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Hakkari'de askeri araç kaza yaptı
Hakkari'de askeri araç kaza yaptı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askeri araç kaza yaptı. Kazada bir asker öldü, iki asker de yaralandı. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T08:50+0300
2021-10-28T08:50+0300
2021-10-28T08:48+0300
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hakkari
yüksekova
askeri araç
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Hakkari Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde askerleri taşıyan araç devrildi.Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.Yaralı askerlerden biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralı ise Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından trafiğe açıldı.
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hakkari, yüksekova, askeri araç
Hakkari'de askeri araç kaza yaptı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askeri araç kaza yaptı. Kazada bir asker öldü, iki asker de yaralandı.
Hakkari Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde
askerleri taşıyan araç devrildi.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı askerlerden biri
müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralı ise Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle
bir süre araç trafiğine kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından trafiğe açıldı.