https://tr.sputniknews.com/20211028/dunyanin-ilk-unisex-prezervatifi-uretildi-1050269281.html
Dünyanın ilk unisex prezervatifi üretildi
Dünyanın ilk unisex prezervatifi üretildi
Malezyalı bir jinekolog, kadınlar veya erkekler tarafından kullanılabilen dünyanın ilk unisex prezervatifini geliştirdiğini duyurdu. Temel maddesi genellikle... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T16:09+0300
2021-10-28T16:09+0300
2021-10-28T16:14+0300
prezervatif
yaşam
malezya
cinsiyet
jinekolog
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/1050268995_0:0:773:435_1920x0_80_0_0_1a66b563139924a4de0dd3f2d82028e0.jpg
Malezya’da bir jinekolog, kadınlar veya erkekler tarafından kullanılabilen dünyanın ilk 'cinsiyetsiz' prezervatifini geliştirdiğini açıkladı.Genellikle yaralar için pansuman olarak kullanılan tıbbi bir malzemeden yapılan prezervatifi geliştiren John Tang Ing Chinh, ürünün insanların cinsel sağlıklarını daha iyi kontrol etmelerini sağlayacağını umduğunu söyledi.Chinh, ürün ile ilgili, "Temelde yapışkan kaplamalı sıradan bir prezervatif" derken, “Cinsel organlara yapışan ve ayrıca ekstra koruma için boş alanı kapatan yapışkan bir kaplamaya sahip" dedi.‘Bir kez kullandığınızda, orada olduğunu fark etmezsiniz’Jinekolog John Tang Ing Chinh, yapıştırıcının prezervatifin yalnızca bir tarafına uygulandığını, yani her iki cinsiyet tarafından da tersine çevrilebileceğini ve kullanılabileceğini sözlerine ekledi.Prezervatiflerin şeffaf yaralarda kullanılan ince ve esnek ancak güçlü ve su geçirmez bir malzeme olan poliüretan kullanılarak yapıldığını belirten Chinh, malzemeden yapılmış pansumanlara atıfta bulunarak, "Bir kez kullandığınızda, orada olduğunu fark etmezsiniz" dedi.Aralık ayında satışa çıkacakTang, prezervatiflerin birkaç tur klinik araştırma ve testten geçtiğini, daha sonra aralık ayında firmanın internet sitesi aracılığıyla satışa sunulacağını söyledi.Tang son olarak, "Yaptığımız klinik araştırmaların sayısına dayanarak, istenmeyen gebeliklerin ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesinde kullanılan birçok doğum kontrol yöntemine anlamlı bir katkı olacağı konusunda oldukça iyimserim" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211021/erkekler-de-korunabilir-kadin-mucidin-gelistirdigi-erkek-yonelik-dogum-kontrol-yontemi-odul-kazandi-1050033173.html
malezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/1050268995_107:0:687:435_1920x0_80_0_0_6c4d203f556c0e2685c165ddf25d8fb9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
prezervatif, malezya, cinsiyet, jinekolog
Dünyanın ilk unisex prezervatifi üretildi
16:09 28.10.2021 (güncellendi: 16:14 28.10.2021)
Malezyalı bir jinekolog, kadınlar veya erkekler tarafından kullanılabilen dünyanın ilk unisex prezervatifini geliştirdiğini duyurdu. Temel maddesi genellikle pansuman olarak kullanılan poliüretan olan prezervatifi geliştiren John Tang Ing Chinh, ürünün insanların cinsel sağlıklarını daha iyi kontrol etmelerini sağlayacağını umduğunu söyledi.
Malezya’da bir jinekolog, kadınlar veya erkekler tarafından kullanılabilen dünyanın ilk 'cinsiyetsiz' prezervatifini geliştirdiğini açıkladı.
Genellikle yaralar için pansuman olarak kullanılan tıbbi bir malzemeden yapılan prezervatifi geliştiren John Tang Ing Chinh, ürünün insanların cinsel sağlıklarını daha iyi kontrol etmelerini sağlayacağını umduğunu söyledi.
Chinh, ürün ile ilgili, "Temelde yapışkan kaplamalı sıradan bir prezervatif" derken, “Cinsel organlara yapışan ve ayrıca ekstra koruma için boş alanı kapatan yapışkan bir kaplamaya sahip" dedi.
‘Bir kez kullandığınızda, orada olduğunu fark etmezsiniz’
Jinekolog John Tang Ing Chinh, yapıştırıcının prezervatifin yalnızca bir tarafına uygulandığını, yani her iki cinsiyet tarafından da tersine çevrilebileceğini
ve kullanılabileceğini sözlerine ekledi.
Prezervatiflerin şeffaf yaralarda kullanılan ince ve esnek ancak güçlü ve su geçirmez bir malzeme olan poliüretan kullanılarak yapıldığını belirten Chinh, malzemeden yapılmış pansumanlara atıfta bulunarak, "Bir kez kullandığınızda, orada olduğunu fark etmezsiniz" dedi.
Aralık ayında satışa çıkacak
Tang, prezervatiflerin birkaç tur klinik araştırma ve testten geçtiğini, daha sonra aralık ayında firmanın internet sitesi aracılığıyla satışa sunulacağını söyledi.
Tang son olarak, "Yaptığımız klinik araştırmaların sayısına dayanarak, istenmeyen gebeliklerin ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesinde kullanılan birçok doğum kontrol yöntemine anlamlı bir katkı olacağı konusunda oldukça iyimserim" dedi.