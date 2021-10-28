Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211028/danimarkada-vizon-itlafi-krizi-basbakan-frederiksen-hakim-karsisina-cikabilir-1050272793.html
Danimarka'da 'vizon itlafı' krizi: Başbakan Frederiksen hakim karşısına çıkabilir
Danimarka'da 'vizon itlafı' krizi: Başbakan Frederiksen hakim karşısına çıkabilir
Danimarka'da çiftliklerdeki vizonların itlaf edilmesinin yasal dayanağının bulunmadığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan Başbakan Mette Frederiksen... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T17:39+0300
2021-10-28T17:39+0300
dünya
danimarka
mette frederiksen
katliam
itlaf
itlaf edilme
koronavirüs
kovid-19
istifa
vizon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1043370611_0:0:1700:957_1920x0_80_0_0_3d2e0964bf58eed42b02ba6b21b3c85f.jpg
Danimarka'da geçtiğimiz yıl Kasım ayının başlarında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) vizonlarda mutasyona uğradığı gerekçesiyle vizon çiftliklerinde bulunan yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edilmesine karar verilmişti. Bu yılın başlarında söz konusu olayı araştırmak üzere atanan komisyon, soruşturma kapsamında 1 milyonu aşkın belge ve e-posta topladığını duyurdu. Komisyon, Başbakan Frederiksen’den vizon itlafına ilişkin kararın alındığı günlere ait tüm yazışmaları istediğini ancak bu yazışmalara silindikleri gerekçesiyle ulaşamadığını bildirdi. Mette Frederiksen'in personeli söz konusu yazışmaların 30 gün sonra otomatik olarak silindiğini savunsa da halkın bir kısmının Frederiksen'e dair şüpheleri devam ediyor. Danimarka medyasında, bazı kesimlerce vizon katliamına ilişkin yazışmaları kasten silerek yok etmekle suçlanan Frederiksen'ın hakim karşısına çıkarılma riskiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı. İddialar karşısında genel olarak sessizliğini koruyan Frederiksen, bakanlığın silinen yazışmaları geri yüklemeye ve yönergeleri gözden geçirmeye çalışacağına söz verdi.Liberal Parti'den Jakob Elleman-Jensen, Tarım Bakanı Jensen'in istifasının ardından yaptığı açıklamada, “Başbakan Mette Frederiksen'in de aynısını yapmasını istiyorum. Başbakanın bir hata yaptığında bunun onun sorumluluğu olduğunu kabul etmesini istiyorum” ifadelerini kullanmış, vizon itlafında Başbakan Frederiksen’in de sorumlu tutulması gerektiğini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20201221/danimarkada-tartismali-bir-karar-daha-kirlilik-endisesiyle-vizonlar-mayista-toplu-mezarlardan-1043441302.html
https://tr.sputniknews.com/20210411/letonyada-kurk-ciftligindeki-9-vizonda-kovid-19-tespit-edildi-1044246790.html
danimarka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1043370611_180:0:1691:1133_1920x0_80_0_0_79fc48b650c83651e004a71a0c6b141e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
danimarka, mette frederiksen, katliam, itlaf, itlaf edilme, koronavirüs, kovid-19, istifa, vizon

Danimarka'da 'vizon itlafı' krizi: Başbakan Frederiksen hakim karşısına çıkabilir

17:39 28.10.2021
© REUTERS / Mads Nissen / Ritzau ScanpixMette Frederiksen
Mette Frederiksen - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© REUTERS / Mads Nissen / Ritzau Scanpix
Abone ol
Danimarka'da çiftliklerdeki vizonların itlaf edilmesinin yasal dayanağının bulunmadığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan Başbakan Mette Frederiksen hakim karşısına çıkarılabilir.
Danimarka'da geçtiğimiz yıl Kasım ayının başlarında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) vizonlarda mutasyona uğradığı gerekçesiyle vizon çiftliklerinde bulunan yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edilmesine karar verilmişti.
Bu yılın başlarında söz konusu olayı araştırmak üzere atanan komisyon, soruşturma kapsamında 1 milyonu aşkın belge ve e-posta topladığını duyurdu.
Komisyon, Başbakan Frederiksen’den vizon itlafına ilişkin kararın alındığı günlere ait tüm yazışmaları istediğini ancak bu yazışmalara silindikleri gerekçesiyle ulaşamadığını bildirdi.
Mette Frederiksen'in personeli söz konusu yazışmaların 30 gün sonra otomatik olarak silindiğini savunsa da halkın bir kısmının Frederiksen'e dair şüpheleri devam ediyor.
Bir numaralı kürk ihracatçısı Danimarka'da, Kopenhag Kürk Depolarındaki etiketlenmiş vizon postları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2020
DÜNYA
Danimarka'da tartışmalı bir karar daha: Katledilen vizonlar kirlilik endişesiyle mayısta topraktan çıkarılıp yakılacak
21 Aralık 2020, 14:14
Danimarka medyasında, bazı kesimlerce vizon katliamına ilişkin yazışmaları kasten silerek yok etmekle suçlanan Frederiksen'ın hakim karşısına çıkarılma riskiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı.
İddialar karşısında genel olarak sessizliğini koruyan Frederiksen, bakanlığın silinen yazışmaları geri yüklemeye ve yönergeleri gözden geçirmeye çalışacağına söz verdi.
Liberal Parti'den Jakob Elleman-Jensen, Tarım Bakanı Jensen'in istifasının ardından yaptığı açıklamada, “Başbakan Mette Frederiksen'in de aynısını yapmasını istiyorum. Başbakanın bir hata yaptığında bunun onun sorumluluğu olduğunu kabul etmesini istiyorum” ifadelerini kullanmış, vizon itlafında Başbakan Frederiksen’in de sorumlu tutulması gerektiğini belirtmişti.
Vizon - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2021
DÜNYA
Letonya'da kürk çiftliğindeki 9 vizonda Kovid-19 tespit edildi
11 Nisan, 22:49
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:24MEB'den lise öğrencileri için ek sorumluluk sınavı kararı
18:23Selçuk Bayraktar'ın hayatı Azerbaycanlı çocuklar için kitaplaştırıldı
18:18Başak Demirtaş, La Casa de Papel'in 'Lizbon'uyla fotoğraf paylaştı: 'Dertlerimiz de ortak'
18:10Orkestrasından Bülent Ersoy’a suçlama: 'Sadece kendi reklamı için konuşuyor'
18:10Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 ve Dünya Liderler Zirvesi için İtalya ve Birleşik Krallık'a gidecek
18:05Rusya’da SSCB ile Nazi Almanyası’nı bir tutanlara yönelik idari tutukluluk uygulaması teklifi
17:58Karkamış Antik Kenti'nde 'Matiya' adında kadın bir yöneticiye ait 3 bin yıllık mühürler bulundu
17:48Putin'in Gazprom'a verdiği talimatın ardından Avrupa'da gaz fiyatları 1000 doların altına düştü
17:41Kırgızistanlı milletvekili: Türkiye’den, sınırlarımızı korumak adına SİHA satın almak istiyoruz
17:39Danimarka'da 'vizon itlafı' krizi: Başbakan Frederiksen hakim karşısına çıkabilir
17:38Forbes: ABD Hava Kuvvetleri'nin yeni ana görevi, Rus gemilerini batırmak
17:29Havalimanında gizlice 3 ay yaşayan Hintli, izinsiz giriş suçundan beraat etti
17:18Yavaş’tan adaylık yorumu: Ben Ankara halkına hizmete odaklandım
17:14İspanyol hükümeti, çocuklara yönelik şekerli gıdaların reklamına yasak getirecek
17:07Ürdün elektriğinin Suriye üzerinden Lübnan'a tedarik edilmesi için üçlü anlaşmaya varıldı
17:05'Muz yeme' paylaşımlarıyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı
17:04NASA'dan Godzilla paylaşımı: Uzaydaki canavarı bulabildiniz mi?
16:59Köpeklerin diri diri gömüldüğü iddiasına Sarayönü Belediyesi'nden açıklama geldi
16:49Alman bilim insanlarından Kovid-19'un A.30 varyantının aşılara dirençli olduğu uyarısı
16:47Aşkım Kapışmak: Erkan Özerman'ın taciz ettiği biri benden destek almıştı, dereceye girememişti