https://tr.sputniknews.com/20211028/cumhurbaskani-erdogandan-29-ekim-cumhuriyet-bayrami-mesaji--1050276166.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı videolu bir mesajla kutladı. 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T19:19+0300

2021-10-28T19:19+0300

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recep tayyip erdoğan

29 ekim cumhuriyet bayramı

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı içim bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Milletçe, en büyük güvencemiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılarak, büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz" ifadelerini kullandı.Erdoğan mesajında "Cumhuriyetimizin 100. yılı ufukta belirmişken, Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz" dedi.

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2021

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recep tayyip erdoğan, 29 ekim cumhuriyet bayramı