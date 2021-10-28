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Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü: Kreşlerdeki karantina süresinde farklılık yok
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü: Kreşlerdeki karantina süresinde farklılık yok
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM), kreşlerdeki karantina süresine ilişkin açıklama yaptı. Kreşlerdeki karantina süresinde farklılık olmadığı belirtildi. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T22:46+0300
2021-10-28T22:46+0300
koronavirüs
kreş
karantina
halk sağlığı genel müdürlüğü
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Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden (HSGM), "kreşlerde temaslı durumunda karantina süresinin 10 güne düşürüldüğü" yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.Daha önce Bilim Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, aşılı olmayan kişilerin temaslı olması durumunda, karantina süresinin 10 güne düşürülmesi, ancak 14 gün süreyle semptom takibi yapılması kararı alındığı, Temaslı Takibi ve Salgın Yönetimi Rehberi'nin bu şekilde güncellendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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kreş, karantina, halk sağlığı genel müdürlüğü

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü: Kreşlerdeki karantina süresinde farklılık yok

22:46 28.10.2021
© AAKreş, çocuk yuvası
Kreş, çocuk yuvası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© AA
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Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM), kreşlerdeki karantina süresine ilişkin açıklama yaptı. Kreşlerdeki karantina süresinde farklılık olmadığı belirtildi.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden (HSGM), "kreşlerde temaslı durumunda karantina süresinin 10 güne düşürüldüğü" yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.
Daha önce Bilim Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, aşılı olmayan kişilerin temaslı olması durumunda, karantina süresinin 10 güne düşürülmesi, ancak 14 gün süreyle semptom takibi yapılması kararı alındığı, Temaslı Takibi ve Salgın Yönetimi Rehberi'nin bu şekilde güncellendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Buna göre, genel toplumda karantina süresinin 10 gün olması, okullarda (ilk, orta ve lise) ise 5. günde PCR negatif çıkması halinde karantinanın sonlandırılabileceği hükmü yer almıştır. 4 Ekim 2021 tarihinden itibaren sağlık veri tabanımızda bu şekilde işlem yapılmaktadır. Genel toplum ile ilk ve orta öğretim öğrencileri dışında farklı uygulamaya işaret eden ilave bir hüküm bulunmamaktadır."
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