https://tr.sputniknews.com/20211028/gamaleya-merkezi-sputnik-v-delta-kaynakli-olumlere-karsi-en-az-yuzde-95-oraninda-koruma-sagliyor-1050252197.html
Gamaleya Merkezi: Sputnik V, Delta kaynaklı ölümlere karşı en az yüzde 95 oranında koruma sağlıyor
Gamaleya Merkezi: Sputnik V, Delta kaynaklı ölümlere karşı en az yüzde 95 oranında koruma sağlıyor
Sputnik V aşısının, Kovid-19’un Delta varyantından ölme riskine karşı yüzde 95'in üzerinde bir koruma sağladığını söyleyen Gamaleya Araştırma Merkezi’nden... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T02:32+0300
2021-10-28T02:32+0300
2021-10-28T02:32+0300
türkiye
sputnik v
gamaleya araştırma merkezi
vladimir guşin
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Gamaleya Merkezi’nin patojenik mikroorganizmaların popülasyon değişkenliği mekanizmaları laboratuvarı Başkanı Vladimir Guşin, Rus ‘Znaniye’ (Bilgi) Cemiyeti’nin düzenlediği bir toplantıda, “Sputnik V aşısının etkinliğine ilişkin Rusya ve Arjantin kaynaklı veriler elde edildi. Tüm veriler, aşının gerçekten çok yüksek etkinliğe sahip olduğunu gösteriyor. Çok iyi seviyede antikor oluşumuna sahibiz. Ama en önemlisi çok yüksek koruma seviyesine sahibiz. Yani Sputnik V aşısı, Delta varyantı kaynaklı hastalanma riskini 6 kat, hastanelik olma riskini 10 kat, ölme riskini de 20 kat azaltıyor. Yani Delta kaynaklı ölüme karşı yüzde 95’lik koruma, hastaneye kaldırılma riskine karşı yüzde 90’lık koruma, semptomlu olarak hastalanma riskine karşı yüzde 80-85’lik koruma sağlıyor” diye konuştu.Söz konusu etkinliğin Delta varyantına karşı olduğunun altını çizen Guşin, “Halihazırda delta, koronavirüsün neredeyse tüm dünyaya yayılmış en korkunç varyantı. Delta, diğer varyantlara göre devasa bulaşma katsayısına sahip” diye kaydetti.
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sputnik v, gamaleya araştırma merkezi, vladimir guşin
Gamaleya Merkezi: Sputnik V, Delta kaynaklı ölümlere karşı en az yüzde 95 oranında koruma sağlıyor
Sputnik V aşısının, Kovid-19’un Delta varyantından ölme riskine karşı yüzde 95'in üzerinde bir koruma sağladığını söyleyen Gamaleya Araştırma Merkezi’nden Guşin, Rusya ve Arjantin’de elde edilen verilerin bu rakamı doğruladığını belirtti.
Gamaleya Merkezi’nin patojenik mikroorganizmaların popülasyon değişkenliği mekanizmaları laboratuvarı Başkanı Vladimir Guşin, Rus ‘Znaniye’ (Bilgi) Cemiyeti’nin düzenlediği bir toplantıda, “Sputnik V aşısının etkinliğine ilişkin Rusya ve Arjantin kaynaklı veriler elde edildi. Tüm veriler, aşının gerçekten çok yüksek etkinliğe sahip olduğunu gösteriyor. Çok iyi seviyede antikor oluşumuna sahibiz. Ama en önemlisi çok yüksek koruma seviyesine sahibiz. Yani Sputnik V aşısı, Delta varyantı kaynaklı hastalanma riskini 6 kat, hastanelik olma riskini 10 kat, ölme riskini de 20 kat azaltıyor. Yani Delta kaynaklı ölüme karşı yüzde 95’lik koruma, hastaneye kaldırılma riskine karşı yüzde 90’lık koruma, semptomlu olarak hastalanma riskine karşı yüzde 80-85’lik koruma sağlıyor” diye konuştu.
Söz konusu etkinliğin Delta varyantına karşı olduğunun altını çizen Guşin, “Halihazırda delta, koronavirüsün neredeyse tüm dünyaya yayılmış en korkunç varyantı. Delta, diğer varyantlara göre devasa bulaşma katsayısına sahip” diye kaydetti.