https://tr.sputniknews.com/20211028/hakkarili-117-yasindaki-kadin-cumhuriyetin-ilan-edildigi-gunu-anlatti-gunlerce-halay-cektik-1050257813.html

Hakkarili 117 yaşındaki kadın, Cumhuriyet'in ilan edildiği günü anlattı: Günlerce halay çektik

Hakkarili 117 yaşındaki kadın, Cumhuriyet'in ilan edildiği günü anlattı: Günlerce halay çektik

Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim 1923'te 19 yaşında olan, kimlikteki yaşıyla Türkiye'nin en yaşlı kişileri arasında bulunan Yüksekovalı 117 yaşındaki... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T11:13+0300

2021-10-28T11:13+0300

2021-10-28T11:12+0300

türkiye

cumhuriyet

hakkari

mustafa kemal atatürk

29 ekim cumhuriyet bayramı

açıklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/1050257788_0:0:784:441_1920x0_80_0_0_21128c375954f6d12a6782d5b184ae41.png

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesine bağlı Akçadam köyünde yaşayan, yaklaşık 4 ay önce yakalandığı koronavirüs hastalığını evinde gördüğü tedaviyle atlatan 5 çocuğu, 36 torunu olan Muteber Engindeniz, Cumhuriyet'in ilan edildiği günü anlattı.İlerleyen yaşına rağmen tandırda ekmek pişiren, gelinine yardım eden, tavuklarına yem veren, torunları ile ilgilenen Engindeniz, Türkçe bilmediği için Kürtçe konuştu.Engindeniz, Cumhuriyetin ilan edildiğini duyunca çok sevindiklerini ve köyde halay çektiklerini söyledi. Atatürk'e borçlu olduklarını belirten Engindeniz, "Atatürk hepimizin babasıdır, onu çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun, mekanı cennet olsun. O olmasaydı bizler perişan olacaktık. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz hepimize mübarek olsun. Atatürk’ün sayesinde bizler aile olduk. Ev sahibi olduk. Toprak sahibi olduk. Şimdi de Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aşkla bu bayramı kutluyoruz. Cumhuriyet ilan edildiğinde çok mutlu olduk, günlerce halay çektik. Atatürk için alkışlar yaptık, şarkılar söyledik. O olmasaydı şimdi kim bilir nerelerde olacaktık" dedi.

türkiye

hakkari

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cumhuriyet, hakkari, mustafa kemal atatürk, 29 ekim cumhuriyet bayramı, açıklama