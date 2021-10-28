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Dünya Bankası, Sudan'a yardımları askıya aldı
Dünya Bankası, Sudan'a yardımları askıya aldı
Dünya Bankası, darbe girişiminin yaşandığı Sudan'daki operasyonlarına yönelik ödemeleri durdurduğunu duyurdu. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T00:08+0300
2021-10-28T00:08+0300
dünya
sudan
ohal
olağanüstü hal (ohal)
david malpass
abdullah hamduk
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Dünya Bankası Başkanı David Malpass, konuya ilişkin açıklamasında, Sudan'daki son olaylardan büyük endişe duyduğunu, bu durumun ülkenin sosyal ve ekonomik toparlanması ile kalkınması üzerinde yaratabileceği "dramatik" etkiden korktuğunu belirtti.Geçen haftalarda, Sudanlı yetkililerle görüşmek üzere Hartum'u ziyaret ettiğini anımsatan Malpass, ülkenin ekonomik ve sosyal dönüşümünü görüştüğünü aktardı.Dünya Bankası Grubu'nun, Sudan Aile Destek Programı'nı oluşturmak ve ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanıma sunulmasını desteklemek için diğer kalkınma ortaklarıyla birlikte çalıştığını ve Sudan'ın yakın bir ortağı olduğunu dile getiren Malpass, ülkenin iddialı bir ekonomik reform paketine başlama aşamasında olduğunu kaydetti.Dünya Bankası Grubu'nun, Sudan'daki tüm operasyonlarına yönelik ödemeleri askıya aldığını belirten Malpass, durumu yakından izleyip değerlendirdikleri için yeni operasyonları işleme koymayı da durduklarını ifade etti.Malpass, "Sudan'ın ekonomik kalkınmasını yeniden başlatabilmesi ve uluslararası finans camiasında hak ettiği yeri alabilmesi için barışın ve geçiş sürecinin bütünlüğünün yeniden sağlanacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.OHAL ilan edildiSudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmıştı.Askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.
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sudan, ohal, olağanüstü hal (ohal), david malpass, abdullah hamduk

Dünya Bankası, Sudan'a yardımları askıya aldı

00:08 28.10.2021
© REUTERSDünya Bankası
Dünya Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© REUTERS
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Dünya Bankası, darbe girişiminin yaşandığı Sudan'daki operasyonlarına yönelik ödemeleri durdurduğunu duyurdu.
Dünya Bankası Başkanı David Malpass, konuya ilişkin açıklamasında, Sudan'daki son olaylardan büyük endişe duyduğunu, bu durumun ülkenin sosyal ve ekonomik toparlanması ile kalkınması üzerinde yaratabileceği "dramatik" etkiden korktuğunu belirtti.
Geçen haftalarda, Sudanlı yetkililerle görüşmek üzere Hartum'u ziyaret ettiğini anımsatan Malpass, ülkenin ekonomik ve sosyal dönüşümünü görüştüğünü aktardı.
Dünya Bankası Grubu'nun, Sudan Aile Destek Programı'nı oluşturmak ve ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanıma sunulmasını desteklemek için diğer kalkınma ortaklarıyla birlikte çalıştığını ve Sudan'ın yakın bir ortağı olduğunu dile getiren Malpass, ülkenin iddialı bir ekonomik reform paketine başlama aşamasında olduğunu kaydetti.
Dünya Bankası Grubu'nun, Sudan'daki tüm operasyonlarına yönelik ödemeleri askıya aldığını belirten Malpass, durumu yakından izleyip değerlendirdikleri için yeni operasyonları işleme koymayı da durduklarını ifade etti.
Malpass, "Sudan'ın ekonomik kalkınmasını yeniden başlatabilmesi ve uluslararası finans camiasında hak ettiği yeri alabilmesi için barışın ve geçiş sürecinin bütünlüğünün yeniden sağlanacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
OHAL ilan edildi
Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmıştı.
Askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.
Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.
Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.
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