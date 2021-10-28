Facebook CEO’su Zuckerberg ve eşine taciz davası

NBC'nin aktardığına göre, Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan’ın eski çalışanları Mia King ve John Doe, ayrımcılık ve cinsel tacize maruz kaldıklarını öne sürerek çift aleyhine dava açtı.Ocak 2017'den Mart 2019'a kadar ‘ev yöneticisi’ olarak görev yapan John Doe ile Mayıs 2018'den Şubat 2019'a kadar çifte güvenlik hizmeti sağlayan Limitless Specialty Services LLC şirketinde çalışan Mia King, 20 Eylül'de ayrımcılık ve tacize maruz kaldıkları gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.Davacılar ayrıca, Zuckerberg ve Chan’ı, cinsel taciz ve ayrımcılığın yanı sıra maaş ödemelerini geciktirmekle de suçladı.Chan ve Zuckerberg’I temsilen açıklama yapan Ben LaBolt, iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek “Aile ofisinde çalışan profesyonel ekiple gurur duyuyoruz ve arkadaşlarımızı haksız yere küçük düşürmeyi amaçlayan bu suçlamaların boşa çıkacağından eminiz” dedi.
Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan’ın eski iki çalışanının ayrımcılık ve tacize maruz kaldıkları gerekçesiyle çiftin aleyhine dava açtıkları bildirildi.
NBC'nin aktardığına göre, Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan’ın eski çalışanları Mia King ve John Doe, ayrımcılık ve cinsel tacize maruz kaldıklarını öne sürerek çift aleyhine dava açtı.
Ocak 2017'den Mart 2019'a kadar ‘ev yöneticisi’ olarak görev yapan John Doe ile Mayıs 2018'den Şubat 2019'a kadar çifte güvenlik hizmeti sağlayan Limitless Specialty Services LLC şirketinde çalışan Mia King, 20 Eylül'de ayrımcılık ve tacize maruz kaldıkları gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.
Davacılar ayrıca, Zuckerberg ve Chan’ı, cinsel taciz ve ayrımcılığın yanı sıra maaş ödemelerini geciktirmekle de suçladı.
Chan ve Zuckerberg’I temsilen açıklama yapan Ben LaBolt, iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek “Aile ofisinde çalışan profesyonel ekiple gurur duyuyoruz ve arkadaşlarımızı haksız yere küçük düşürmeyi amaçlayan bu suçlamaların boşa çıkacağından eminiz” dedi.