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Hindistan, nükleer kapasiteli kıtalar arası balistik füzesini test etti
Hindistan, nükleer kapasiteli kıtalar arası balistik füzesini test etti
Hindistan, 5 bin kilometre menzile sahip nükleer kapasiteli kıtalar arası balistik füze test ettiğini duyurdu. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T13:27+0300
2021-10-28T13:27+0300
savunma
hindistan
deneme
balistik
kıtalararası balistik füze
başarı
balistik füze programı
savunma bakanı
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Hindistan hükümetinden yapılan açıklamada, ülkenin doğu kıyısındaki bir adadan fırlatılan, 5 bin kilometre menzile sahip 'Agni-5' isimli füzenin testinin başarılı bir şekilde gerçekleştiği belirtildi.Açıklamada, füze denemesinin, 'güvenilir asgari caydırıcılık politikasına' uygun olduğu ifade edildi.Balistik füze Agni-5’in Çin’in tamamını vurabileceği ileri sürülüyor.Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığıÇin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağlarının çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.Pekin yönetimi, 'Güney Tibet' olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksai Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.Taraflar, uzun yıllardır süren görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211020/yeni-dortlu-olarak-gorulen-hindistan-israil-abd-ve-baeden-uluslararasi-forum-kurma-karari-1049994460.html
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hindistan, deneme, balistik, kıtalararası balistik füze, başarı, balistik füze programı, savunma bakanı

Hindistan, nükleer kapasiteli kıtalar arası balistik füzesini test etti

13:27 28.10.2021
© AFP 2021 / Prakash SinghHindistan bayrağı
Hindistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© AFP 2021 / Prakash Singh
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Hindistan, 5 bin kilometre menzile sahip nükleer kapasiteli kıtalar arası balistik füze test ettiğini duyurdu.
Hindistan hükümetinden yapılan açıklamada, ülkenin doğu kıyısındaki bir adadan fırlatılan, 5 bin kilometre menzile sahip 'Agni-5' isimli füzenin testinin başarılı bir şekilde gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada, füze denemesinin, 'güvenilir asgari caydırıcılık politikasına' uygun olduğu ifade edildi.
Balistik füze Agni-5’in Çin’in tamamını vurabileceği ileri sürülüyor.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağlarının çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.
Pekin yönetimi, 'Güney Tibet' olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksai Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.
Taraflar, uzun yıllardır süren görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.
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