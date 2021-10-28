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Elma bahçesinde ayı saldırısına uğradı: 'Tekmeleyerek uzaklaştırdım'
Elma bahçesinde ayı saldırısına uğradı: 'Tekmeleyerek uzaklaştırdım'
Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Kerer köyünde, bahçeye elma toplamaya giden Abidin Karakaya , ayının saldırısına uğradı. Ayağından yaralanan Karakaya... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T22:53+0300
2021-10-28T22:53+0300
yaşam
erzincan
ayı saldırısı
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Olay akşam saatlerinde Kemah ilçesine bağlı Kerer köyünde meydana geldi. Evinin önündeki bahçeden elma toplamak isteyen Abidin Karakaya, bir anda ayının saldırısına uğradı.DHA'nın aktardığı haberde, bacağından ve kolundan yaralanan Karakaya, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Ambulanstan indirilirken canını zor kurtardığını belirten Abidin Karakaya, “Elma almak için bahçeye girdim. Bir anda ayının saldırısına uğradım. Boynuma doğru saldıran ayıyı tekmeleyerek uzaklaştırdım. Meğerse ayı da bahçede elma yiyormuş. Beni görünce saldırdı” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211002/evinin-onunde-ayi-saldirisina-ugradi-bacaklarimdan-tutup-yere-dusurdu-1049460078.html
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erzincan, ayı saldırısı

Elma bahçesinde ayı saldırısına uğradı: 'Tekmeleyerek uzaklaştırdım'

22:53 28.10.2021
© DHAAyı saldırı
Ayı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© DHA
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Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Kerer köyünde, bahçeye elma toplamaya giden Abidin Karakaya , ayının saldırısına uğradı. Ayağından yaralanan Karakaya, "Boynuma doğru saldıran ayıyı tekmeleyerek uzaklaştırdım" dedi.
Olay akşam saatlerinde Kemah ilçesine bağlı Kerer köyünde meydana geldi.
Evinin önündeki bahçeden elma toplamak isteyen Abidin Karakaya, bir anda ayının saldırısına uğradı.
DHA'nın aktardığı haberde, bacağından ve kolundan yaralanan Karakaya, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ambulanstan indirilirken canını zor kurtardığını belirten Abidin Karakaya, “Elma almak için bahçeye girdim. Bir anda ayının saldırısına uğradım. Boynuma doğru saldıran ayıyı tekmeleyerek uzaklaştırdım. Meğerse ayı da bahçede elma yiyormuş. Beni görünce saldırdı” dedi.
Ayı saldırısına uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
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