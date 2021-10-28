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Forbes: ABD Hava Kuvvetleri'nin yeni ana görevi, Rus gemilerini batırmak
Forbes: ABD Hava Kuvvetleri'nin yeni ana görevi, Rus gemilerini batırmak
ABD basını, ABD Hava Kuvvetleri'nin yeni ana görevinin Rusya'nın Baltık ve Karadeniz filolarını imha etmek olduğu öne sürdü. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T17:38+0300
2021-10-28T17:38+0300
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ABD finans dergisi Forbes'ta David Axe imzasıyla yayınlanan habere göre, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-1 Lancer bombardıman uçakları, Rusya'nın Baltık ve Karadeniz filolarının imha edilmesini öngören yeni ana görevlerini icra etmek için provalara başladı.Axe, 4 B-1 Lancer'ın Ekim başında İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Fairford hava üssüne intikal ettirildiğini ve uçaklardan ikisinin 19 Ekim'de Karadeniz'in suları üzerinde 12 saatlik bir görevi icra ettiğini, Polonya, Romanya ve Kanada'nın da uçaklarını B-1'e refakat etmeleri için havalandırdığını yazdı.Türk Hava Kuvvetleri'ne ait en az bir KC-135 uçağının B-1'lere yakıt ikmali yapmak için havalandığını belirten Axe, bunun üzerine Rusya Donanması'na ait, Kırım'da konuşlu 2 Su-30 savaş uçağının önleme yapmak için kalktığını ifade etti. 2 B-1 Lancer bombardıman uçağının Rusya'nın Baltık Filosu'na 48 uzun menzilli gemisavar füzesi (LRASM) fırlatabileceğini belirten Axe, bunun tüm filoyu tek seferde batırmak, ABD ve müttefiklerinin bölgedeki gemilerine yönelik ana tehdidi ortadan kaldırmak için yeterli olabileceğini kaydetti.Axe, LRASM füzelerinin uzun menzili sayesinde NATO hava sahasından Karadeniz'in herhangi bir noktasındaki Rus gemilerini vurabileceğini savundu.
https://tr.sputniknews.com/20210627/rus-donanmasi-karadenize-giren-abd-destroyerini-takibe-aldi-1044826738.html
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Forbes: ABD Hava Kuvvetleri'nin yeni ana görevi, Rus gemilerini batırmak

17:38 28.10.2021
© AP Photo / Pavel GolovkinRusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, düzenlediği bilgilendirme toplantısında, "Kafkasya 2016"yı askeri tatbikatların "doruk noktası" olarak nitelendirdi. Rus donanma gemileri ve paraşütçüler açıktaki bir gemiye iniş tatbikatı yaparken görülüyor.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, düzenlediği bilgilendirme toplantısında, Kafkasya 2016yı askeri tatbikatların doruk noktası olarak nitelendirdi. Rus donanma gemileri ve paraşütçüler açıktaki bir gemiye iniş tatbikatı yaparken görülüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
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ABD basını, ABD Hava Kuvvetleri'nin yeni ana görevinin Rusya'nın Baltık ve Karadeniz filolarını imha etmek olduğu öne sürdü.
ABD finans dergisi Forbes'ta David Axe imzasıyla yayınlanan habere göre, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-1 Lancer bombardıman uçakları, Rusya'nın Baltık ve Karadeniz filolarının imha edilmesini öngören yeni ana görevlerini icra etmek için provalara başladı.

Axe, 4 B-1 Lancer'ın Ekim başında İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Fairford hava üssüne intikal ettirildiğini ve uçaklardan ikisinin 19 Ekim'de Karadeniz'in suları üzerinde 12 saatlik bir görevi icra ettiğini, Polonya, Romanya ve Kanada'nın da uçaklarını B-1'e refakat etmeleri için havalandırdığını yazdı.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait en az bir KC-135 uçağının B-1'lere yakıt ikmali yapmak için havalandığını belirten Axe, bunun üzerine Rusya Donanması'na ait, Kırım'da konuşlu 2 Su-30 savaş uçağının önleme yapmak için kalktığını ifade etti.

2 B-1 Lancer bombardıman uçağının Rusya'nın Baltık Filosu'na 48 uzun menzilli gemisavar füzesi (LRASM) fırlatabileceğini belirten Axe, bunun tüm filoyu tek seferde batırmak, ABD ve müttefiklerinin bölgedeki gemilerine yönelik ana tehdidi ortadan kaldırmak için yeterli olabileceğini kaydetti.

Axe, LRASM füzelerinin uzun menzili sayesinde NATO hava sahasından Karadeniz'in herhangi bir noktasındaki Rus gemilerini vurabileceğini savundu.

USS Ross - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2021
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