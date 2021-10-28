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Gazeteci Pehlivan: Yazıcıoğlu'na da teslim edilen bir çuval kaset varmış
Gazeteci Pehlivan: Yazıcıoğlu'na da teslim edilen bir çuval kaset varmış
Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, ‘Son alperen Muhsin Yazıcıoğlu’nun sır görüşmeleri’ kitabında yer alan ‘‘Yazıcıoğlu’na da teslim edilen bir çuval... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T11:19+0300
2021-10-28T11:19+0300
türkiye
deniz baykal
muhsin yazıcıoğlu
barış pehlivan
kaset
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Barış Pehlivan, helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Bana öyle görüntüler teslim edildi ki Türkiye’de yer yerinden oynar" sözlerini hatırlatarak, "Zamanında sınıfta kalanlar oldu; Erdoğan, Baykal’a yapılan kaset kumpasında “Bu özel değil, genel genel” dedi. Öyle ya, Fethullahçıların kaset operasyonları AKP için mayın temizliğiydi. Meğer Yazıcıoğlu’na da teslim edilen bir çuval kaset varmış" dedi. Konu hakkında detayları Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve gazeteci Veli Toprak'ın hazırladığı “Son Alperen Muhsin Yazıcıoğlu’nun Sır Görüşmeleri” kitabından öğrendiğini aktaran Pehlivan, şu ifadeleri kullandı: “Bir gün rahmetli başkana birileri bir çuval kaset, CD, görüntü getirdi. Birileri işte, bu kayıtları yapanlar ya da ele geçirenler. Bu kayıtların, görüntülerin başka ellere geçebilme endişesiyle, yanlış ellere geçebilme endişesiyle başkana teslim etmek istediler. ‘Bunlar çok tehlikeli görüntüler. Bir şekilde kaydedildi, bir şekilde ele geçirildi. Bunun içinde sanatçılar var, siyasetçiler var, işadamları var, devlet adamları var, askerler var. İşte insanların zaaflarından, zafiyetlerinden faydalanılarak kimi oyunla, tezgâhla kimi de takiple elde edilen görüntüler. Bu görüntülerin her biri Türkiye’nin gündemini değiştirip sallayacak nitelikte. ‘Bunları emanet edecek kimseyi bulamıyoruz. Bizde de kalamayacak. En güvenli olarak sizi biliyoruz. Size teslim etmek istiyoruz’ dediler. Başkan da ‘Ben kimsenin uçkurunun bekçisi, kayıtçısı değilim. Gidin ne yapıyorsanız yapın! Beni bunlara bulaştırmayın’ dedi. Onlar da ‘Başkanım bunlar çok kritik. Çok insanı zora, sıkıntıya sokacak. Türkiye’de gündemi değiştirecek, yerle bir edecek belgeler, görüntüler’ dediler.”
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deniz baykal, muhsin yazıcıoğlu, barış pehlivan, kaset

Gazeteci Pehlivan: Yazıcıoğlu'na da teslim edilen bir çuval kaset varmış

11:19 28.10.2021
© AAMuhsin Yazıcıoğlu
Muhsin Yazıcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© AA
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Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, ‘Son alperen Muhsin Yazıcıoğlu’nun sır görüşmeleri’ kitabında yer alan ‘‘Yazıcıoğlu’na da teslim edilen bir çuval kaset varmış” iddiasını köşesine taşıdı.
Barış Pehlivan, helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Bana öyle görüntüler teslim edildi ki Türkiye’de yer yerinden oynar" sözlerini hatırlatarak, "Zamanında sınıfta kalanlar oldu; Erdoğan, Baykal’a yapılan kaset kumpasında “Bu özel değil, genel genel” dedi. Öyle ya, Fethullahçıların kaset operasyonları AKP için mayın temizliğiydi. Meğer Yazıcıoğlu’na da teslim edilen bir çuval kaset varmış" dedi.
Konu hakkında detayları Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve gazeteci Veli Toprak'ın hazırladığı “Son Alperen Muhsin Yazıcıoğlu’nun Sır Görüşmeleri” kitabından öğrendiğini aktaran Pehlivan, şu ifadeleri kullandı:
“Bir gün rahmetli başkana birileri bir çuval kaset, CD, görüntü getirdi. Birileri işte, bu kayıtları yapanlar ya da ele geçirenler. Bu kayıtların, görüntülerin başka ellere geçebilme endişesiyle, yanlış ellere geçebilme endişesiyle başkana teslim etmek istediler. ‘Bunlar çok tehlikeli görüntüler. Bir şekilde kaydedildi, bir şekilde ele geçirildi. Bunun içinde sanatçılar var, siyasetçiler var, işadamları var, devlet adamları var, askerler var. İşte insanların zaaflarından, zafiyetlerinden faydalanılarak kimi oyunla, tezgâhla kimi de takiple elde edilen görüntüler. Bu görüntülerin her biri Türkiye’nin gündemini değiştirip sallayacak nitelikte. ‘Bunları emanet edecek kimseyi bulamıyoruz. Bizde de kalamayacak. En güvenli olarak sizi biliyoruz. Size teslim etmek istiyoruz’ dediler. Başkan da ‘Ben kimsenin uçkurunun bekçisi, kayıtçısı değilim. Gidin ne yapıyorsanız yapın! Beni bunlara bulaştırmayın’ dedi. Onlar da ‘Başkanım bunlar çok kritik. Çok insanı zora, sıkıntıya sokacak. Türkiye’de gündemi değiştirecek, yerle bir edecek belgeler, görüntüler’ dediler.”
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