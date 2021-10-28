https://tr.sputniknews.com/20211028/el-salvador-25-milyon-dolar-degerinde-420-bitcoin-daha-aldi-simdiden-kr-ettik-1050265093.html
El Salvador, 25 milyon dolar değerinde 420 Bitcoin daha aldı: 'Şimdiden kâr ettik'
El Salvador, 25 milyon dolar değerinde 420 Bitcoin daha aldı: 'Şimdiden kâr ettik'
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkesinin 25 milyon dolar değerinde 420 Bitcoin daha aldığını duyurdu. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T14:06+0300
2021-10-28T14:06+0300
2021-10-28T14:07+0300
ekonomi
el salvador
bitcoin
kripto para
alım
nayib bukele
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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya üzerinden ülkesinin 420 Bitcoin daha aldığını bildirdi.Bukele, yaptığı paylaşımda, "Uzun bir bekleyiş ama değdi. Alımı dip'ten yaptık" ifadelerini kullandı.Bukele, 1 saat sonraki paylaşımında ise gülen suret emojisine yer vererek, "Yeni aldığımız Bitcoin'den şimdiden kâr ettik" dedi.Alımın yapıldığının duyurulduğu saatlerde Bitcoin, 58 bin 400 dolardan işlem görüyordu.Bununla beraber Bitcoin, bugün 58 bin 980 dolara yükseldi.Yeni alımla birlikte El Salvador'un hazinesinde bulundurduğu Bitcoin miktarı 1120'ye yükseldi.El Salvador, en son 20 Eylül'de 150 Bitcoin almıştı.Öte yandan El Salvador, eylül ayında Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211026/bitcoinin-ucte-biri-10-bin-kisinin-elinde-1050179148.html
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El Salvador, 25 milyon dolar değerinde 420 Bitcoin daha aldı: 'Şimdiden kâr ettik'
14:06 28.10.2021 (güncellendi: 14:07 28.10.2021)
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkesinin 25 milyon dolar değerinde 420 Bitcoin daha aldığını duyurdu.
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya üzerinden ülkesinin 420 Bitcoin daha aldığını bildirdi.
Bukele, yaptığı paylaşımda, "Uzun bir bekleyiş ama değdi. Alımı dip'ten yaptık" ifadelerini kullandı.
Bukele, 1 saat sonraki paylaşımında ise gülen suret emojisine yer vererek, "Yeni aldığımız Bitcoin'den şimdiden kâr ettik" dedi.
Alımın yapıldığının duyurulduğu saatlerde Bitcoin, 58 bin 400 dolardan işlem görüyordu.
Bununla beraber Bitcoin, bugün 58 bin 980 dolara yükseldi.
Yeni alımla birlikte El Salvador'un hazinesinde bulundurduğu Bitcoin miktarı 1120'ye yükseldi.
El Salvador, en son 20 Eylül'de 150 Bitcoin almıştı.
Öte yandan El Salvador, eylül ayında Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke olmuştu.