https://tr.sputniknews.com/20211028/elton-johna-benzeyen-orumcek-kisa-surede-viral-oldu-1050258600.html

Elton John'a benzeyen 'örümcek' kısa sürede viral oldu

Elton John'a benzeyen 'örümcek' kısa sürede viral oldu

Avustralya'da bir örümceğin videosu, müzisyen Elton John'a benzetildiği için kısa sürede viral haline geldi. Örümceğin gözleri Elton John'un ikonik... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

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dünya

elton john

piyano

viral

örümcek

ikonik

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Dünyadaki bazı insanlara korkutucu gelen örümcekler, her zaman ürkütmüyor. Avustralya’da sosyal medya kullanıcıları, Elton John’a çok benzettikleri örümceği konuşuyor. Söz konusu örümceğin videosu Adrian Pearce adlı Facebook kullanıcı tarafından paylaşıldı ve kısa süre içerisinde viral haline geldi. Altın rengi bedeni, dört büyük gözü ve başında bir tutam saçıyla örümcek, piyano çalıyor gibi görünüyor.

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