https://tr.sputniknews.com/20211028/havalimaninda-gizlice-3-ay-yasayan-hintli-izinsiz-giris-sucundan-beraat-etti-1050272340.html

Havalimanında gizlice 3 ay yaşayan Hintli, izinsiz giriş suçundan beraat etti

Havalimanında gizlice 3 ay yaşayan Hintli, izinsiz giriş suçundan beraat etti

ABD’de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmaktan korktuğu için 3 ay boyunca gizlice Chicago’daki O'Hare Uluslararası Havaalanı’nda yaşadığı ortaya çıkan... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T17:29+0300

2021-10-28T17:29+0300

2021-10-28T17:29+0300

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ABD’de Kovid-19 salgınına yakalanmaktan korkan Hintli Aditya Singh’in, 3 ay boyunca Illinois eyaletinde yer alan Chicago’daki O'Hare Uluslararası Havaalanı’nda gizlice yaşadığı ortaya çıkmıştı. 36 yaşındaki Singh, kartını kaybettiğini bildiren bir operasyon yöneticisine ait kartla havalimanının erişime sınırlı bölgesine izinsiz giriş yaptığı için kusurlu davranıştan suçlu bulunmuş ve ocak ayında hakim karşısına çıkarılmıştı. Hintli adam, izinsiz giriş suçundan beraat etti ancak bu defa da elektronik izleme kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yarın tekrar hakim karşısına çıkarılmasına karar verildi.Korona virüs bulaşmasından korktuğu için 3 ay boyunca havalimanında yaşayan Singh’in, havaalanı çalışanına gösterdiği personel kartının geçtiğimiz yıl ekim ayında kartını kaybettiğini bildiren bir operasyon yöneticisine ait olduğu belirlenmişti. Girişi engellenmiştiİzinsiz giriş yapmakla suçlanan Singh’in havaalanına girişi engellenmişti.Eyalet Savcı Yardımcısı Kathleen Hagerty yaptığı açıklamada, Singh’in verdiği ifadede başkasına ait olan personel kartını havaalanında bulduğunu ve Kovid-19 nedeniyle eve gitmekten korktuğunu söylemişti. Singh hakime, diğer yolcuların yardımlarıyla havaalanında yaşamayı başardığını ifade etmişti.Öte yandan polis, Singh'in 19 Ekim'de Los Angeles'tan uçakla O'Hare Uluslararası Havaalanı'na geldiğini açıklamış, Los Angeles’ta yaşadığı öğrenilen Singh’in sabıkasının bulunmadığı belirtilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211028/nadir-bulunan-penis-bitkisi-25-yil-sonra-ilk-kez-cicek-acti-1050262582.html

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abd, hindistan, chicago, havaalanı, bavul, havalimanı, koronavirüs, hintli