Erdoğan: Her kesimin her inancın kendini ifade edebildiği bir medeniyet için çalıştık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin en önemli vizyonunu Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü olan 2023'e adadıklarını belirterek

'Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar' programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazanılan her zaferde kadınların kararlılığı ve azmi olduğunu söyledi.Cumhuriyet'i 'esareti asla kabul etmeyen bir bağımsızlık ruhu olarak' gördüklerini ifade eden Erdoğan, "Cumhuriyet ile yeniden ayağa kalkan, yeni bir güç devşiren ülkemiz milli iradesi ile devam ediyor. Sömürüye boyun eğmek yoktur" dedi.'Milli mücadelenin kahraman kadınları bile tek başına bu gurur tablosunu ebedi kılmaya yeter'AK Parti'nin en önemli vizyonunu Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü olan 2023'e adadıklarını belirten Erdoğan, "Bizim kadim medeniyetimizde ne sömürmek ne sömürüye boyun eğmek vardır. Her kesimin, kültürün, inancın kendini ifade edebildiği medeniyet inşası için çalıştık, çabaladık" görüşünü dile getirdi.Geleceği inşa eden nesillerin yetiştirilmesinde kadınların emeğinin, kararlılığının ve katkısının olduğunu söyleyen Erdoğan, "Milli mücadelenin kahraman kadınları bile tek başına bu gurur tablosunu ebedi kılmaya yeter. Destanlar yazan Şerife Bacı, Halide Onbaşı, gazilikle şereflenen Halime Çavuş'u, Nezahat Onbaşı, Gördesli Makbule, Şehit Tayyar Rahmiye'yi asla unutmadık, unutmayız, unutmayacağız" diye konuştu."Kadınlarımızın azmi Anadolu topraklarının en büyük gücü. Ayrım yapmadan tüm kadınlarımızla geleceğe izler bırakacağız" diyen Erdoğan, "15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlere sokaklara dar eden, ölüm kusan silahların karşısına dimdik duran kahraman kadınlarımızı, polislerimizi hiçbir zaman aklımızdan ve gönlümüzden çıkarmadık, çıkarmayacağız" diye konuştu.Türk kadınının hayatın her alanında başarılar gösterdiğini vurgulayan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

