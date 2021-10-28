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https://tr.sputniknews.com/20211028/dunyanin-ilk-unisex-prezervatifi-uretildi-1050269281.html
Dünyanın ilk unisex prezervatifi üretildi
Dünyanın ilk unisex prezervatifi üretildi
Malezyalı bir jinekolog, kadınlar veya erkekler tarafından kullanılabilen dünyanın ilk unisex prezervatifini geliştirdiğini duyurdu. Temel maddesi genellikle... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T16:09+0300
2021-10-28T16:14+0300
prezervatif
yaşam
malezya
cinsiyet
jinekolog
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Malezya’da bir jinekolog, kadınlar veya erkekler tarafından kullanılabilen dünyanın ilk 'cinsiyetsiz' prezervatifini geliştirdiğini açıkladı.Genellikle yaralar için pansuman olarak kullanılan tıbbi bir malzemeden yapılan prezervatifi geliştiren John Tang Ing Chinh, ürünün insanların cinsel sağlıklarını daha iyi kontrol etmelerini sağlayacağını umduğunu söyledi.Chinh, ürün ile ilgili, "Temelde yapışkan kaplamalı sıradan bir prezervatif" derken, “Cinsel organlara yapışan ve ayrıca ekstra koruma için boş alanı kapatan yapışkan bir kaplamaya sahip" dedi.‘Bir kez kullandığınızda, orada olduğunu fark etmezsiniz’Jinekolog John Tang Ing Chinh, yapıştırıcının prezervatifin yalnızca bir tarafına uygulandığını, yani her iki cinsiyet tarafından da tersine çevrilebileceğini ve kullanılabileceğini sözlerine ekledi.Prezervatiflerin şeffaf yaralarda kullanılan ince ve esnek ancak güçlü ve su geçirmez bir malzeme olan poliüretan kullanılarak yapıldığını belirten Chinh, malzemeden yapılmış pansumanlara atıfta bulunarak, "Bir kez kullandığınızda, orada olduğunu fark etmezsiniz" dedi.Aralık ayında satışa çıkacakTang, prezervatiflerin birkaç tur klinik araştırma ve testten geçtiğini, daha sonra aralık ayında firmanın internet sitesi aracılığıyla satışa sunulacağını söyledi.Tang son olarak, "Yaptığımız klinik araştırmaların sayısına dayanarak, istenmeyen gebeliklerin ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesinde kullanılan birçok doğum kontrol yöntemine anlamlı bir katkı olacağı konusunda oldukça iyimserim" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211021/erkekler-de-korunabilir-kadin-mucidin-gelistirdigi-erkek-yonelik-dogum-kontrol-yontemi-odul-kazandi-1050033173.html
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prezervatif, malezya, cinsiyet, jinekolog

Dünyanın ilk unisex prezervatifi üretildi

16:09 28.10.2021 (güncellendi: 16:14 28.10.2021)
© WondaleafMalezya'da cinsiyetsiz prezervatif
Malezya'da cinsiyetsiz prezervatif - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© Wondaleaf
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Malezyalı bir jinekolog, kadınlar veya erkekler tarafından kullanılabilen dünyanın ilk unisex prezervatifini geliştirdiğini duyurdu. Temel maddesi genellikle pansuman olarak kullanılan poliüretan olan prezervatifi geliştiren John Tang Ing Chinh, ürünün insanların cinsel sağlıklarını daha iyi kontrol etmelerini sağlayacağını umduğunu söyledi.
Malezya’da bir jinekolog, kadınlar veya erkekler tarafından kullanılabilen dünyanın ilk 'cinsiyetsiz' prezervatifini geliştirdiğini açıkladı.
Genellikle yaralar için pansuman olarak kullanılan tıbbi bir malzemeden yapılan prezervatifi geliştiren John Tang Ing Chinh, ürünün insanların cinsel sağlıklarını daha iyi kontrol etmelerini sağlayacağını umduğunu söyledi.
Chinh, ürün ile ilgili, "Temelde yapışkan kaplamalı sıradan bir prezervatif" derken, “Cinsel organlara yapışan ve ayrıca ekstra koruma için boş alanı kapatan yapışkan bir kaplamaya sahip" dedi.

‘Bir kez kullandığınızda, orada olduğunu fark etmezsiniz’

Jinekolog John Tang Ing Chinh, yapıştırıcının prezervatifin yalnızca bir tarafına uygulandığını, yani her iki cinsiyet tarafından da tersine çevrilebileceğini ve kullanılabileceğini sözlerine ekledi.
Prezervatiflerin şeffaf yaralarda kullanılan ince ve esnek ancak güçlü ve su geçirmez bir malzeme olan poliüretan kullanılarak yapıldığını belirten Chinh, malzemeden yapılmış pansumanlara atıfta bulunarak, "Bir kez kullandığınızda, orada olduğunu fark etmezsiniz" dedi.

Aralık ayında satışa çıkacak

Tang, prezervatiflerin birkaç tur klinik araştırma ve testten geçtiğini, daha sonra aralık ayında firmanın internet sitesi aracılığıyla satışa sunulacağını söyledi.
Tang son olarak, "Yaptığımız klinik araştırmaların sayısına dayanarak, istenmeyen gebeliklerin ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesinde kullanılan birçok doğum kontrol yöntemine anlamlı bir katkı olacağı konusunda oldukça iyimserim" dedi.
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