyle ortak sınırı bulunan Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi'nde kurulacak. 3.500 metrekarelik alanda inşa edilmesi planlanan üste 12 bina yer alacak.Tacik yetkili, üste Çin askerlerinin görev yapmayacağını ifade etti.Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman, Taliban hükümetini tanımayı reddederek Taciklerin ikinci büyük grubu oluşturduğu Afganistan'daki etnik grupların hükümette daha geniş şekilde temsil edilmesini talep etmişti. Bunun üzerine Kabil, Duşanbe'yi içişlerine müdahale etmemesi konusunda uyarmıştı.Taliban'ın Rahman hükümetini devirmeyi amaçlayan Afganistan'ın kuzeyinde konuşlu Tacik militan grubuyla ittifak kurduğu iddiaları basına yansımıştı.Rusya öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Tacikistan hükümetine desteğini göstermek için Tacik-Afgan sınırındaki bölgede sık sık tatbikat gerçekleştiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20210909/cin-taliban-yonetimindeki-afganistana-31-milyon-dolarlik-gida-asi-ve-ilac-yardimi-yapacak-1048759379.html
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tacikistan, çin, askeri üs, kabil

Çin, Tacikistan'ın özel harekat polisi için Afganistan sınırına üs kuracak

14:20 28.10.2021 (güncellendi: 14:25 28.10.2021)
© AAAfganistan’ın başkenti Kabil’de ABD’nin terk ettiği büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de ABD’nin terk ettiği büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© AA
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Çin'in Afganistan'dan yükselen tehditlerle mücadele için Tacik-Afgan sınırına Tacik özel harekat polisleri için üs kuracağı belirtildi.
Tacikistan ile Afganistan'da hakimiyeti elinde bulunduran Taliban güçler arasındaki gerilim tırmanırken güvenliğin artırılması için sınıra üs inşa edileceği açıklandı.
Tacikistan parlamentosundan bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre 8.5 milyon dolara mal olacak üs, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan kenti ve Çin'in Xinjiang kentiyle ortak sınırı bulunan Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi'nde kurulacak. 3.500 metrekarelik alanda inşa edilmesi planlanan üste 12 bina yer alacak.
Tacik yetkili, üste Çin askerlerinin görev yapmayacağını ifade etti.
Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman, Taliban hükümetini tanımayı reddederek Taciklerin ikinci büyük grubu oluşturduğu Afganistan'daki etnik grupların hükümette daha geniş şekilde temsil edilmesini talep etmişti. Bunun üzerine Kabil, Duşanbe'yi içişlerine müdahale etmemesi konusunda uyarmıştı.
Taliban'ın Rahman hükümetini devirmeyi amaçlayan Afganistan'ın kuzeyinde konuşlu Tacik militan grubuyla ittifak kurduğu iddiaları basına yansımıştı.
Rusya öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Tacikistan hükümetine desteğini göstermek için Tacik-Afgan sınırındaki bölgede sık sık tatbikat gerçekleştiriyor.
Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
Çin, Taliban yönetimindeki Afganistan'a 31 milyon dolarlık gıda, aşı ve ilaç yardımı yapacak
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