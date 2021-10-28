Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211028/fransa-karasularinda-izinsiz-avlanan-ingiliz-balikci-teknesine-el-koydu-1050265270.html
Fransa, karasularında izinsiz avlanan İngiliz balıkçı teknesine el koydu
Fransa, karasularında izinsiz avlanan İngiliz balıkçı teknesine el koydu
Fransa, karasularında izinsiz avlanan İngiltere’ye ait balıkçı teknesine el koyarak, bir tekneye de sözlü uyarıda bulundu. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T14:09+0300
2021-10-28T15:19+0300
dünya
fransa
ingiltere
balıkçı
tekne
karasuları
balıkçı gemisi
el koyma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/1050265245_0:0:832:468_1920x0_80_0_0_835c2bba72b8e3119bebd7561ce29c2d.jpg
Fransa ve İngiltere arasında Brexit sonrası avlanma alanlarına erişim konusundaki gerilim devam ediyor. Son olarak İngiltere'nin karasularında faaliyet göstermek için ruhsat vermeyi reddetmesi üzerine Fransa, dün müzakerelerde ilerleme kaydedilmemesi halinde misilleme tedbirleri uygulayacağını açıklamıştı. Bugün Fransa, karasularında izinsiz avlanan İngiltere’ye ait bir balıkçı teknesine el koyarak, bir tekneye ise sözlü uyarıda bulundu. Fransız adli makamlarının kontrolü altında bulunan trol teknesi, polis eşliğinde Le Havre Limanı rıhtımına bağlandı.Fransa Denizcilik Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın müzakereler sırasında gözetimi artırması üzerine deniz jandarmalarının ülkenin kuzeyindeki Le Havre Limanı açıklarında dün geceden bu yana balıkçı tekneleri üzerinde çok sayıda kontrol yaptığı bildirildi. El konulan teknenin kaptanının ise cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği belirtildi. İngiltere’den ise el koyulan balıkçı teknesi hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.Fransız Bakan Beaune: Güç dilini konuşmalıyız çünkü İngiliz hükümeti bundan anlıyorFransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, devam eden balıkçı sorununda İngiliz hükümetinin sadece 'güç dilinden' anladığını belirtti.Beaune, CNews televizyon kanalında yaptığı açıklamada, İngiliz gemilerinin birkaçı dışında, ülkedeki tüm limanlara erişimin mümkün olmayacağını belirtti.İngiltere'den gelen veya oraya giden İngiliz tırların ve gemilerin sistematik olarak kontrol edileceğini ifade eden Beaune, gemilerin kontrollerinin dün gece başladığını söyledi.Beaune, bu konuda hoşgörü göstermeyeceklerini aktardı.Kurallara uymayan bir "ortakla" güven ortamında olamayacaklarını ifade eden Beaune, "Şimdi güç dilini konuşmalıyız çünkü korkarım ki İngiliz hükümeti sadece bundan anlıyor." değerlendirmesinde bulundu.Fransız Hükümeti Sözcüsü Gabriel Attal, dün yaptığı açıklamada, devam eden balıkçı sorunu nedeniyle 2 Kasım itibarıyla İngiltere'ye karşı misilleme önlemlerini hayata geçireceklerini belirtmişti.AB ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildi ancak özellikle Fransız balıkçılar, belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi.İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi kara sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum, İngiltere ve Fransa arasında gerilime neden olmuştu.Fransa, Jersey'in elektriğini kesme tehdidinde bulunmuş, Fransız balıkçılar da adadaki limanı ablukaya almıştı.İngiliz hükümeti, Jersey Adası'na önlem olarak iki donanma gemisi göndermiş, Fransa da bunun ardından misilleme olarak bölgeye iki donanma gemisi gönderme kararı almıştı.Fransız balıkçıların ablukasının bitmesi üzerine, donanma gemileri karşılıklı geri çağrılmıştı. Fransa, balıkçılık konusunda AB'nin, Birleşik Krallık'a karşı daha katı davranmasını talep ediyor.Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211014/fransadan-balikci-sorunu-nedeniyle-ingiltereye-misilleme-tehdidi-1049836308.html
https://tr.sputniknews.com/20211006/ingiltere-ve-fransa-sonsuza-kadar-komsuluktan-soguk-savasa-1049572051.html
https://tr.sputniknews.com/20211022/fransa-akaryakit-ve-dogal-gaz-fiyatlarindaki-artis-nedeniyle-vatandaslarina-yardimda-bulunacak-1050066991.html
fransa
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/1050265245_135:0:759:468_1920x0_80_0_0_7c1df5fd432431177fa0c97c454ae360.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, ingiltere, balıkçı, tekne, karasuları, balıkçı gemisi, el koyma

Fransa, karasularında izinsiz avlanan İngiliz balıkçı teknesine el koydu

14:09 28.10.2021 (güncellendi: 15:19 28.10.2021)
© İHAFransa karasularında izinsiz avlanan İngiliz balıkçı teknesine el koydu
Fransa karasularında izinsiz avlanan İngiliz balıkçı teknesine el koydu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© İHA
Abone ol
Fransa, karasularında izinsiz avlanan İngiltere’ye ait balıkçı teknesine el koyarak, bir tekneye de sözlü uyarıda bulundu.
Fransa ve İngiltere arasında Brexit sonrası avlanma alanlarına erişim konusundaki gerilim devam ediyor.
Son olarak İngiltere'nin karasularında faaliyet göstermek için ruhsat vermeyi reddetmesi üzerine Fransa, dün müzakerelerde ilerleme kaydedilmemesi halinde misilleme tedbirleri uygulayacağını açıklamıştı.
Bugün Fransa, karasularında izinsiz avlanan İngiltere’ye ait bir balıkçı teknesine el koyarak, bir tekneye ise sözlü uyarıda bulundu. Fransız adli makamlarının kontrolü altında bulunan trol teknesi, polis eşliğinde Le Havre Limanı rıhtımına bağlandı.
Fransa Denizcilik Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın müzakereler sırasında gözetimi artırması üzerine deniz jandarmalarının ülkenin kuzeyindeki Le Havre Limanı açıklarında dün geceden bu yana balıkçı tekneleri üzerinde çok sayıda kontrol yaptığı bildirildi.
El konulan teknenin kaptanının ise cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği belirtildi. İngiltere’den ise el koyulan balıkçı teknesi hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.
Fransa bayrak Paris Eyfel Kulesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
DÜNYA
Fransa'dan balıkçı sorunu nedeniyle İngiltere'ye 'misilleme' tehdidi
14 Ekim, 23:58

Fransız Bakan Beaune: Güç dilini konuşmalıyız çünkü İngiliz hükümeti bundan anlıyor

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, devam eden balıkçı sorununda İngiliz hükümetinin sadece 'güç dilinden' anladığını belirtti.
Beaune, CNews televizyon kanalında yaptığı açıklamada, İngiliz gemilerinin birkaçı dışında, ülkedeki tüm limanlara erişimin mümkün olmayacağını belirtti.
İngiltere'den gelen veya oraya giden İngiliz tırların ve gemilerin sistematik olarak kontrol edileceğini ifade eden Beaune, gemilerin kontrollerinin dün gece başladığını söyledi.
Beaune, bu konuda hoşgörü göstermeyeceklerini aktardı.
Kurallara uymayan bir "ortakla" güven ortamında olamayacaklarını ifade eden Beaune, "Şimdi güç dilini konuşmalıyız çünkü korkarım ki İngiliz hükümeti sadece bundan anlıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Fransız Hükümeti Sözcüsü Gabriel Attal, dün yaptığı açıklamada, devam eden balıkçı sorunu nedeniyle 2 Kasım itibarıyla İngiltere'ye karşı misilleme önlemlerini hayata geçireceklerini belirtmişti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
DÜNYA
İngiltere ve Fransa: 'Sonsuza kadar komşuluk'tan 'Soğuk Savaş'a
6 Ekim, 13:23
AB ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildi ancak özellikle Fransız balıkçılar, belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi.
İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi kara sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum, İngiltere ve Fransa arasında gerilime neden olmuştu.
Fransa, Jersey'in elektriğini kesme tehdidinde bulunmuş, Fransız balıkçılar da adadaki limanı ablukaya almıştı.
İngiliz hükümeti, Jersey Adası'na önlem olarak iki donanma gemisi göndermiş, Fransa da bunun ardından misilleme olarak bölgeye iki donanma gemisi gönderme kararı almıştı.
Fransız balıkçıların ablukasının bitmesi üzerine, donanma gemileri karşılıklı geri çağrılmıştı. Fransa, balıkçılık konusunda AB'nin, Birleşik Krallık'a karşı daha katı davranmasını talep ediyor.
Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.
Fransa bayrak Paris Eyfel Kulesi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
EKONOMİ
Fransa, akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlarına yardımda bulunacak
22 Ekim, 00:14
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:20Elon Musk'tan Demokratların 'milyarderlere daha fazla vergi' tasarısına tepki
15:08Togo'da dünyanın en büyük büyü pazarı
15:02Cadılar Bayramı'na Özel Köpek Festivali düzenlendi
15:01Em. Tuğg. Babüroğlu: Türkiye ABD’nin taleplerine izin vermemeli, S-400 sistemini konuşlandırmalıdır
14:56'NASA'nın uzaydaki gözü' Hubble tekrar arızalandı, gözlemler askıya alındı
14:47Google, reşit olmayanların görsellerinin kaldırılmasına yönelik talepleri kabul edecek
14:45Erdoğan: Avrupa'da, Amerika'da raflar boş, bizde bolluk bereket devam ediyor
14:38Salah, Mısır'da ders kitaplarında yer alacak
14:37Kremlin yalanladı: Aşılamaya yönelik kampanya yeniden başlatılmayacak
14:25Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi, Ümitcan Uygun için müebbet istendi
14:20Çin, Tacikistan'ın özel harekat polisi için Afganistan sınırına üs kuracak
14:18Eyüp Aksu: 'Taksi kötüdür' diye algı yapıldı ve halkla bizi düşman ettiniz
14:14Yeni teknik direktörünü arayan 'Barça, efsanesi Xavi ile anlaştı'
14:13Hatay Valiliği, 'testis' kelimesi geçtiği için tiyatro oyununu iptal etti
14:09Fransa, karasularında izinsiz avlanan İngiliz balıkçı teknesine el koydu
14:06El Salvador, 25 milyon dolar değerinde 420 Bitcoin daha aldı: 'Şimdiden kâr ettik'
14:04İçinden 24 valiz kokain çıkan Türk uçağı, Brezilya polisine verildi
13:54Şenlikoğlu: Ben, deist ve ateist anne babasıyla evlenebilir demedim, evlenmeleri yasak değil dedim
13:50Instagram hikayelerdeki link paylaşma özelliği için yüksek takipçi sınırlamasını kaldırdı
13:46Google, Gigi Hadid ve Hadise'yi karıştırdı: 'Hadise Hadid'