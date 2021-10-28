https://tr.sputniknews.com/20211028/el-salvador-25-milyon-dolar-degerinde-420-bitcoin-daha-aldi-simdiden-kr-ettik-1050265093.html

El Salvador, 25 milyon dolar değerinde 420 Bitcoin daha aldı: 'Şimdiden kâr ettik'

El Salvador, 25 milyon dolar değerinde 420 Bitcoin daha aldı: 'Şimdiden kâr ettik'

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkesinin 25 milyon dolar değerinde 420 Bitcoin daha aldığını duyurdu. 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T14:06+0300

2021-10-28T14:06+0300

2021-10-28T14:07+0300

ekonomi

el salvador

bitcoin

kripto para

alım

nayib bukele

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/1050265051_0:124:1201:799_1920x0_80_0_0_bbf953b427b6776f46cb24ff1b5d7d58.jpg

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya üzerinden ülkesinin 420 Bitcoin daha aldığını bildirdi.Bukele, yaptığı paylaşımda, "Uzun bir bekleyiş ama değdi. Alımı dip'ten yaptık" ifadelerini kullandı.Bukele, 1 saat sonraki paylaşımında ise gülen suret emojisine yer vererek, "Yeni aldığımız Bitcoin'den şimdiden kâr ettik" dedi.Alımın yapıldığının duyurulduğu saatlerde Bitcoin, 58 bin 400 dolardan işlem görüyordu.Bununla beraber Bitcoin, bugün 58 bin 980 dolara yükseldi.Yeni alımla birlikte El Salvador'un hazinesinde bulundurduğu Bitcoin miktarı 1120'ye yükseldi.El Salvador, en son 20 Eylül'de 150 Bitcoin almıştı.Öte yandan El Salvador, eylül ayında Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke olmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211026/bitcoinin-ucte-biri-10-bin-kisinin-elinde-1050179148.html

el salvador

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

el salvador, bitcoin, kripto para, alım, nayib bukele