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https://tr.sputniknews.com/20211028/eyup-aksu-taksi-kotudur-diye-algi-yapildi-ve-halkla-bizi-dusman-ettiniz-1050265692.html
Eyüp Aksu: 'Taksi kötüdür' diye algı yapıldı ve halkla bizi düşman ettiniz
Eyüp Aksu: 'Taksi kötüdür' diye algı yapıldı ve halkla bizi düşman ettiniz
UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İstanbul'a 5 bin yeni taksi talebi oy çokluğu ile 10'uncu kez reddedildi. İstanbul Taksiciler... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T14:18+0300
2021-10-28T14:20+0300
türkiye
trafik
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
açıklama
taksi
taksici
ulaşım
rant
eyüp aksu
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Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) ekim ayı toplantısı İstanbul-Yenikapı’da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde saat 10.00’da başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), UKOME’ye 10'uncu kez '5 bin yeni taksi' teklifini sundu. Teklif uzun tartışmaların ardından oy çokluğu ile reddedildi.'İBB yerel seçimlerde verilen vaatlerin hangisini tuttu?'Toplantıda konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Ben bir temsilci olarak soruyorum, İBB yerel seçimlerde verilen vaatlerin hangisini tuttu? Ayrıca birlikte karar alma imkanı hiç verilmedi. İBB bir ulaşım çalıştayı yaptı ve 17 maddelik bir bildiri açıkladı. Bildiriyi açıklayan Suat hocamızdı ama bu bildiri sonucunda hiçbir adım atılmadı. İBB bol bol PR yaptırdı. Biraz önce de ifade edildi, ısrarlı bir şekilde gündeme getiriyoruz diye, bu ısrarla beraber sürekli para harcanarak bilboardlarda, ulusal basında ve yandaş medyada sürekli PR yapılarak ‘Taksi kötüdür’ diyerek algı yapıldı ve halkla bizi düşman ettiniz. Bunu başardınız, sizi tebrik ediyorum" dedi.'Burada bir siyasi rant var, kimse bizi siyasete alet edemez'Aksu, "Korsan taksiyi denetleme yetkisi İBB’ye aittir. Ayrıca 81 ilde taksicilik yapan hiçbir belediye yoktur. İBB sürekli bu konuyu gündeme getiriyor. Sanki İstanbul’da bir tek taksi sorunu varmış gibi ve oda olarak sürekli talep ediyoruz, var olan sistemi rehabilite edelim daha sonra bilimsel bir çalışma ile önümüze bakalım. Ama taksinin sayısı sürekli gündeme gelmekte. Burada bir siyasi rant var. Burada esnafı siyasi malzeme haline getirdiler. Biz hiçbir partinin siyasi malzemesi olamayız. Bizi de kimse siyasete alet edemez” diye konuştu.'Taksici esnafımız 30 yıldır böyle bir zulüm görmedi'Konuşmasına devam eden Aksu, “Asıl sorun toplu taşıma lütfen siyaset yapıyorsunuz demeyin, siyaset yapmayacağım. Toplu taşımada sorun var. Vatandaşımız toplu taşımayı kullanamadığı için, zorluk çektiği için ve zirve saatlerde binemediği için taksiye yöneliyor. Vatandaşımız toplu taşımayı kullanamadığı İçin taksiye yöneliyor ve taksinin tarifesi toplu taşımaya kıyasla çok daha ucuz olduğu için orada bir talep oluyor. Bu da sanki İstanbul’da taksi sayısının artışına ihtiyaç varmış gibi gözüküyor. İstanbul’da iki tane sorun var bir toplu taşıma sorunu, bir de trafik sorunu bu masalarda keşke bu sorunları tartışabilsek. Taksici esnafımız 30 yıldır böyle bir zulüm görmedi. Biz her türlü kaosa sürükleniyoruz. Dışarda ki şoför arkadaşlarımız diyor ki, "Hayatımızda bu kadar itibarsızlaştırılmadık. Yeter artık, çocuklarımız okula gidemiyor’ İBB taksi gündeme geldiğinden bu zamana kadar sürekli çelişkili ifadeler kullandı. Şirketlere vereceğiz, ihale yapacağız, şimdi de daire başkanımız diyor ki şoför arkadaşlara vereceğiz. Bunu da anlamış değiliz” ifadelerini kullandı.'5 bin taksi dediğimiz şey 20 bin kişiye istihdam imkanı demektir'Taksi talebini İstanbulluların isteği üzerine 10'uncu kez gündeme getirdiklerini belirten İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, “90 yılında 7.2 milyon olan İstanbul nüfusu bugün 16 buçuk milyon gözükmektedir. Göçmen ve turistlerle 20 milyona hizmet eden bir belediye olarak mevcut taksi sayısının yetmediği bilimsel veriler ile ifade ediliyor. Sonuç olarak 5 bin taksi dediğimiz şey 20 bin kişiye istihdam imkanı demektir” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211028/taksi-filminin-basrol-oyuncusu-film-gorusmesi-icin-geldigi-istanbulda-taksi-bulamadi-1050260526.html
https://tr.sputniknews.com/20211028/ibbnin-taksi-onerisi-10-kez-ukomede-1050259471.html
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trafik, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), açıklama, taksi, taksici, ulaşım, rant, eyüp aksu, istanbul taksiciler birliği, istanbul taksiciler platformu, taksiciler, ukome, taksiciler odası

Eyüp Aksu: 'Taksi kötüdür' diye algı yapıldı ve halkla bizi düşman ettiniz

14:18 28.10.2021 (güncellendi: 14:20 28.10.2021)
Eyüp Aksu
Eyüp Aksu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
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UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İstanbul'a 5 bin yeni taksi talebi oy çokluğu ile 10'uncu kez reddedildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “'Taksi kötüdür' diyerek algı yapıldı ve halkla bizi düşman ettiniz” dedi.
Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) ekim ayı toplantısı İstanbul-Yenikapı’da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde saat 10.00’da başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), UKOME’ye 10'uncu kez '5 bin yeni taksi' teklifini sundu. Teklif uzun tartışmaların ardından oy çokluğu ile reddedildi.

'İBB yerel seçimlerde verilen vaatlerin hangisini tuttu?'

Toplantıda konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Ben bir temsilci olarak soruyorum, İBB yerel seçimlerde verilen vaatlerin hangisini tuttu? Ayrıca birlikte karar alma imkanı hiç verilmedi. İBB bir ulaşım çalıştayı yaptı ve 17 maddelik bir bildiri açıkladı. Bildiriyi açıklayan Suat hocamızdı ama bu bildiri sonucunda hiçbir adım atılmadı. İBB bol bol PR yaptırdı. Biraz önce de ifade edildi, ısrarlı bir şekilde gündeme getiriyoruz diye, bu ısrarla beraber sürekli para harcanarak bilboardlarda, ulusal basında ve yandaş medyada sürekli PR yapılarak ‘Taksi kötüdür’ diyerek algı yapıldı ve halkla bizi düşman ettiniz. Bunu başardınız, sizi tebrik ediyorum" dedi.

'Burada bir siyasi rant var, kimse bizi siyasete alet edemez'

Aksu, "Korsan taksiyi denetleme yetkisi İBB’ye aittir. Ayrıca 81 ilde taksicilik yapan hiçbir belediye yoktur. İBB sürekli bu konuyu gündeme getiriyor. Sanki İstanbul’da bir tek taksi sorunu varmış gibi ve oda olarak sürekli talep ediyoruz, var olan sistemi rehabilite edelim daha sonra bilimsel bir çalışma ile önümüze bakalım. Ama taksinin sayısı sürekli gündeme gelmekte. Burada bir siyasi rant var. Burada esnafı siyasi malzeme haline getirdiler. Biz hiçbir partinin siyasi malzemesi olamayız. Bizi de kimse siyasete alet edemez” diye konuştu.
'Taksi' filminin başrol oyuncusu, film görüşmesi için geldiği İstanbul'da taksi bulamadı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
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'Taksici esnafımız 30 yıldır böyle bir zulüm görmedi'

Konuşmasına devam eden Aksu, “Asıl sorun toplu taşıma lütfen siyaset yapıyorsunuz demeyin, siyaset yapmayacağım. Toplu taşımada sorun var. Vatandaşımız toplu taşımayı kullanamadığı için, zorluk çektiği için ve zirve saatlerde binemediği için taksiye yöneliyor. Vatandaşımız toplu taşımayı kullanamadığı İçin taksiye yöneliyor ve taksinin tarifesi toplu taşımaya kıyasla çok daha ucuz olduğu için orada bir talep oluyor. Bu da sanki İstanbul’da taksi sayısının artışına ihtiyaç varmış gibi gözüküyor. İstanbul’da iki tane sorun var bir toplu taşıma sorunu, bir de trafik sorunu bu masalarda keşke bu sorunları tartışabilsek. Taksici esnafımız 30 yıldır böyle bir zulüm görmedi. Biz her türlü kaosa sürükleniyoruz. Dışarda ki şoför arkadaşlarımız diyor ki, "Hayatımızda bu kadar itibarsızlaştırılmadık. Yeter artık, çocuklarımız okula gidemiyor’ İBB taksi gündeme geldiğinden bu zamana kadar sürekli çelişkili ifadeler kullandı. Şirketlere vereceğiz, ihale yapacağız, şimdi de daire başkanımız diyor ki şoför arkadaşlara vereceğiz. Bunu da anlamış değiliz” ifadelerini kullandı.

'5 bin taksi dediğimiz şey 20 bin kişiye istihdam imkanı demektir'

Taksi talebini İstanbulluların isteği üzerine 10'uncu kez gündeme getirdiklerini belirten İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, “90 yılında 7.2 milyon olan İstanbul nüfusu bugün 16 buçuk milyon gözükmektedir. Göçmen ve turistlerle 20 milyona hizmet eden bir belediye olarak mevcut taksi sayısının yetmediği bilimsel veriler ile ifade ediliyor. Sonuç olarak 5 bin taksi dediğimiz şey 20 bin kişiye istihdam imkanı demektir” dedi.
Taksi, taksici - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
TÜRKİYE
İBB'nin taksi önerisi 10. kez reddedildi
12:09
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