https://tr.sputniknews.com/20211028/danimarkada-vizon-itlafi-krizi-basbakan-frederiksen-hakim-karsisina-cikabilir-1050272793.html
Danimarka'da 'vizon itlafı' krizi: Başbakan Frederiksen hakim karşısına çıkabilir
Danimarka'da 'vizon itlafı' krizi: Başbakan Frederiksen hakim karşısına çıkabilir
Danimarka'da çiftliklerdeki vizonların itlaf edilmesinin yasal dayanağının bulunmadığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan Başbakan Mette Frederiksen... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T17:39+0300
2021-10-28T17:39+0300
2021-10-28T17:39+0300
dünya
danimarka
mette frederiksen
katliam
itlaf
itlaf edilme
koronavirüs
kovid-19
istifa
vizon
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Danimarka'da geçtiğimiz yıl Kasım ayının başlarında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) vizonlarda mutasyona uğradığı gerekçesiyle vizon çiftliklerinde bulunan yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edilmesine karar verilmişti. Bu yılın başlarında söz konusu olayı araştırmak üzere atanan komisyon, soruşturma kapsamında 1 milyonu aşkın belge ve e-posta topladığını duyurdu. Komisyon, Başbakan Frederiksen’den vizon itlafına ilişkin kararın alındığı günlere ait tüm yazışmaları istediğini ancak bu yazışmalara silindikleri gerekçesiyle ulaşamadığını bildirdi. Mette Frederiksen'in personeli söz konusu yazışmaların 30 gün sonra otomatik olarak silindiğini savunsa da halkın bir kısmının Frederiksen'e dair şüpheleri devam ediyor. Danimarka medyasında, bazı kesimlerce vizon katliamına ilişkin yazışmaları kasten silerek yok etmekle suçlanan Frederiksen'ın hakim karşısına çıkarılma riskiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı. İddialar karşısında genel olarak sessizliğini koruyan Frederiksen, bakanlığın silinen yazışmaları geri yüklemeye ve yönergeleri gözden geçirmeye çalışacağına söz verdi.Liberal Parti'den Jakob Elleman-Jensen, Tarım Bakanı Jensen'in istifasının ardından yaptığı açıklamada, “Başbakan Mette Frederiksen'in de aynısını yapmasını istiyorum. Başbakanın bir hata yaptığında bunun onun sorumluluğu olduğunu kabul etmesini istiyorum” ifadelerini kullanmış, vizon itlafında Başbakan Frederiksen’in de sorumlu tutulması gerektiğini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20201221/danimarkada-tartismali-bir-karar-daha-kirlilik-endisesiyle-vizonlar-mayista-toplu-mezarlardan-1043441302.html
https://tr.sputniknews.com/20210411/letonyada-kurk-ciftligindeki-9-vizonda-kovid-19-tespit-edildi-1044246790.html
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danimarka, mette frederiksen, katliam, itlaf, itlaf edilme, koronavirüs, kovid-19, istifa, vizon
Danimarka'da 'vizon itlafı' krizi: Başbakan Frederiksen hakim karşısına çıkabilir
Danimarka'da çiftliklerdeki vizonların itlaf edilmesinin yasal dayanağının bulunmadığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan Başbakan Mette Frederiksen hakim karşısına çıkarılabilir.
Danimarka'da geçtiğimiz yıl Kasım ayının başlarında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) vizonlarda mutasyona uğradığı gerekçesiyle vizon çiftliklerinde bulunan yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edilmesine karar verilmişti.
Bu yılın başlarında söz konusu olayı araştırmak üzere atanan komisyon, soruşturma kapsamında 1 milyonu aşkın belge ve e-posta topladığını duyurdu.
Komisyon, Başbakan Frederiksen’den vizon itlafına ilişkin kararın alındığı günlere ait tüm yazışmaları istediğini ancak bu yazışmalara silindikleri gerekçesiyle ulaşamadığını bildirdi.
Mette Frederiksen'in personeli söz konusu yazışmaların 30 gün sonra otomatik olarak silindiğini savunsa da halkın bir kısmının Frederiksen'e dair şüpheleri devam ediyor.
Danimarka medyasında, bazı kesimlerce vizon katliamına ilişkin yazışmaları kasten silerek yok etmekle suçlanan Frederiksen'ın hakim karşısına çıkarılma riskiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı.
İddialar karşısında genel olarak sessizliğini koruyan Frederiksen, bakanlığın silinen yazışmaları geri yüklemeye ve yönergeleri gözden geçirmeye çalışacağına söz verdi.
Liberal Parti'den Jakob Elleman-Jensen, Tarım Bakanı Jensen'in istifasının ardından yaptığı açıklamada, “Başbakan Mette Frederiksen'in de aynısını yapmasını istiyorum. Başbakanın bir hata yaptığında bunun onun sorumluluğu olduğunu kabul etmesini istiyorum” ifadelerini kullanmış, vizon itlafında Başbakan Frederiksen’in de sorumlu tutulması gerektiğini belirtmişti.