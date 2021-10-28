https://tr.sputniknews.com/20211028/guney-amerikadan-fifaya-dunya-kupasi-resti-gelmeyiz-1050261185.html

Güney Amerika'dan FIFA'ya Dünya Kupası resti: Gelmeyiz

Güney Amerika'dan FIFA'ya Dünya Kupası resti: Gelmeyiz

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu’ndaki 10 ülke federasyonu, FIFA Dünya Kupası'nın dört yıl yerine iki yılda bir yapılması planına karşı çıkarak, Dünya... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T12:42+0300

2021-10-28T12:42+0300

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fifa

spor

güney amerika

2022 dünya kupası

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Arsene Wenger'in Futbol Gelişim Direktörlüğü'nü yaptığı FIFA'da gündem dört yılda bir düzenlenen Dünya Kupası'nın iki yılda bire düşürme teklifine bir tepki de Güney Amerika Futbol Konfederasyonu’ndan (CONMEBOL) geldi.'Hiçbir sebep, fayda veya gerekçe yoktur'Paraguay'da toplanan CONMEBOL, FIFA Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi teklifini bir kez daha inceleyerek açıklama yaptı.Avrupa'daki bazı ülkelerin futbol federasyonları da Dünya Kupası'nın dört yıl yerine iki yılda bir yapılması durumunda FIFA'dan ayrılma kozunu kullanacak.FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Dünya Kupası'nın dört yerine iki yılda bir düzenlenmesi konusunu gündeminde tutmaya devam ediyor.Diğer taraftan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, FIFA Dünya Kupası'nın dört yerine iki yıl arayla yapılması için yürütülen çalışmalara sıcak bakmıyor.Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesine karşı çıkan UEFA, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği sürecini başlatmıştı. FIFA Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi halinde, iki turnuvanın birbiriyle aynı yıl düzenlenmesi riski de bulunuyor.Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) de FIFA Dünya Kupası'nın dört yerine iki yılda bir yapılmasının, futbol dışındaki branşların gelişimini baltalamasından endişelendiklerini belirtmişti.Her yaz küresel veya kıtasal çapta bir futbol turnuvasının oynanmasını öngören teklifin, aralık ayında üye federasyonlarca oylanması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20211021/bayern-munih-baskani-hainer-fifanin-2-yilda-bir-dunya-kupasi-duzenleme-fikrini-reddetti-1050048772.html

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fifa, güney amerika, 2022 dünya kupası