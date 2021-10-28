https://tr.sputniknews.com/20211028/fsb-murmansk-bolgesinde-planlanan-teror-saldirilarini-onledi-1050275532.html
FSB, Murmansk bölgesinde planlanan terör saldırılarını önledi
FSB, Murmansk bölgesinde planlanan terör saldırılarını önledi
FSB, Murmansk bölgesindeki Kandalakşe kentinde terör saldırıları planlayan IŞİD destekçisi bir kişiyi etkisiz hale getirdi. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T18:59+0300
2021-10-28T18:59+0300
2021-10-28T18:59+0300
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rus istihbarat teşkilatı (fsb)
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Murmansk bölgesindeki askeri tesislere saldırı planlayan IŞİD destekçisi bir kişinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.FSB'nin açıklamasına göre, IŞİD destekçisi bir kişi tarafından Murmansk bölgesinde planlanan terör saldırıları engellendi. Teröristin bulunduğu hücre evine yapılan operasyonda el yapımı patlayıcı, silah ve mühimmatın yanı sıra, iletişim araçları ele geçirildi.Açıklamada, “Yabancı ülkelerdeki örgüt elebaşlarının talimatıyla bölgedeki askeri tesislere yönelik terör eylemleri gerçekleştirmeyi planlayan İŞİD destekçisi bir yerel sakinin faaliyetleri tespit edilerek önlendi” denildi.Güvenlik güçlerinin hücre evine düzenlediği operasyon sırasında ateşle karşılık veren teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.Hücre evinde yapılan aramalarda, kullanıma hazır bomba, patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler, farklı silah ve mühimmatın yanı sıra, güvenli iletişim araçları ele geçirildi.FSB, son iki yılda cihatçı örgütler tarafından planlanan ve çoğunlukla ülkenin Avrupa kısmını hedef alan yaklaşık 80 terör saldırısını önledi.
https://tr.sputniknews.com/20211022/fsb-stavropolda-teror-saldirisi-planlayan-isid-militanini-yakaladi-1050075878.html
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rusya, işid, saldırı, fsb, terör, militan, rus istihbarat teşkilatı (fsb)
FSB, Murmansk bölgesinde planlanan terör saldırılarını önledi
FSB, Murmansk bölgesindeki Kandalakşe kentinde terör saldırıları planlayan IŞİD destekçisi bir kişiyi etkisiz hale getirdi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Murmansk bölgesindeki askeri tesislere saldırı planlayan IŞİD destekçisi bir kişinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
FSB'nin açıklamasına göre, IŞİD destekçisi bir kişi tarafından Murmansk bölgesinde planlanan terör saldırıları engellendi. Teröristin bulunduğu hücre evine yapılan operasyonda el yapımı patlayıcı, silah ve mühimmatın yanı sıra, iletişim araçları ele geçirildi.
Açıklamada, “Yabancı ülkelerdeki örgüt elebaşlarının talimatıyla bölgedeki askeri tesislere yönelik terör eylemleri gerçekleştirmeyi planlayan İŞİD destekçisi bir yerel sakinin faaliyetleri tespit edilerek önlendi” denildi.
Güvenlik güçlerinin hücre evine düzenlediği operasyon sırasında ateşle karşılık veren teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Hücre evinde yapılan aramalarda, kullanıma hazır bomba, patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler, farklı silah ve mühimmatın yanı sıra, güvenli iletişim araçları ele geçirildi.
FSB, son iki yılda cihatçı örgütler tarafından planlanan ve çoğunlukla ülkenin Avrupa kısmını hedef alan yaklaşık 80 terör saldırısını önledi.