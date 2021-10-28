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Hakkari'de askeri araç kaza yaptı
Hakkari'de askeri araç kaza yaptı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askeri araç kaza yaptı. Kazada bir asker öldü, iki asker de yaralandı. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T08:50+0300
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türkiye
hakkari
yüksekova
askeri araç
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Hakkari Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde askerleri taşıyan araç devrildi.Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.Yaralı askerlerden biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralı ise Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından trafiğe açıldı.
türkiye
hakkari
yüksekova
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hakkari, yüksekova, askeri araç

Hakkari'de askeri araç kaza yaptı

08:50 28.10.2021
© İHA / OZAN KÖSEAmbulans, Acil servis, hastane
Ambulans, Acil servis, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© İHA / OZAN KÖSE
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askeri araç kaza yaptı. Kazada bir asker öldü, iki asker de yaralandı.
Hakkari Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde askerleri taşıyan araç devrildi.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı askerlerden biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralı ise Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından trafiğe açıldı.
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