https://tr.sputniknews.com/20211028/cumhurbaskani-erdogan-italya-ve-birlesik-krallika-gidecek-1050274059.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 ve Dünya Liderler Zirvesi için İtalya ve Birleşik Krallık'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 ve Dünya Liderler Zirvesi için İtalya ve Birleşik Krallık'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30-31 Ekim'de G20 Liderler Zirvesi için İtalya'ya, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26'ncı Taraflar Konferansı... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T18:10+0300

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dünya

recep tayyip erdoğan

italya

birleşik krallık

g-20

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığ'ından yapılan açıklamaya göre, G20 Roma Zirvesi’ndeki görüşmelerde, liderlerin, koronavirüs salgını gölgesinde yaşanan ekonomik toparlanma, küresel ekonomi ve sağlık alanındaki gelişmeler, iklim değişliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma ile mülteci krizi gibi konular ile G20’nin bu konular özelinde oynayabileceği rollere dair görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nin ardından Glasgow'da katılacağı 26'ncı Taraflar Konferansı Dünya Liderler Zirvesi’nin ilk günü olan 1 Kasım’da hitaplarını gerçekleştirecek.Erdoğan'ın anılan zirveler kapsamında, katılımcı bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

italya

birleşik krallık

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recep tayyip erdoğan, italya, birleşik krallık, g-20