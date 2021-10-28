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İBB, İstanbul'un kara surlarının 'yaraları'nı sarıyor
İBB, İstanbul'un kara surlarının 'yaraları'nı sarıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bizans döneminden günümüze kadar ulaşan İstanbul'un en önemli kültür miraslarından olan kara surlarının restorasyonunu... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T23:27+0300
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yaşam
istanbul
restorasyon
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, restorasyon çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.Kara surlarının 'yaraları'nın sarıldığını belirten Polat, "İstanbul’un en önemli tarihi eserlerinden 1600 yıllık İstanbul Kara Surları’nın yaralarını nasıl sarıyoruz? Çökme aşamasına gelmiş duvar boşluklarına ahşap destek sistemi uygulamalarımızdan birisini baştan sona sizin için kaydettik. İBB Miras İstanbul’u koruyor" ifadesini kullandı.
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istanbul, restorasyon, sur

İBB, İstanbul'un kara surlarının 'yaraları'nı sarıyor

23:27 28.10.2021
© AAİBB, İstanbul'un kara surlarının 'yaraları'nı sarıyor
İBB, İstanbul'un kara surlarının 'yaraları'nı sarıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bizans döneminden günümüze kadar ulaşan İstanbul'un en önemli kültür miraslarından olan kara surlarının restorasyonunu gerçekleştiriyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, restorasyon çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Kara surlarının 'yaraları'nın sarıldığını belirten Polat, "İstanbul’un en önemli tarihi eserlerinden 1600 yıllık İstanbul Kara Surları’nın yaralarını nasıl sarıyoruz? Çökme aşamasına gelmiş duvar boşluklarına ahşap destek sistemi uygulamalarımızdan birisini baştan sona sizin için kaydettik. İBB Miras İstanbul’u koruyor" ifadesini kullandı.
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