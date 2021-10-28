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Honduras'tan ABD'ye gitmek isteyen 4 bin kişilik düzensiz göçmen kafilesi yola çıktı
Honduras'tan ABD'ye gitmek isteyen 4 bin kişilik düzensiz göçmen kafilesi yola çıktı
Honduras'tan Meksika'ya, ardından da ABD'ye ulaşmak isteyen 4 bin kişilik düzensiz göçmen kafilesi yola çıktı. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T06:52+0300
2021-10-28T06:50+0300
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abd
meksika
honduras
göç
düzensiz göç
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Bölge basınında çıkan haberlere göre, ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler, yeni bir kafile oluşturdu.İlk etapta Meksika'nın Chiapas eyaletine bağlı Villa Comaltitlan kasabasına ulaşmayı amaçlayan düzensiz göçmenler, sonra başkent Meksiko üzerinden ABD sınırına vararak bir şekilde bu ülkeye geçmeyi hedefliyor.Ulusal Göç Enstitüsü'nün (INM) tahminlerine göre, düzensiz göçmen kafilesinin içerisinde 1800'den fazla kadın ve çocuk bulunuyor.Öte yandan Meksika, düzensiz göçmen akınına engel olmak amacıyla sınırda 500 asker görevlendirdi.Uzun yıllardan bu yana Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.
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abd, meksika, honduras, göç, düzensiz göç

Honduras'tan ABD'ye gitmek isteyen 4 bin kişilik düzensiz göçmen kafilesi yola çıktı

06:52 28.10.2021
© REUTERSABD'ye yürüyen göçmen konvoyu
ABD'ye yürüyen göçmen konvoyu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© REUTERS
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Honduras'tan Meksika'ya, ardından da ABD'ye ulaşmak isteyen 4 bin kişilik düzensiz göçmen kafilesi yola çıktı.
Bölge basınında çıkan haberlere göre, ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler, yeni bir kafile oluşturdu.
İlk etapta Meksika'nın Chiapas eyaletine bağlı Villa Comaltitlan kasabasına ulaşmayı amaçlayan düzensiz göçmenler, sonra başkent Meksiko üzerinden ABD sınırına vararak bir şekilde bu ülkeye geçmeyi hedefliyor.
Ulusal Göç Enstitüsü'nün (INM) tahminlerine göre, düzensiz göçmen kafilesinin içerisinde 1800'den fazla kadın ve çocuk bulunuyor.
Öte yandan Meksika, düzensiz göçmen akınına engel olmak amacıyla sınırda 500 asker görevlendirdi.
Uzun yıllardan bu yana Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.
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