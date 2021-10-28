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https://tr.sputniknews.com/20211028/elon-musktan-demokratlarin-milyarderlere-daha-fazla-vergi-tasarisina-tepki-1050268049.html
Elon Musk'tan Demokratların 'milyarderlere daha fazla vergi' tasarısına tepki
Elon Musk'tan Demokratların 'milyarderlere daha fazla vergi' tasarısına tepki
Milyarder Elon Musk, ABD Kongresindeki Demokratların 'milyarderlerin daha fazla vergiye tabi tutulmasını' öngören tasarısına tepki göstererek, parasını... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T15:20+0300
2021-10-28T15:20+0300
yaşam
elon musk
mars
vergi
tasarı
milyarder
demokratlar
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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ABD Kongresindeki Demokratların hazırladığı ve milyarderlerin daha çok vergilendirilmesini öngören tasarıya tepki gösterdi.Musk, Twitter'da Washington Post muhabiri Christian Davenport'un tasarıda Musk ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un önümüzdeki 5 yıllık dönemde 50 milyar dolar ve 44 milyar dolar tutarında olabilecek vergi faturalarının, Mars misyonu için kullanılabileceği yönündeki paylaşımına yanıt verdi.Musk, yanıtında "Planım, parayı insanlığı Mars'a götürmek ve bilincin ışığını korumak için kullanmak" ifadelerine yer verdi.Sonrasında ise Musk, vergi tasarısına itiraz eden bir kişinin, "Senatör Ron Wyden'ın hayata geçmemiş sermaye kazançları vergisi teklifine karşı çıkan Amerikan vatandaşları için burada incelikli ve diplomatik bir dille hazırladığım mektup şablonu bulunuyor. Bunu kullanabilir veya kendinizinkini hazırlayabilir/gönderebilirsiniz. Seçtiğiniz temsilcileri yazmanız önemli" paylaşımına şeklindeki paylaşımına yanıt verdi.Musk, "Kesinlikle. Nihayetinde diğer insanların paralarını tüketecekler ve ardından size gelecekler" dedi.Diğer paylaşımlarında ise asıl meselenin harcamalarla ilgili olduğunu, tüm milyarderlere yüzde 100 vergi getirmenin ABD'nin ulusal borcu üzerinde 'ufak bir etkisinin olacağını' belirtti.Musk, milyarderleri hedef alan ve realize edilmemiş sermaye kazançları vergisi teklifinin er ya da geç orta sınıflara vuracağını kaydetti.Net serveti 292 milyar doları bulan Elon Musk, Forbes'un milyarderler listesinin en tepesinde yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211020/elon-muski-dunyanin-ilk-trilyoneri-olacak-1050002997.html
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elon musk, mars, vergi, tasarı, milyarder, demokratlar

Elon Musk'tan Demokratların 'milyarderlere daha fazla vergi' tasarısına tepki

15:20 28.10.2021
© AP Photo / Matt RourkeElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© AP Photo / Matt Rourke
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Milyarder Elon Musk, ABD Kongresindeki Demokratların 'milyarderlerin daha fazla vergiye tabi tutulmasını' öngören tasarısına tepki göstererek, parasını 'insanlığı Mars'a götürmek ve bilincin ışığını korumak için' kullandığını iddia etti.
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ABD Kongresindeki Demokratların hazırladığı ve milyarderlerin daha çok vergilendirilmesini öngören tasarıya tepki gösterdi.
Musk, Twitter'da Washington Post muhabiri Christian Davenport'un tasarıda Musk ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un önümüzdeki 5 yıllık dönemde 50 milyar dolar ve 44 milyar dolar tutarında olabilecek vergi faturalarının, Mars misyonu için kullanılabileceği yönündeki paylaşımına yanıt verdi.
Musk, yanıtında "Planım, parayı insanlığı Mars'a götürmek ve bilincin ışığını korumak için kullanmak" ifadelerine yer verdi.
Sonrasında ise Musk, vergi tasarısına itiraz eden bir kişinin, "Senatör Ron Wyden'ın hayata geçmemiş sermaye kazançları vergisi teklifine karşı çıkan Amerikan vatandaşları için burada incelikli ve diplomatik bir dille hazırladığım mektup şablonu bulunuyor. Bunu kullanabilir veya kendinizinkini hazırlayabilir/gönderebilirsiniz. Seçtiğiniz temsilcileri yazmanız önemli" paylaşımına şeklindeki paylaşımına yanıt verdi.
Musk, "Kesinlikle. Nihayetinde diğer insanların paralarını tüketecekler ve ardından size gelecekler" dedi.
Diğer paylaşımlarında ise asıl meselenin harcamalarla ilgili olduğunu, tüm milyarderlere yüzde 100 vergi getirmenin ABD'nin ulusal borcu üzerinde 'ufak bir etkisinin olacağını' belirtti.
Musk, milyarderleri hedef alan ve realize edilmemiş sermaye kazançları vergisi teklifinin er ya da geç orta sınıflara vuracağını kaydetti.
Net serveti 292 milyar doları bulan Elon Musk, Forbes'un milyarderler listesinin en tepesinde yer alıyor.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
EKONOMİ
'Elon Musk, dünyanın ilk trilyoneri olacak'
20 Ekim, 13:57
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