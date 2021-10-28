https://tr.sputniknews.com/20211028/fransa-karasularinda-izinsiz-avlanan-ingiliz-balikci-teknesine-el-koydu-1050265270.html

Fransa, karasularında izinsiz avlanan İngiliz balıkçı teknesine el koydu

Fransa, karasularında izinsiz avlanan İngiliz balıkçı teknesine el koydu

Fransa, karasularında izinsiz avlanan İngiltere’ye ait balıkçı teknesine el koyarak, bir tekneye de sözlü uyarıda bulundu. 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T14:09+0300

2021-10-28T14:09+0300

2021-10-28T15:19+0300

dünya

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balıkçı

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karasuları

balıkçı gemisi

el koyma

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Fransa ve İngiltere arasında Brexit sonrası avlanma alanlarına erişim konusundaki gerilim devam ediyor. Son olarak İngiltere'nin karasularında faaliyet göstermek için ruhsat vermeyi reddetmesi üzerine Fransa, dün müzakerelerde ilerleme kaydedilmemesi halinde misilleme tedbirleri uygulayacağını açıklamıştı. Bugün Fransa, karasularında izinsiz avlanan İngiltere’ye ait bir balıkçı teknesine el koyarak, bir tekneye ise sözlü uyarıda bulundu. Fransız adli makamlarının kontrolü altında bulunan trol teknesi, polis eşliğinde Le Havre Limanı rıhtımına bağlandı.Fransa Denizcilik Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın müzakereler sırasında gözetimi artırması üzerine deniz jandarmalarının ülkenin kuzeyindeki Le Havre Limanı açıklarında dün geceden bu yana balıkçı tekneleri üzerinde çok sayıda kontrol yaptığı bildirildi. El konulan teknenin kaptanının ise cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği belirtildi. İngiltere’den ise el koyulan balıkçı teknesi hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.Fransız Bakan Beaune: Güç dilini konuşmalıyız çünkü İngiliz hükümeti bundan anlıyorFransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, devam eden balıkçı sorununda İngiliz hükümetinin sadece 'güç dilinden' anladığını belirtti.Beaune, CNews televizyon kanalında yaptığı açıklamada, İngiliz gemilerinin birkaçı dışında, ülkedeki tüm limanlara erişimin mümkün olmayacağını belirtti.İngiltere'den gelen veya oraya giden İngiliz tırların ve gemilerin sistematik olarak kontrol edileceğini ifade eden Beaune, gemilerin kontrollerinin dün gece başladığını söyledi.Beaune, bu konuda hoşgörü göstermeyeceklerini aktardı.Kurallara uymayan bir "ortakla" güven ortamında olamayacaklarını ifade eden Beaune, "Şimdi güç dilini konuşmalıyız çünkü korkarım ki İngiliz hükümeti sadece bundan anlıyor." değerlendirmesinde bulundu.Fransız Hükümeti Sözcüsü Gabriel Attal, dün yaptığı açıklamada, devam eden balıkçı sorunu nedeniyle 2 Kasım itibarıyla İngiltere'ye karşı misilleme önlemlerini hayata geçireceklerini belirtmişti.AB ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildi ancak özellikle Fransız balıkçılar, belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi.İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi kara sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum, İngiltere ve Fransa arasında gerilime neden olmuştu.Fransa, Jersey'in elektriğini kesme tehdidinde bulunmuş, Fransız balıkçılar da adadaki limanı ablukaya almıştı.İngiliz hükümeti, Jersey Adası'na önlem olarak iki donanma gemisi göndermiş, Fransa da bunun ardından misilleme olarak bölgeye iki donanma gemisi gönderme kararı almıştı.Fransız balıkçıların ablukasının bitmesi üzerine, donanma gemileri karşılıklı geri çağrılmıştı. Fransa, balıkçılık konusunda AB'nin, Birleşik Krallık'a karşı daha katı davranmasını talep ediyor.Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.

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