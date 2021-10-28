https://tr.sputniknews.com/20211028/google-hadise-ve-gigi-hadidi-karistirdi-hadise-hadid-1050264319.html

Google, Gigi Hadid ve Hadise'yi karıştırdı: 'Hadise Hadid'

Google, Gigi Hadid ve Hadise'yi karıştırdı: 'Hadise Hadid'

Google'ın Hadise ve dünyaca ünlü model Gigi Hadid'i karıştırması sosyal medyada gündem oldu. Hadid'in adını görsellerde aratınca Hadise'nin fotoğrafının da... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T13:46+0300

2021-10-28T13:46+0300

2021-10-28T13:49+0300

yaşam

hadise

google

gigi hadid

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Google'da yaşanan karışıklık sosyal medyanın gündemine oturdu. Hadise ve dünyaca ünlü model Gigi Hadid'in karıştırılması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.Mynet'in aktardığına göre, Gigi Hadid'in görsellerinin arasında Hadise'nin fotoğrafı çıktı.Bazı sosyal medya kullanıcıları durumu tiye alıp 'Hadise Hadid' yorumunda bulundu. Fotoğrafla ilgili gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Fotoğrafların birleşik olarak paylaşıldığı, Hadise'nin fotoğrafının tek başına çıkmadığı görüldü.

https://tr.sputniknews.com/20210512/filistin-asilli-model-gigi-hadidden-ikiyuzluluk-yapmayin-mesaji--1044481540.html

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hadise, google, gigi hadid