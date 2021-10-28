Gintsburg açıkladı: Koronavirüsten yüzde 100 koruma nasıl sağlanabilir?

Sputnik'e konuşan Gintsburg, “Her ne kadar bu klinik testlerle araştırılacak olsa da, böylelikle steril bir bağışıklık oluşacağını, yani aşılanmış bir kişinin yalnızca hücresel değil, virüsün giriş yerinde mukozal bağışıklığa da sahip olacağını varsayıyoruz” ifadelerini kullandı.Gintsburg, tekrar aşılanmanın burun spreyi şeklindeki aşıyla yapılması sayesinde virüsün vücuda nüfuz etmesini engelleyen ‘bağımsız bir bariyer’ oluşturulacağını kaydetti.Rusya Sağlık Bakanlığı Ağustos 2020’de Sputnik V aşısını tescilledi, aşı böylelikle dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı oldu. Ülkede ayrıca EpiVakKorona ve KoviVak aşıları yaygın olarak kullanılıyor.
Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, Sputnik V aşısı yaptırdıktan sonra burun spreyi şeklindeki aşıyı uygulamanın yalnızca Kovid-19’un ağır geçirilmesinden değil, virüsün bulaşmasından da koruyabileceğini varsaydıklarını ifade etti.
Sputnik'e konuşan Gintsburg, “Her ne kadar bu klinik testlerle araştırılacak olsa da, böylelikle steril bir bağışıklık oluşacağını, yani aşılanmış bir kişinin yalnızca hücresel değil, virüsün giriş yerinde mukozal bağışıklığa da sahip olacağını varsayıyoruz” ifadelerini kullandı.
Gintsburg, tekrar aşılanmanın burun spreyi şeklindeki aşıyla yapılması sayesinde virüsün vücuda nüfuz etmesini engelleyen ‘bağımsız bir bariyer’ oluşturulacağını kaydetti.
Rusya Sağlık Bakanlığı Ağustos 2020’de Sputnik V aşısını tescilledi, aşı böylelikle dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı oldu. Ülkede ayrıca EpiVakKorona ve KoviVak aşıları yaygın olarak kullanılıyor.