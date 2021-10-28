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https://tr.sputniknews.com/20211028/esini-oldurmekle-suclanan-kisi-45-yil-hapis-yattiktan-sonra-83-yasinda-beraat-etti-1050284181.html
Eşini öldürmekle suçlanan kişi, 45 yıl hapis yattıktan sonra 83 yaşında beraat etti
Eşini öldürmekle suçlanan kişi, 45 yıl hapis yattıktan sonra 83 yaşında beraat etti
ABD'de 83 yaşında bir adamın, eşini öldürme suçlamasıyla 45 yıl hapis yattıktan sonra beraat ettiği belirtildi. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T23:39+0300
2021-10-28T23:39+0300
dünya
abd
kadın cinayeti
hapis
beraat
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Yerel medyada yer alan haberlere göre, Ohio eyaletinde Cleveland şehrinde yaşayan İsiah Andrews, 1974'te eşinin öldürülmesi olayında suçlu bulunarak hapse mahkum oldu.Andrews, 45 yıl boyunca masum olduğunu dile getirdi. Savcılığın cinayetten sonra polisin başka bir şüpheliyi tutuklayıp bıraktığını jüriye söylemediğinin ortaya çıkması üzerine, Andrews'ın yargılanmasına geçen sene yeniden başlandı.Savcılık, dava sürerken, tekerlekli sandalye kullanan ve kanser hastası olan Andrews'la, suçu kabul etmesi karşılığında serbest kalması için pazarlık yapmaya çalıştı. Ancak Andrews, eşi için adalet isteğini belirterek, bu teklifi reddetti.Davada, Andrews'ı suçla ilişkilendiren hiçbir fiziksel kanıt bulunamaması ve şahit olarak ismi geçen 6 kişinin de vefat etmiş olmasından dolayı hakim beraat kararı verdi.Davayı, haksız yere hapsedilen kişilerin serbest bırakılması için çalışan Ohio Masumiyet Projesi adlı sivil toplum kuruluşu takip etti.
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abd, kadın cinayeti, hapis, beraat

Eşini öldürmekle suçlanan kişi, 45 yıl hapis yattıktan sonra 83 yaşında beraat etti

23:39 28.10.2021
© AAKanada, mahkeme
Kanada, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© AA
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ABD'de 83 yaşında bir adamın, eşini öldürme suçlamasıyla 45 yıl hapis yattıktan sonra beraat ettiği belirtildi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Ohio eyaletinde Cleveland şehrinde yaşayan İsiah Andrews, 1974'te eşinin öldürülmesi olayında suçlu bulunarak hapse mahkum oldu.
Andrews, 45 yıl boyunca masum olduğunu dile getirdi. Savcılığın cinayetten sonra polisin başka bir şüpheliyi tutuklayıp bıraktığını jüriye söylemediğinin ortaya çıkması üzerine, Andrews'ın yargılanmasına geçen sene yeniden başlandı.
Savcılık, dava sürerken, tekerlekli sandalye kullanan ve kanser hastası olan Andrews'la, suçu kabul etmesi karşılığında serbest kalması için pazarlık yapmaya çalıştı. Ancak Andrews, eşi için adalet isteğini belirterek, bu teklifi reddetti.
Davada, Andrews'ı suçla ilişkilendiren hiçbir fiziksel kanıt bulunamaması ve şahit olarak ismi geçen 6 kişinin de vefat etmiş olmasından dolayı hakim beraat kararı verdi.
Davayı, haksız yere hapsedilen kişilerin serbest bırakılması için çalışan Ohio Masumiyet Projesi adlı sivil toplum kuruluşu takip etti.
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