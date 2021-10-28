Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211028/elton-johna-benzeyen-orumcek-kisa-surede-viral-oldu-1050258600.html
Elton John'a benzeyen 'örümcek' kısa sürede viral oldu
Elton John'a benzeyen 'örümcek' kısa sürede viral oldu
Avustralya'da bir örümceğin videosu, müzisyen Elton John'a benzetildiği için kısa sürede viral haline geldi. Örümceğin gözleri Elton John'un ikonik... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T11:35+0300
2021-10-28T11:35+0300
2021-10-28T11:35+0300
dünya
elton john
piyano
viral
örümcek
ikonik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/1050258555_0:67:365:272_1920x0_80_0_0_5e2156e223167915b26769f900625ec5.png
Dünyadaki bazı insanlara korkutucu gelen örümcekler, her zaman ürkütmüyor. Avustralya’da sosyal medya kullanıcıları, Elton John’a çok benzettikleri örümceği konuşuyor. Söz konusu örümceğin videosu Adrian Pearce adlı Facebook kullanıcı tarafından paylaşıldı ve kısa süre içerisinde viral haline geldi. Altın rengi bedeni, dört büyük gözü ve başında bir tutam saçıyla örümcek, piyano çalıyor gibi görünüyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/1050258555_0:33:365:306_1920x0_80_0_0_b2acdf1075e9f356aa78c3acf3aadf9b.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
elton john, piyano, viral, örümcek, ikonik
Elton John'a benzeyen 'örümcek' kısa sürede viral oldu
Avustralya'da bir örümceğin videosu, müzisyen Elton John'a benzetildiği için kısa sürede viral haline geldi. Örümceğin gözleri Elton John'un ikonik gözlüklerine benzetildi.
Dünyadaki bazı insanlara korkutucu gelen örümcekler, her zaman ürkütmüyor. Avustralya’da sosyal medya kullanıcıları,
Elton John’a çok benzettikleri örümceği konuşuyor. Söz konusu örümceğin videosu Adrian Pearce adlı Facebook kullanıcı tarafından paylaşıldı ve kısa süre içerisinde viral haline geldi. Altın rengi bedeni, dört büyük gözü ve başında bir tutam saçıyla örümcek, piyano çalıyor gibi görünüyor.