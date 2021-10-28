https://tr.sputniknews.com/20211028/hakkaride-askeri-arac-kaza-yapti-1050255001.html

Hakkari'de askeri araç kaza yaptı

Hakkari'de askeri araç kaza yaptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askeri araç kaza yaptı. Kazada bir asker öldü, iki asker de yaralandı. 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T08:50+0300

2021-10-28T08:50+0300

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türkiye

hakkari

yüksekova

askeri araç

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Hakkari Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde askerleri taşıyan araç devrildi.Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.Yaralı askerlerden biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralı ise Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

türkiye

hakkari

yüksekova

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hakkari, yüksekova, askeri araç