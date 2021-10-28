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Erdoğan: Avrupa'da, Amerika'da raflar boş, bizde bolluk bereket devam ediyor
Erdoğan: Avrupa'da, Amerika'da raflar boş, bizde bolluk bereket devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Muhalefete de seslenen Erdoğan, "Ana muhalefet bir şeyi unutuyorlar: Biz Cumhur... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T14:45+0300
2021-10-28T15:12+0300
politika
ankara
recep tayyip erdoğan
akm
millet bahçesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu. Yarın İstanbul'da yapılacak Atatürk Kültür Merkezi açılışı hakkında konuşan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na da Millet Bahçesi yapılacağını duyurdu.Erdoğan konuşmasında muhalefete seslenerek, "Ana muhalefet bir şeyi unutuyorlar: Biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yarınlara ilerliyoruz. Şu anda İngiltere'de, Avrupa'da, Amerika'da raflar boş. Bizde bolluk bereket yoluna devam ediyor fakat nankörlere ne anlatırsan anlat, anlamazlar" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "2023 imtihanını başarıyla geride bıraktığımızda artık Türkiye'yi durdurabilecek hiçbir fani güç hiçbir engel tanımıyoruz" dedi. Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:* Amacımız en güzel şehircilik örneklerini yaratmaktır. Millet Bahçesini, insani merkeze alan bir sorumluluk olarak görüyoruz. * İnşallah 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olarak belirlediğimiz 'Yeşil Kalkınma Devrimi'nin lokomotif şehri Ankara olacaktır.* Cumhuriyetimizin 100 yaşında daha fazla Millet Bahçesi'ni ülkemize kazandırmış olacağız. * Yarın İstanbul'da yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını yapacağız. Sadece İstanbul'un değil dünyanın en önemli kültür merkezi olacak bu eserin hayırlı olmasını diliyorum. * İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir Millet Bahçesi kuruyoruz. Yıl sonu ihaleye çıkıyoruz. * Geçtiğimiz günlerde yaptığımız anlaşmayla Dünya Bankası ve gelişmiş ülkeler vasıtasıyla ülkemize kazandırdığımız 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynağı da yeşil iklim dostu projeler için kullanacağız. * Ana muhalefet bir şeyi unutuyorlar: Biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yarınlara ilerliyoruz. Şu anda İngiltere'de, Avrupa'da, Amerika'da raflar boş. Bizde bolluk bereket yoluna devam ediyor fakat nankörlere ne anlatırsan anlat, anlamazlar. Gözleri var görmez, kulakları var duymaz. Dili var, hakkı söylemez. Onun için biz Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam ediyoruz. Ülke olarak milli mücadeleden sonra en kritik atılıma ulaşmamıza çok az kaldı.* Türkiye, istedikleri gibi itip kakabilecekleri, istikamet çizebilecekleri, parmak sallayabilecekleri eski Türkiye değildir. * Hep söylediğim gibi yine başaramayacaklar. Bu süreçte hep birlikte bedel de ödüyoruz, sıkıntılar da çekiyoruz. Her saldırıyı savuşturmanın ülkemize bir maliyeti var. Biz milletimizle bu yola bedel ödemeyi göze alarak çıktık. İnsanlarımızın günlük hayatlarında yaşadığı her sorunun üzerine binen her yükün farkındayız ama emin olun az kaldı. * 2023 imtihanını başarıyla geride bıraktığımızda artık Türkiye'yi durdurabilecek hiçbir fani güç hiçbir engel tanımıyoruz.
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ankara, recep tayyip erdoğan, akm, millet bahçesi

Erdoğan: Avrupa'da, Amerika'da raflar boş, bizde bolluk bereket devam ediyor

14:45 28.10.2021 (güncellendi: 15:12 28.10.2021)
© AA / Murat KulaRecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Muhalefete de seslenen Erdoğan, "Ana muhalefet bir şeyi unutuyorlar: Biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yarınlara ilerliyoruz. Şu anda İngiltere'de, Avrupa'da, Amerika'da raflar boş. Bizde bolluk bereket yoluna devam ediyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu.
Yarın İstanbul'da yapılacak Atatürk Kültür Merkezi açılışı hakkında konuşan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na da Millet Bahçesi yapılacağını duyurdu.
Erdoğan konuşmasında muhalefete seslenerek, "Ana muhalefet bir şeyi unutuyorlar: Biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yarınlara ilerliyoruz. Şu anda İngiltere'de, Avrupa'da, Amerika'da raflar boş. Bizde bolluk bereket yoluna devam ediyor fakat nankörlere ne anlatırsan anlat, anlamazlar" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "2023 imtihanını başarıyla geride bıraktığımızda artık Türkiye'yi durdurabilecek hiçbir fani güç hiçbir engel tanımıyoruz" dedi.
Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
* Amacımız en güzel şehircilik örneklerini yaratmaktır. Millet Bahçesini, insani merkeze alan bir sorumluluk olarak görüyoruz.
* İnşallah 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olarak belirlediğimiz 'Yeşil Kalkınma Devrimi'nin lokomotif şehri Ankara olacaktır.
* Cumhuriyetimizin 100 yaşında daha fazla Millet Bahçesi'ni ülkemize kazandırmış olacağız.
* Yarın İstanbul'da yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını yapacağız. Sadece İstanbul'un değil dünyanın en önemli kültür merkezi olacak bu eserin hayırlı olmasını diliyorum.
* İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir Millet Bahçesi kuruyoruz. Yıl sonu ihaleye çıkıyoruz.
* Geçtiğimiz günlerde yaptığımız anlaşmayla Dünya Bankası ve gelişmiş ülkeler vasıtasıyla ülkemize kazandırdığımız 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynağı da yeşil iklim dostu projeler için kullanacağız.
* Ana muhalefet bir şeyi unutuyorlar: Biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yarınlara ilerliyoruz. Şu anda İngiltere'de, Avrupa'da, Amerika'da raflar boş. Bizde bolluk bereket yoluna devam ediyor fakat nankörlere ne anlatırsan anlat, anlamazlar. Gözleri var görmez, kulakları var duymaz. Dili var, hakkı söylemez. Onun için biz Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam ediyoruz. Ülke olarak milli mücadeleden sonra en kritik atılıma ulaşmamıza çok az kaldı.
* Türkiye, istedikleri gibi itip kakabilecekleri, istikamet çizebilecekleri, parmak sallayabilecekleri eski Türkiye değildir.
* Hep söylediğim gibi yine başaramayacaklar. Bu süreçte hep birlikte bedel de ödüyoruz, sıkıntılar da çekiyoruz. Her saldırıyı savuşturmanın ülkemize bir maliyeti var. Biz milletimizle bu yola bedel ödemeyi göze alarak çıktık. İnsanlarımızın günlük hayatlarında yaşadığı her sorunun üzerine binen her yükün farkındayız ama emin olun az kaldı.
* 2023 imtihanını başarıyla geride bıraktığımızda artık Türkiye'yi durdurabilecek hiçbir fani güç hiçbir engel tanımıyoruz.
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