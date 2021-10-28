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https://tr.sputniknews.com/20211028/foreign-policy-sudanda-ordu-harekete-gecmeden-once-abd-temsilcisinin-gitmesini-bekledi-1050252052.html
Foreign Policy: Sudan'da ordu harekete geçmeden önce ABD temsilcisinin gitmesini bekledi
Foreign Policy: Sudan'da ordu harekete geçmeden önce ABD temsilcisinin gitmesini bekledi
Sudan'da Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, Başbakan Abdullah Hamduk'un gözaltına alınması emrini vermek için ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T02:32+0300
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Foreign Policy dergisinin haberine göre, Orgeneral Burhan, 25 Ekim'de Feltman'ın uçağı kalktıktan 1 saat sonra Hamduk ve diğer üst düzey yetkililerin gözaltına alınması emrini verdi.Sudanlı askeri liderler, 24 Ekim'de bir araya geldikleri Feltman'a Başbakan Hamduk'un kabineyi değiştirmesini istediklerini açıkça söyledi. Feltman ise aynı toplantıda, liderleri demokratik dönüşüme müdahale edilmemesi için uyardı.ABD yönetimi, askeri müdahale sonrası Sudan ordusunun böyle bir girişime kalkışacağı bilgisine sahip olmadıkları açıklaması yapmıştı.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, tepki olarak Sudan'a yapılacak 700 milyon dolarlık yardımı askıya aldıklarını duyurmuştu.OHAL ilan edildiSudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, Hamduk'un dün akşam serbest bırakıldığı açıklanmıştı.Askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211026/sudan-ordusu-komutani-burhan-basbakan-hamdukun-sagligi-yerinde-bugun-evine-donecek-1050195305.html
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abd, sudan, askeri darbe

Foreign Policy: Sudan'da ordu harekete geçmeden önce ABD temsilcisinin gitmesini bekledi

02:32 28.10.2021
© AFP 2021 / Kim Won-Jin ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman
 ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© AFP 2021 / Kim Won-Jin
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Sudan'da Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, Başbakan Abdullah Hamduk'un gözaltına alınması emrini vermek için ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman'ın ülkeden ayrılmasını beklediği ileri sürüldü.
Foreign Policy dergisinin haberine göre, Orgeneral Burhan, 25 Ekim'de Feltman'ın uçağı kalktıktan 1 saat sonra Hamduk ve diğer üst düzey yetkililerin gözaltına alınması emrini verdi.
Sudanlı askeri liderler, 24 Ekim'de bir araya geldikleri Feltman'a Başbakan Hamduk'un kabineyi değiştirmesini istediklerini açıkça söyledi. Feltman ise aynı toplantıda, liderleri demokratik dönüşüme müdahale edilmemesi için uyardı.
ABD yönetimi, askeri müdahale sonrası Sudan ordusunun böyle bir girişime kalkışacağı bilgisine sahip olmadıkları açıklaması yapmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, tepki olarak Sudan'a yapılacak 700 milyon dolarlık yardımı askıya aldıklarını duyurmuştu.

OHAL ilan edildi

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, Hamduk'un dün akşam serbest bırakıldığı açıklanmıştı.
Askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.
Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.
Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.
Abdulfettah el-Burhan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
DÜNYA
Sudan ordusu komutanı Burhan: Başbakan Hamduk'un sağlığı yerinde, bugün evine dönecek
26 Ekim, 15:33
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