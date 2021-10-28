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Google, Gigi Hadid ve Hadise'yi karıştırdı: 'Hadise Hadid'
Google, Gigi Hadid ve Hadise'yi karıştırdı: 'Hadise Hadid'
Google'ın Hadise ve dünyaca ünlü model Gigi Hadid'i karıştırması sosyal medyada gündem oldu. Hadid'in adını görsellerde aratınca Hadise'nin fotoğrafının da... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T13:46+0300
2021-10-28T13:49+0300
yaşam
hadise
google
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Google'da yaşanan karışıklık sosyal medyanın gündemine oturdu. Hadise ve dünyaca ünlü model Gigi Hadid'in karıştırılması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.Mynet'in aktardığına göre, Gigi Hadid'in görsellerinin arasında Hadise'nin fotoğrafı çıktı.Bazı sosyal medya kullanıcıları durumu tiye alıp 'Hadise Hadid' yorumunda bulundu. Fotoğrafla ilgili gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Fotoğrafların birleşik olarak paylaşıldığı, Hadise'nin fotoğrafının tek başına çıkmadığı görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20210512/filistin-asilli-model-gigi-hadidden-ikiyuzluluk-yapmayin-mesaji--1044481540.html
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hadise, google, gigi hadid

Google, Gigi Hadid ve Hadise'yi karıştırdı: 'Hadise Hadid'

13:46 28.10.2021 (güncellendi: 13:49 28.10.2021)
© TwitterGigi Hadid ve Hadise
Gigi Hadid ve Hadise - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© Twitter
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Google'ın Hadise ve dünyaca ünlü model Gigi Hadid'i karıştırması sosyal medyada gündem oldu. Hadid'in adını görsellerde aratınca Hadise'nin fotoğrafının da çıkması kullanıcıları şaşırttı.
Google'da yaşanan karışıklık sosyal medyanın gündemine oturdu. Hadise ve dünyaca ünlü model Gigi Hadid'in karıştırılması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Mynet'in aktardığına göre, Gigi Hadid'in görsellerinin arasında Hadise'nin fotoğrafı çıktı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları durumu tiye alıp 'Hadise Hadid' yorumunda bulundu.
© InstagramGoogle, Gigi Hadid ve Hadise'yi karıştırdı
Google, Gigi Hadid ve Hadise'yi karıştırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
Google, Gigi Hadid ve Hadise'yi karıştırdı
© Instagram
Fotoğrafla ilgili gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Fotoğrafların birleşik olarak paylaşıldığı, Hadise'nin fotoğrafının tek başına çıkmadığı görüldü.
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